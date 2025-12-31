Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:50

Думала, посудомойка “умирает” — а помогла минутная процедура на дне машины

Чистка фильтра посудомойки улучшает мойку и убирает разводы — House Digest

Если посудомоечная машина вдруг начала "лениться" — после цикла остаются разводы, тарелки выглядят мутными, а внутри появляется неприятный запах, — проблема не всегда требует ремонта. Часто причина гораздо проще и находится буквально под рукой. Всего одна короткая процедура может заметно улучшить качество мытья и вернуть технике прежнюю эффективность. Об этом сообщает House Digest.

Почему посуда остаётся грязной

Посудомоечные машины устроены так, чтобы экономить время и силы: пока техника справляется с жиром и остатками еды, вы можете заниматься другими делами. Но если фильтр забивается, система начинает работать хуже. Вода перестаёт нормально циркулировать, в сливной части накапливается грязь, а мелкие частицы могут возвращаться на посуду вместо того, чтобы уходить вместе с отработанной водой.

Фильтр расположен в нижней части машины, прямо под нижней корзиной. Он похож на небольшую сеточку и выполняет роль "ловушки" для пищи. Его задача — отсеивать мусор, чтобы он не попал в слив и не превратился в засор, а также чтобы грязь не оседала снова на тарелках и столовых приборах. Поэтому если фильтр не чистить регулярно, техника начинает "мыть по кругу" уже загрязнённой водой.

Где находится фильтр и как понять, что он забит

Обычно фильтр спрятан на дне — он почти незаметен, пока не снять нижнюю корзину. Именно туда стекает вода вместе с остатками еды, поэтому деталь довольно быстро покрывается налётом и слизью.

Забитый фильтр часто выдаёт себя не только разводами на посуде, но и дополнительными признаками:
• слабый напор воды внутри;
• неприятный запах после открытия дверцы;
• заметные частицы еды на тарелках;
• ощущение, что машина стала хуже справляться с привычной загрузкой.

Если ничего из этого не было раньше, а теперь появилось, логично начать с самой простой проверки — чистки фильтра.

Как очистить фильтр за минуту

Процедура занимает буквально несколько шагов и не требует специальных средств. Единственный момент: разные модели устроены чуть по-разному, поэтому, если есть сомнения, лучше заглянуть в инструкцию. В большинстве случаев порядок действий похожий:

  1. Вытащите нижнюю корзину.
  2. Отодвиньте или приподнимите нижний распылитель, чтобы освободить доступ к фильтру.
  3. Поверните фильтр против часовой стрелки и аккуратно выньте его.
  4. Промойте деталь под проточной водой, чтобы убрать рыхлую грязь.
  5. Установите фильтр обратно и поверните по часовой стрелке до фиксации.

Даже если фильтр чистился давно, промывка под водой обычно помогает сразу снять значительную часть налёта. После этого техника начинает работать заметно бодрее.

Что делать, если грязь не отмывается сразу

Иногда фильтр покрывается плотным жирным слоем или "слизистой" плёнкой — такое случается, если мытьё происходит часто, а фильтр не трогали месяцами. В этом случае поможет тёплая мыльная вода и мягкая щётка. Подойдёт даже старая зубная щётка: она легко проходит по мелкой сетке и не повреждает поверхность.

Если фильтр состоит из двух частей — цилиндрической и плоской — их лучше разъединить и промывать отдельно, а потом собрать обратно. После чистки деталь можно просушить на воздухе или протереть микрофиброй, если производитель рекомендует именно так.

Как часто повторять и зачем это делать

Чтобы посудомоечная машина служила дольше, фильтр стоит промывать регулярно — примерно 1-2 раза в месяц. Это не только улучшает качество мойки, но и снижает риск засоров, устраняет неприятные запахи и уменьшает нагрузку на сливную систему.

В итоге получается простой и быстрый способ поддерживать технику в форме без лишних расходов. Иногда одна минута ухода действительно решает проблему, которую многие по привычке считают серьёзной поломкой.

