Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:11

Положила вещь на пробу в посудомойку — реакция техники ошеломила всю семью

Деревянные изделия деформируются в посудомойке — клинеры

Посудомоечная машина заметно облегчает домашние заботы, но далеко не все предметы можно отправлять в неё без риска для техники и посуды. Некоторые материалы разрушаются под действием высоких температур, другие теряют внешний вид или становятся опасными для здоровья. Чтобы избежать ошибок и продлить срок службы бытовых приборов, важно понимать, какие изделия категорически нельзя мыть в посудомойке. Об этом рассказывает дзен-канал Domeo.

Предметы из дерева: почему они страдают первыми

Деревянные кухонные принадлежности — разделочные доски, шпатели, ложки и аксессуары с деревянными ручками — плохо переносят влагу и резкие перепады температуры. В посудомоечной машине они впитывают воду, разбухают и со временем начинают трескаться. Это влияет не только на внешний вид, но и на безопасность: в пористую древесину легко проникают бактерии, и отмыть их становится сложнее.

Кроме того, защитные масла и пропитки быстро смываются, что делает дерево ещё более уязвимым. Даже одно неправильное мытье может привести к деформации, поэтому такие предметы рекомендуется обрабатывать вручную. Так они прослужат значительно дольше и сохранят приятную поверхность.

Деревянные изделия — это не только кухонная утварь. Некоторые декоративные предметы, например чехлы для ножей или подставки для горячего, также требуют бережного ухода. Их лучше мыть мягкой губкой и сразу вытирать насухо.

Изделия с металлическими и декоративными элементами

Посуда или кухонные предметы, в которых сочетаются разные материалы, особенно чувствительны к условиям автоматической мойки. Металлические детали, закреплённые на пластике или дереве, могут начать ржаветь или отслаиваться. Это касается как столовых приборов с декоративными вставками, так и ножей с деревянными ручками.

Сложные конструкции могут отклеиваться или менять форму, а вращение мощных потоков воды внутри машины иногда приводит к механическим повреждениям других предметов. Такие изделия стоит мыть вручную, используя деликатные средства и мягкие губки.

Не менее уязвимы предметы с позолотой, металлическим декором или тонким напылением. Повреждение покрытия часто необратимо, а внешняя привлекательность полностью исчезает.

Почему посуда с рисунками теряет цвет

Стеклянные стаканы, бокалы и банки с нанесённым рисунком выглядят эстетично, но их нельзя помещать в посудомойку. Агрессивные моющие средства и горячая вода постепенно разрушают краску или вымывают декоративное покрытие, из-за чего изображение тускнеет уже после нескольких циклов.

Такая посуда особенно чувствительна к интенсивным режимам, где используется повышенное давление воды. Чтобы сохранить декоративные элементы, лучше выбирать ручную мойку. Это важно, если речь идёт о подарочных наборах или продукции с ограниченным дизайном.

Некоторые производители указывают возможность машинной мойки, но гарантия распространяется не на всю линейку. Поэтому перед использованием посудомойки стоит ознакомиться с маркировкой или рекомендациями производителя.

Медные и алюминиевые предметы: риск потемнения и реакций

Металлы вроде меди или алюминия легко вступают в химическую реакцию с компонентами моющих средств. Это приводит к образованию пятен, потемнению, появлению налёта или изменению структуры поверхности. Кроме того, в процессе мойки такие предметы могут соприкасаться с другими видами металла, что усиливает коррозионные процессы.

Алюминиевая посуда может стать матовой, приобрести сероватый оттенок или потерять антипригарные свойства. Медные предметы — значительно потемнеть и утратить блеск. Для поддержания внешнего вида их необходимо мыть вручную и периодически полировать специализированными средствами.

Эти материалы ценят именно за эстетичность и долговечность, поэтому важен правильный уход, чтобы сохранить их первозданный вид.

Меламиновая посуда и тонкие пластиковые контейнеры

Меламин используется, когда нужно сделать лёгкую, ударопрочную посуду. Однако при высокой температуре он теряет форму, покрывается микротрещинами и становится шероховатым. Меламин может деформироваться необратимо, а впоследствии на нём задерживаются запахи — это частая проблема в быту, как и другие ошибки ухода за кухонными предметами, описанные в рекомендациях по гигиене кухни.

Пластиковые контейнеры также требуют внимания: если крышки фиксируются неплотно, они могут деформироваться и перестать закрываться герметично. Тонкие изделия легко расплавляются, а расчёт на высокотемпературный режим может привести к изменению формы.

Ручная мойка позволит избежать порчи и продлит срок службы таких предметов.

Хрупкие декоративные изделия

Декоративное стекло — вазы, свечные подсвечники, фигурки — часто имеет нестандартную форму или тонкие элементы, не рассчитанные на контакт с сильной струёй воды. Посудомоечная машина может привести к сколам или трещинам, особенно если изделия размещены слишком близко друг к другу.

Кроме того, многие декоративные предметы имеют покрытия, не переносимые горячую воду. Даже если стекло выглядит прочным, лучше выбрать ручной уход, чтобы сохранить эстетический вид.

Чугунная посуда: потеря защитного слоя

Чугун ценится за долговечность и термостойкость, но в посудомойке он теряет свойства. Защитная патина смывается под воздействием воды и моющего средства, а поверхность начинает ржаветь. Даже единичное мытье может вызвать появление бурых пятен.

Чугун необходимо очищать вручную, сушить и смазывать маслом — это предотвращает коррозию и помогает сохранить антипригарные свойства. Для таких предметов главное — не допускать долгого контакта с влагой.

Изоляционные контейнеры и термосы

Термосы и контейнеры с теплоизоляцией имеют многослойную структуру: внешние стенки, внутренний резервуар и уплотнительные элементы. При контакте с высокой температурой резинки могут деформироваться, теряя герметичность, о чём также предупреждают рекомендации по безопасной эксплуатации посудомойки. При контакте с высокой температурой резинки могут деформироваться, теряя герметичность, а внутренние покрытия — отслаиваться.

Если термос перестаёт удерживать температуру, он фактически теряет своё назначение. Поэтому такую посуду рекомендуется мыть вручную, снимая крышки и аккуратно очищая стыки.

Кожа и изделия с мягкими вставками

Кожаные элементы — ремешки, чехлы или футляры — категорически не переносят влажность. В посудомойке кожа деформируется, растягивается, теряет форму и цвет. Моющие средства могут оставлять пятна и разрушать натуральную структуру.

Подобные предметы нужно протирать влажной салфеткой и обрабатывать специальными средствами по уходу за кожей.

Изделия с покрытиями: эмаль, антипригарный слой

Посуда с эмалевым или антипригарным покрытием требует бережного ухода. В посудомойке такие изделия часто теряют гладкость, покрытие отслаивается, и посуда теряет свои качества. Особенно это касается недорогих моделей, склонных к повреждениям.

Чтобы избежать порчи, достаточно промыть такую посуду мягкой губкой и щадящими средствами. Это продлит срок службы и сохранит необходимые свойства покрытия.

Антикварная посуда

Предметы с высокой коллекционной ценностью требуют деликатного подхода. Старинные тарелки, бокалы и уникальные изделия с ручной росписью могут разрушиться под воздействием горячей воды. Часто они имеют тонкие, микротреснутые стенки или ослабленные места, которые легко повреждаются.

Для таких предметов подходит только мягкая ручная мойка — это позволит сохранить ценность и внешний вид.

Плюсы и минусы использования посудомойки для разных предметов

Плюсы:

  • удобство и скорость;
  • экономия времени;
  • гигиеническая обработка;
  • меньше контакта с химией.

Минусы:

  • риск повреждения чувствительных материалов;
  • деформация пластиков;
  • коррозия металлов;
  • потеря декоративных элементов.

Советы по безопасному использованию посудомойки

  1. Проверяйте маркировку на дне посуды — она указывает, можно ли её мыть в машине.

  2. Избегайте высокотемпературных режимов для пластиковых изделий.

  3. Размещайте предметы так, чтобы они не касались друг друга.

  4. Хрупкие или дорогие вещи всегда мойте вручную.

  5. Удаляйте остатки пищи перед загрузкой — так посудомойка служит дольше.

Популярные вопросы о посуде и посудомоечных машинах

1. Можно ли мыть ножи в посудомойке?
Не рекомендуется: лезвия тупятся, ручки могут пострадать от тепла.

2. Почему пластик иногда деформируется?
Некоторые виды не предназначены для высоких температур — ищите маркировку.

3. Как понять, что предмет нельзя мыть в машине?
Ориентируйтесь на символы производителя и свойства материала: дерево, чугун или медь всегда требуют ручного ухода.

