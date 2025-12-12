Сделала уборку за 10 минут: что можно мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и усилия

Мы привыкли использовать посудомоечную машину только для посуды, но эта техника — настоящий гений уборки. Она может заменить множество домашних средств по чистке, если правильно подобрать вещи для стирки. Оказывается, посудомойка идеально справляется не только с тарелками и кастрюлями, но и с множеством неожиданных предметов. В этой статье расскажем, какие вещи можно без опасений мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и усилия, пишет дзен-канал "Идеи вашего дома".

1. Детские игрушки — чистота без химии

Посудомойка прекрасно справляется с пластиковыми и силиконовыми игрушками: пирамидками, уточками, конструкторами и другими предметами. Всё, что нужно — это сложить игрушки в сетчатый мешочек и выбрать деликатный режим.

Преимущества:

Чистка без химии.

Удаление грязи, пыли и микробов.

Игрушки становятся как новые.

Важно: убедитесь, что у игрушек нет батареек или узких отверстий, где может застрять вода.

2. Обувь — для летнего и дачного сезона

Посудомойка идеально подходит для резиновых сапог, шлёпок, кроксов и пляжных тапочек. Перед загрузкой обуви нужно смыть песок и землю, чтобы не загрязнить фильтр. Разместите обувь на верхней полке и выберите мягкий режим.

Преимущества:

Удаление грязи и запахов.

Сохранение формы обуви.

Важно: не ставьте обувь рядом с тарелками, чтобы избежать загрязнения самой посудомойки.

3. Полки холодильника — минус час нудной работы

Половину времени, которое мы тратим на уборку холодильника, можно сэкономить, если просто отправить съёмные полки в посудомойку. Используйте обычный режим с тёплой водой.

Преимущества:

Уборка холодильника займёт всего 20 минут.

Отсутствие запахов и налёта.

Важно: проверьте, нет ли в полках подсветки или термопластика, который не переносит нагрев.

4. Фильтры вытяжки — все, на что страшно смотреть

Жир и копоть, которые накапливаются на фильтрах, — настоящая проблема любой кухни. Посудомойка справится с этим без проблем, растворив даже старый налёт.

Преимущества:

Очистка без усилий.

Возвращение блеска фильтрам.

Важно: используйте горячую воду с каплей средства перед мытьём в посудомойке для лучшего результата.

5. Расчёски и щётки — минус себум и пыль

Пластиковые расчёски и массажные щётки можно смело мыть в посудомойке. Просто уберите волосы и поместите их в корзину для приборов.

Преимущества:

Удаление себума, лака и микроорганизмов.

Быстрое очищение аксессуаров.

Важно: не кладите деревянные расчёски — они могут повредиться от горячей воды.

6. Плафоны и абажуры — чистые без стремянки

Мойка потолочных плафонов и абажуров с помощью посудомойки — это просто и безопасно. Стеклянные и пластиковые элементы прекрасно переносят воду и температуру.

Преимущества:

Чистота без трудозатрат.

Сохранение внешнего вида и блеска.

Важно: не моете элементы с тканевыми или деревянными частями.

7. Аксессуары от плиты — без жирных разводов

Решётки и ручки конфорок можно без проблем мыть в посудомойке. Моющее средство и горячая вода справятся с нагаром, и не потребуется использовать щётки.

Преимущества:

Удаление жира и нагаров.

Быстрая чистка.

Важно: не перегружайте корзину посудомойки.

8. Вазы и подсвечники — домашний декор засияет

Для современных ваз, статуэток и подсвечников из стекла или пластика посудомойка — отличный помощник. Используйте короткий цикл и мягкое моющее средство.

Преимущества:

Возвращение блеска.

Очистка без усилий.

Важно: избегайте мытья антикварных или фарфоровых предметов.

9. Аксессуары из ванной — без налёта и бактерий

Мыльницы, подставки под щётки и стаканы для пасты — всё это можно мыть в посудомойке. Выберите верхнюю корзину и деликатный режим.

Преимущества:

Удаление налёта и плесени.

Быстрая уборка.

Важно: используйте деликатный режим для более хрупких аксессуаров.

10. Насадки для душа и пылесоса — чистим технику тоже

Посудомойка отлично справляется с очисткой насадок для душа, пылесоса и других аксессуаров. Разберите их, удалите крупные загрязнения и поместите в верхнюю корзину.

Преимущества:

Чистота и отсутствие налёта.

Техника работает как новая.

Важно: избегайте горячей воды, если детали имеют резиновые уплотнители.

11. Спортивный инвентарь — свежесть после тренировок

Шейкеры, бутылки, капы и мячики из полимерных материалов можно без проблем мыть в посудомойке. Это удобно и быстро, особенно для ежедневных тренировок.

Преимущества:

Дезинфекция.

Быстрая чистка и удаление запахов.

12. Дачные инструменты — малые формы в идеальной чистоте

Маленькие лопатки, секаторы и решётки для гриля часто сложно отмыть. Посудомойка отлично справляется с их очисткой.

Преимущества:

Быстрое удаление грязи.

Удобство в садоводческих работах.

Важно: предварительно удалите землю, чтобы не забить фильтр посудомойки.

13. Украшения для ёлки — чтобы снова засияли

Пластиковые и акриловые игрушки можно без проблем мыть в посудомойке. Применяйте деликатный режим и отключите сушку.

Преимущества:

Чистые и блестящие игрушки.

Удаление пыли и налёта.

Важно: стеклянные игрушки лучше мыть вручную.

14. Овощи, фрукты и яйца — да, вы не ослышались

Картофель, морковь, яблоки и даже яйца можно мыть в посудомойке. Просто разложите продукты в один слой и запустите короткий цикл без моющего средства.

Преимущества:

Удаление грязи с овощей и фруктов.

Очищенные яйца без пятен.

Важно: не используйте горячую воду, чтобы не повредить кожуру.

Советы по уходу за посудомоечной машиной