Посудомойка прослужит вдвое дольше, если не забывать об этих трёх шагах

Посудомоечная машина — один из тех бытовых приборов, которые становятся настоящим спасением на кухне. Она экономит время, воду и силы, но чтобы техника служила исправно и не требовала частого ремонта, за ней нужно правильно ухаживать. Несколько простых привычек способны продлить срок службы устройства и сохранить его эффективность на годы.

Почему уход за посудомоечной машиной так важен

Машина работает в постоянном контакте с водой, жиром и остатками пищи. Всё это со временем оседает на фильтрах, форсунках и стенках камеры, снижая эффективность мойки. Если пренебрегать чисткой, накапливаются отложения, появляется неприятный запах, а со временем — и поломки.

Регулярная профилактика — это не просто уход, а гарантия того, что посуда будет сиять чистотой, а прибор не подведёт в самый нужный момент.

Подготовка посуды к мойке

Перед тем как поставить тарелки, кастрюли и сковородки в корзины, важно удалить крупные остатки еды. Это не значит, что нужно тщательно полоскать каждую ложку — достаточно смахнуть остатки салфеткой или сполоснуть струёй воды.

Такой шаг предотвращает засоры и уменьшает нагрузку на фильтры. К тому же остатки пищи, попавшие в слив, могут начать разлагаться и распространять неприятный запах по всей камере.

Вода и соль: секрет блестящей посуды

Даже если машина идеально чистая, без правильной воды и соли результат не будет идеальным. Жёсткая вода оставляет белый налёт и разводы, а также образует накипь на нагревателях и внутренних деталях.

Для защиты системы используется специальная соль для посудомоечных машин. Она смягчает воду, предотвращая образование известкового налёта.

Важно помнить: обычная поваренная соль не подходит. Её гранулы крупнее и могут повредить дозатор, а состав не рассчитан на фильтрацию ионов кальция. Лучше использовать профессиональные средства — Finish, Somat, Top House, Filtero.

Таблица "Сравнение средств для посудомоек"

Средство Для чего нужно Как часто использовать Что будет, если не применять Соль Смягчает воду Постоянно, по мере расхода Накипь, разводы, мутная посуда Ополаскиватель Ускоряет сушку, придаёт блеск Каждая мойка Водяные пятна, тусклый блеск Таблетки/гель Моют и обезжиривают Каждая мойка Остатки грязи и жира Очиститель Удаляет накипь и запах Раз в месяц Засоры, запахи, снижение мощности

Регулярная чистка фильтра

Одно из слабых мест любой посудомоечной машины — фильтр. Он задерживает частицы пищи и жира, не давая им попасть в насос.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, чистить фильтр стоит два-три раза в месяц. Для этого:

Откройте нижнюю корзину. Аккуратно выкрутите фильтр из основания камеры. Промойте его под струёй воды с каплей геля для посуды. Убедитесь, что отверстия чистые, и установите фильтр обратно.

Так вы избавитесь от запаха, ускорите слив воды и продлите жизнь насосу.

Советы шаг за шагом

Снимайте остатки пищи с тарелок перед загрузкой. Регулярно пополняйте соль и ополаскиватель. Чистите фильтр каждые 10-15 циклов. Раз в месяц запускайте пустую мойку с очистителем или лимонной кислотой при температуре 70-75°C. Проветривайте камеру. После цикла мойки оставляйте дверцу приоткрытой — влага испарится, и внутри не заведётся плесень. Протирайте уплотнители и дверцу. Это предотвратит образование налёта и грибка.

А что если посудомойка плохо моет?

Если посуда остаётся мутной или с жирными разводами, проверьте несколько пунктов:

Возможно, закончилась соль или ополаскиватель.

Форсунки могли засориться — их можно прочистить зубочисткой или иглой.

Неправильная загрузка: посуда перекрывает распылители, и вода не распределяется равномерно.

После устранения этих мелочей техника снова будет работать идеально.

Плюсы и минусы регулярного ухода

Плюсы Минусы Продлевает срок службы машины Требует регулярного внимания Предотвращает запахи и накипь Нужно следить за солью и фильтрами Повышает качество мойки Занимает немного времени

FAQ

Как часто нужно очищать посудомойку от накипи?

Оптимально — раз в месяц. Используйте специальные средства или лимонную кислоту (2-3 ст. ложки на цикл без посуды).

Что делать, если в машине появился запах?

Промойте фильтр, запустите пустой цикл при 75°C с очистителем и оставьте дверцу открытой.

Можно ли мыть пластиковую посуду?

Да, но только если на дне есть маркировка "dishwasher safe". Лёгкий пластик лучше размещать на верхней полке, чтобы он не деформировался.