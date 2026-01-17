Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Посудомойка
Посудомойка
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 2:46

Посудомойка начала вонять и оставлять налёт — виновата деталь, которую почти никто не чистит

Фильтр посудомойки обычно рассчитан на чистку без плановой замены — Real Simple

Посудомоечная машина кажется идеальным помощником ровно до того момента, пока бокалы не начинают мутнеть, а из камеры не появляется стойкий запах "как будто не домыли". Часто причина оказывается не в порошке и не в режиме, а в детали, о которой вспоминают реже всего, — фильтре. Он собирает остатки пищи и жир, и если его не обслуживать, эффективность мойки постепенно падает. Об этом сообщает Real Simple.

Нужно ли вообще менять фильтр — и как часто

Мастера по ремонту бытовой техники сходятся в одном: в большинстве посудомоечных машин фильтр рассчитан на регулярную чистку, а не на плановую замену по календарю. То есть "каждые полгода" или "раз в год" — не обязательное правило. Обычно фильтр служит столько же, сколько и сама машина, и менять его имеет смысл только тогда, когда он перестал выполнять свою функцию или получил повреждения.

Эксперты объясняют это тем, что многие фильтры делают из металлической сетки, способной выдерживать горячую воду и нагрузку. В отдельных моделях встречается пластиковая или нейлоновая сетка: она тоже достаточно крепкая, но может трескаться, особенно если чистить её грубо или неаккуратно.

Как понять, что фильтр пора заменить

Самый очевидный сигнал — физические дефекты. Если на сетке появились трещины, она деформировалась, рассыпается или больше не удерживает частицы, фильтр уже не работает так, как должен. Иногда это видно сразу: будто "экран" сломан или элементы сидят неплотно.

Есть и косвенные признаки, которые проявляются в работе машины. Насторожить могут мутные стаканы, осадок на дне камеры, следы пищи после цикла и запахи, которые не исчезают даже после обычной чистки. В таких случаях фильтр иногда уже не спасает повторная промывка — его проще заменить. Полезная привычка: при регулярной чистке осматривать фильтр, чтобы поймать проблему на ранней стадии.

Как часто чистить фильтр, чтобы не было проблем

Частота зависит от того, насколько "чистую" посуду вы загружаете и сколько людей пользуется машиной. Один из специалистов советует делать это еженедельно или пару раз в месяц — особенно если на тарелках остаётся много крошек и жирных остатков. Другой ориентир — минимум раз в месяц, а для семьи, где посудомойку запускают часто, — до двух-трёх раз в месяц.

Смысл прост: регулярная чистка снижает риск того, что крупные частицы попадут дальше по системе и создадут проблемы уже не только фильтру, но и насосной части.

Как правильно почистить фильтр

В лёгких случаях достаточно промыть фильтр тёплой водой и аккуратно пройтись мягкой щёткой, если видно накопление налёта. Для более плотных засоров предлагают "глубокий" вариант: горячая вода, средство для посудомоечных машин и старая зубная щётка. Если загрязнение стойкое, можно подключить пищевую соду как мягкий абразив.

Важно не использовать обычное средство для ручного мытья посуды: оно даёт слишком много пены, а остатки такого мыла могут затем мешать нормальной работе машины.

Ошибки, которые сокращают срок службы фильтра

Одна из типичных ловушек — попытка "оздоровить" посудомойку уксусом неправильным способом. Если просто вылить уксус на дно и запустить цикл, он может быстро уйти в слив на старте программы, почти не успев подействовать. Более рабочий подход — поставить ёмкость с уксусом на верхнюю корзину, чтобы жидкость распределялась по камере постепенно во время мойки.

Вторая ошибка — загружать посуду с крупными остатками еды. Соскребать лишнее действительно стоит, особенно тяжёлые и липкие фрагменты, которые легко застревают в фильтре и могут дать неприятный запах. При этом полностью "вымывать до блеска" перед загрузкой тоже не обязательно: моющим средствам в посудомоечных машинах важно, чтобы на посуде оставалось немного жира и загрязнений, иначе они работают менее эффективно.

Регулярная чистка фильтра — это та мелочь, которая реально влияет на результат. Она помогает сохранить прозрачные бокалы, свежий запах и стабильную работу техники без неожиданных поломок.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

