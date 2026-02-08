Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Посудомоечная машина
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:43

Открываешь дверцу — и хочется закрыть обратно: посудомойка сигналит о скрытой проблеме

Неприятный запах из посудомоечной машины часто становится неожиданностью, особенно если техника используется регулярно. Внешне всё может выглядеть нормально, но при открытии дверцы ощущается стойкий запах гнили, жира или даже плавленого пластика. В большинстве случаев проблема не связана с поломкой и решается простыми действиями. Об этом сообщает издание The Spruce.

Откуда берётся неприятный запах

Если загрузить грязную посуду в машину и оставить её надолго, запахи — явление ожидаемое. Однако после полноценного цикла мойки они должны исчезать. Когда этого не происходит, причина почти всегда кроется внутри самой техники. Чаще всего источником становятся остатки пищи, жирный налёт или засор элементов, отвечающих за слив воды. Такие загрязнения создают благоприятную среду для бактерий и плесени, которые и дают стойкий запах.

Забитый фильтр

Каждая посудомоечная машина оснащена фильтром, задача которого — задерживать частицы еды и жира. В моделях без функции самоочистки фильтр необходимо мыть вручную не реже одного раза в месяц. Со временем в нём накапливаются остатки пищи, бумажные этикетки и жир, которые начинают разлагаться и источать запах. Именно поэтому регулярная чистка фильтра посудомойки напрямую влияет не только на свежесть внутри камеры, но и на качество мойки посуды.

Расплавленный пластик и жирный налёт

Запах гари часто пугает пользователей, но в большинстве случаев он связан не с электрикой, а с попавшим внутрь пластиком, не предназначенным для мытья в машине. Кусок упаковки или лёгкая крышка могут застрять рядом с нагревательным элементом и начать плавиться. Кроме того, если посудомоечную машину долго не чистить, её стенки покрываются жирной плёнкой. Она удерживает частицы пищи, бактерии и споры плесени, усиливая неприятный запах даже после мойки.

Проблемы со сливом воды

Засорённый фильтр нередко приводит к замедленному сливу воды. В результате внизу камеры остаётся застоявшаяся жидкость с остатками пищи. Засор может возникнуть как из-за крупных кусков еды, если посуду загружают без предварительной очистки, так и из-за постепенного накопления мелкого осадка в сливной трубе. Подобные ошибки в эксплуатации посудомоечной машины со временем сказываются не только на запахе, но и на эффективности работы техники.

Как избавиться от запаха

Перед очисткой машину полностью освобождают от посуды и корзин. Важно осмотреть внутреннюю камеру и область нагревательного элемента, предварительно убедившись, что он остыл. Фильтр промывают в горячей мыльной воде мягкой щёткой и устанавливают обратно. Для освежения слива используют пищевую соду и дистиллированный белый уксус, давая смеси поработать несколько минут. Завершающий этап — холостой цикл мойки с уксусом, а затем короткое ополаскивание с содой без сушки, чтобы внутренняя поверхность хорошо проветрилась.

Регулярная профилактика позволяет избежать повторного появления запахов. Достаточно периодически чистить фильтр, не загружать в машину неподходящий пластик и следить за состоянием слива, чтобы техника оставалась чистой и работала без лишних проблем.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: info@newsinfo.ru

