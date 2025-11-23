Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
посудомойка
посудомойка
© создано при помощи нейросети Kandinsky
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:28

Запах, грязь и поломки: вот что происходит, если не чистить посудомойку регулярно

Эксперты по бытовой технике объяснили правила правильного ухода за посудомоечной машиной

Посудомоечная машина кажется прибором, который не требует внимания: загрузил посуду, нажал кнопку — и дело сделано. Но внутри она переживает куда большие нагрузки, чем кажется. Остатки пищи, жир, известковый налёт и влажная среда создают условия, при которых любая техника начинает работать хуже. В один момент машина может неожиданно перестать отмывать тарелки, появится запах, а программы будут идти дольше обычного. Чтобы избежать такого сценария, важно регулярно ухаживать за прибором и не дожидаться, пока он намекнёт на поломку.

Почему уход за посудомойкой нужен каждому

Даже если вы запускаете машину каждый день, внутри всё равно остаются частицы пищи, оседает жир, скапливается твёрдый налёт. На первый взгляд камера может выглядеть чистой, но в труднодоступных местах образуются отложения. Они забивают фильтр, оседают в шлангах, ухудшают циркуляцию воды. Если игнорировать профилактику, посудомойка начинает работать медленнее, расходует больше энергии и постепенно изнашивается. В крайнем случае забитый фильтр или слой кальция на нагревателе приводят к дорогостоящему ремонту.

Сравнение ключевых зон ухода в посудомоечной машине

Зона ухода Что происходит без чистки К чему это приводит Насколько часто обслуживать
Фильтр Скапливаются остатки пищи Запах, плохая мойка Раз в 2-4 недели
Разбрызгиватели Забиваются отверстия Неровная подача воды Раз в 1-2 месяца
Камера и уплотнители Оседает жир и плесень Запах и налёт Раз в месяц
Система смягчения Заканчивается соль Образуется накипь Раз в 1-3 месяца
Шланги Копится мусор Снижение давления Раз в полгода

Как почистить фильтр: пошаговый разбор

Фильтр — сердце чистоты внутри машины. От него зависит, насколько качественно отмоются тарелки. Ухаживать за ним несложно, но важно делать это грамотно.

  1. Снимите нижнюю корзину, чтобы открыть доступ к фильтру.
  2. Поверните его против часовой стрелки или выньте целиком — зависит от модели.
  3. Промойте фильтр под теплой водой, используя мягкую щётку или старую зубную.
  4. Если загрязнения плотные, замочите фильтр в растворе уксуса и воды на 10-15 минут.
  5. Убедитесь, что сетка полностью чистая, и установите фильтр на место.

Как убрать запах и налёт домашними средствами

Когда машинка начинает пахнуть "кисло", чаще всего причина — сочетание жира и влаги. Лёгкая очистка спасёт ситуацию без необходимости использовать агрессивную химию.

  1. Насыпьте стакан соды на дно пустой камеры и включите короткую горячую программу.
  2. После завершения цикла вылейте на дно стакан столового уксуса и снова запустите программу.
  3. Протрите внутренние поверхности мягкой губкой с раствором лимонной кислоты.
  4. Особое внимание уделите дверце, уплотнителям и углам камеры — именно там задерживается жир.

Этот метод хорошо устраняет запахи и борется с минеральными отложениями, которые появляются при жёсткой воде.

Как ухаживать за разбрызгивателями, чтобы машина мыла как новая

Распылители отвечают за равномерное распределение воды. Если их отверстия забиты, посуда в дальних углах корзины остаётся недомытой.

  1. Аккуратно снимите верхний и нижний разбрызгиватели.
  2. Осмотрите отверстия и прочистите их зубочисткой или гибкой тонкой проволокой.
  3. Промойте детали под струёй воды.
  4. Если есть толстый налёт, замочите распылители в тёплой воде с уксусом на 40-60 минут.
  5. Установите детали на место и убедитесь, что они свободно вращаются.

Как предупредить накипь и продлить срок службы машины

Система циркуляции воды особенно чувствительна к высокой жёсткости. В таких условиях на нагревателе быстро появляется белёсый слой минералов, который снижает эффективность нагрева.

  1. Всегда используйте специальную соль для посудомоек — она смягчает воду.
  2. Подбирайте моющие средства с учётом качества воды в вашем регионе.
  3. Раз в месяц запускайте пустую машину на горячем режиме с уксусом или лимонной кислотой.
  4. Следите за тем, чтобы вода не оставалась в камере после завершения программы — это признак засора.

При регулярной профилактике вам редко придётся сталкиваться с ремонтом, а посудомойка будет работать тихо и эффективно.

А что если появились проблемы?

  1. Если машина стала плохо смывать таблетки, проверьте забитые распылители.
  2. Если после цикла остаётся вода на дне, вероятнее всего, засорён фильтр или насос.
  3. Если посуда пахнет затхлостью, виноваты жир и налёт на стенках камеры.
  4. Если машина стала громче, стоит проверить шланги и крепления разбрызгивателей.
  5. Если на стекле остаются белые разводы — это признаки жесткой воды и отсутствия соли.

Плюсы и минусы регулярного ухода

Плюсы Минусы
Увеличение срока службы техники Требует регулярности
Чистая посуда с первого раза Нужно помнить о графике чистки
Отсутствие запаха и налёта Необходимы простые средства ухода
Экономия на ремонте Требует небольших временных затрат
Предотвращение поломок Потребуются минимальные навыки

FAQ

Как часто нужно чистить посудомойку полностью?

Оптимально — раз в месяц. При жёсткой воде или ежедневном использовании — каждые 2-3 недели.

Что лучше против запаха — уксус или лимонная кислота?

Оба средства эффективны. Уксус лучше работает против запахов, а лимонная кислота — против накипи.

Можно ли использовать обычную соль вместо специальной?

Нет. Столовая соль содержит примеси, которые забивают систему смягчения воды и приводят к поломкам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домовладельцы перечислили способы прочистки лейки и усиления напора душа сегодня в 22:47
Старый душ заработает как новый: простой способ усилить струю без замены

Духовка льёт слабо? Простые способы вернуть сильный напор без замены сантехники — от прочистки лейки до маленьких хитростей с давлением.

Читать полностью » Риелторы описали признаки проблемных квартир по типичным фразам в объявлениях сегодня в 22:00
Фразы, которые маскируют серьёзные проблемы квартиры: читайте объявления внимательно

За безобидными фразами в объявлениях о продаже квартир нередко скрываются важные детали. Разбираемся, какие формулировки должны насторожить покупателя.

Читать полностью » Садоводы показали методы спасения цветов с пересохшей почвой сегодня в 21:58
Вялые листья, сухая земля? Вот что делать, чтобы растение ожило уже через пару дней

Даже сильно ослабленные комнатные растения можно вернуть к жизни — главное, знать правильные шаги. Разбираемся, какие приемы работают лучше всего.

Читать полностью » Клинеры заявили: при помощи микроволновки и кипятка можно продлить срок службы губок сегодня в 21:53
Простой способ избежать болезней: как правильно дезинфицировать кухонную губку

Кухонная губка может выглядеть чистой, но на деле быть одним из самых грязных предметов дома. Разбираемся, как продезинфицировать её правильно и продлить срок службы.

Читать полностью » Клинеры объяснили способы удаления зелёнки с разных поверхностей сегодня в 21:45
Чем оттереть зелёнку с любой поверхности: советы, которые спасут ваши вещи

Зелёнка оставляет стойкие следы на коже, мебели и одежде, но вывести их можно. Разбираем лучшие домашние и профессиональные способы для разных поверхностей.

Читать полностью » Спокойные оттенки делают новогодний интерьер дороже — декораторы сегодня в 21:27
Не ожидала такого эффекта — несколько акцентов полностью изменили новогодний декор дома в 2026 году

Тренды новогоднего декора-2026 — это минимализм, природные материалы и теплый свет. Разбираем идеи, которые помогут создать уютную праздничную атмосферу дома.

Читать полностью » Широкие зеркала визуально расширяют маленькие ванные — дизайнеры интерьеров сегодня в 20:21
Не ожидала такого эффекта — одно зеркало изменило всю ванную до неузнаваемости

Зеркало способно сделать ванную визуально шире, удобнее и стильнее. Разбираем, какие приёмы помогут выбрать идеальную модель и правильно вписать её в интерьер.

Читать полностью » Восемь из десяти людей выбирают ковер слишком маленького размера — дизайнеры сегодня в 19:50
Купила красивый ковер, а комната стала тесной — дизайнер объяснил, в чем ошибка

Даже красивый ковер может испортить впечатление от комнаты, если выбрать его неправильно. Дизайнеры рассказали, какие ошибки с коврами чаще всего встречаются в гостиных и как их избежать.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В дошкольном учреждении Сочи ребёнок получил химический ожог
УрФО
В Югре Центр зимних видов спорта модернизировали к 25-летию биатлона
Красота и здоровье
Осознанный душ снижает уровень стресса и кортизола — Беверли Ибе
СЗФО
В Петербурге объявили желтый код опасности из-за сильного снегопада 24 ноября
СКФО
В Дагестане выявили 16 нелегальных грузчиков из африканских стран - МВД
Красота и здоровье
Кардиолог связал резкое старение с ночными паузами сердца — НИИ Джанелидзе
СФО
В Новосибирске создали средство против потери зрения в зрелом возрасте
ПФО
Татарстан вошёл в топ-10 регионов России по числу оформивших ипотеку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet