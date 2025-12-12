Сделала уборку за 10 минут: что можно мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и усилия
Мы привыкли использовать посудомоечную машину только для посуды, но эта техника — настоящий гений уборки. Она может заменить множество домашних средств по чистке, если правильно подобрать вещи для стирки. Оказывается, посудомойка идеально справляется не только с тарелками и кастрюлями, но и с множеством неожиданных предметов. В этой статье расскажем, какие вещи можно без опасений мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и усилия, пишет дзен-канал "Идеи вашего дома".
1. Детские игрушки — чистота без химии
Посудомойка прекрасно справляется с пластиковыми и силиконовыми игрушками: пирамидками, уточками, конструкторами и другими предметами. Всё, что нужно — это сложить игрушки в сетчатый мешочек и выбрать деликатный режим.
Преимущества:
-
Чистка без химии.
-
Удаление грязи, пыли и микробов.
-
Игрушки становятся как новые.
Важно: убедитесь, что у игрушек нет батареек или узких отверстий, где может застрять вода.
2. Обувь — для летнего и дачного сезона
Посудомойка идеально подходит для резиновых сапог, шлёпок, кроксов и пляжных тапочек. Перед загрузкой обуви нужно смыть песок и землю, чтобы не загрязнить фильтр. Разместите обувь на верхней полке и выберите мягкий режим.
Преимущества:
-
Удаление грязи и запахов.
-
Сохранение формы обуви.
Важно: не ставьте обувь рядом с тарелками, чтобы избежать загрязнения самой посудомойки.
3. Полки холодильника — минус час нудной работы
Половину времени, которое мы тратим на уборку холодильника, можно сэкономить, если просто отправить съёмные полки в посудомойку. Используйте обычный режим с тёплой водой.
Преимущества:
-
Уборка холодильника займёт всего 20 минут.
-
Отсутствие запахов и налёта.
Важно: проверьте, нет ли в полках подсветки или термопластика, который не переносит нагрев.
4. Фильтры вытяжки — все, на что страшно смотреть
Жир и копоть, которые накапливаются на фильтрах, — настоящая проблема любой кухни. Посудомойка справится с этим без проблем, растворив даже старый налёт.
Преимущества:
-
Очистка без усилий.
-
Возвращение блеска фильтрам.
Важно: используйте горячую воду с каплей средства перед мытьём в посудомойке для лучшего результата.
5. Расчёски и щётки — минус себум и пыль
Пластиковые расчёски и массажные щётки можно смело мыть в посудомойке. Просто уберите волосы и поместите их в корзину для приборов.
Преимущества:
-
Удаление себума, лака и микроорганизмов.
-
Быстрое очищение аксессуаров.
Важно: не кладите деревянные расчёски — они могут повредиться от горячей воды.
6. Плафоны и абажуры — чистые без стремянки
Мойка потолочных плафонов и абажуров с помощью посудомойки — это просто и безопасно. Стеклянные и пластиковые элементы прекрасно переносят воду и температуру.
Преимущества:
-
Чистота без трудозатрат.
-
Сохранение внешнего вида и блеска.
Важно: не моете элементы с тканевыми или деревянными частями.
7. Аксессуары от плиты — без жирных разводов
Решётки и ручки конфорок можно без проблем мыть в посудомойке. Моющее средство и горячая вода справятся с нагаром, и не потребуется использовать щётки.
Преимущества:
-
Удаление жира и нагаров.
-
Быстрая чистка.
Важно: не перегружайте корзину посудомойки.
8. Вазы и подсвечники — домашний декор засияет
Для современных ваз, статуэток и подсвечников из стекла или пластика посудомойка — отличный помощник. Используйте короткий цикл и мягкое моющее средство.
Преимущества:
-
Возвращение блеска.
-
Очистка без усилий.
Важно: избегайте мытья антикварных или фарфоровых предметов.
9. Аксессуары из ванной — без налёта и бактерий
Мыльницы, подставки под щётки и стаканы для пасты — всё это можно мыть в посудомойке. Выберите верхнюю корзину и деликатный режим.
Преимущества:
-
Удаление налёта и плесени.
-
Быстрая уборка.
Важно: используйте деликатный режим для более хрупких аксессуаров.
10. Насадки для душа и пылесоса — чистим технику тоже
Посудомойка отлично справляется с очисткой насадок для душа, пылесоса и других аксессуаров. Разберите их, удалите крупные загрязнения и поместите в верхнюю корзину.
Преимущества:
-
Чистота и отсутствие налёта.
-
Техника работает как новая.
Важно: избегайте горячей воды, если детали имеют резиновые уплотнители.
11. Спортивный инвентарь — свежесть после тренировок
Шейкеры, бутылки, капы и мячики из полимерных материалов можно без проблем мыть в посудомойке. Это удобно и быстро, особенно для ежедневных тренировок.
Преимущества:
-
Дезинфекция.
-
Быстрая чистка и удаление запахов.
12. Дачные инструменты — малые формы в идеальной чистоте
Маленькие лопатки, секаторы и решётки для гриля часто сложно отмыть. Посудомойка отлично справляется с их очисткой.
Преимущества:
-
Быстрое удаление грязи.
-
Удобство в садоводческих работах.
Важно: предварительно удалите землю, чтобы не забить фильтр посудомойки.
13. Украшения для ёлки — чтобы снова засияли
Пластиковые и акриловые игрушки можно без проблем мыть в посудомойке. Применяйте деликатный режим и отключите сушку.
Преимущества:
-
Чистые и блестящие игрушки.
-
Удаление пыли и налёта.
Важно: стеклянные игрушки лучше мыть вручную.
14. Овощи, фрукты и яйца — да, вы не ослышались
Картофель, морковь, яблоки и даже яйца можно мыть в посудомойке. Просто разложите продукты в один слой и запустите короткий цикл без моющего средства.
Преимущества:
-
Удаление грязи с овощей и фруктов.
-
Очищенные яйца без пятен.
Важно: не используйте горячую воду, чтобы не повредить кожуру.
Советы по уходу за посудомоечной машиной
-
Не перегружайте корзину — для качественной мойки важно, чтобы предметы не перекрывали разбрызгиватели воды.
-
Выбирайте щадящий режим, чтобы сохранить форму и внешний вид вещей.
-
Не используйте агрессивные моющие средства, чтобы не повредить поверхность и не оставить неприятные запахи.
