Посудомойка вдруг стала пахнуть: причина прячется в месте, куда никто не заглядывает

Посудомоечная машина кажется устройством, которое моет само себя. Ведь она постоянно контактирует с горячей водой и моющими средствами. Однако со временем в ней скапливаются остатки пищи, накипь и жир, которые мешают эффективной работе и становятся причиной неприятного запаха. Чтобы посуда действительно блестела, важно ухаживать и за самой техникой.

Как часто нужно чистить посудомоечную машину

Регулярный уход — залог долговечности прибора. Легкую чистку (фильтр, слив, дверцу) стоит проводить раз в неделю. А вот глубокую очистку с уксусом и содой достаточно делать один раз в месяц.

Если посуда после цикла остается мутной, на стенках машины появился налёт, а при работе чувствуется запах сырости — это сигналы, что пора заняться чисткой.

Что понадобится

бумажные полотенца;

мягкая губка с мылом;

мерный стакан, устойчивый к нагреву;

уксус белый дистиллированный;

пищевая сода;

универсальное чистящее средство;

средство для нержавеющей стали;

перекись водорода (по желанию);

резиновые перчатки.

Шаг 1. Очистите слив

Перед началом работы достаньте всю посуду и нижнюю корзину. Проверьте сливное отверстие — именно здесь чаще всего скапливаются остатки еды и жир. Наденьте перчатки, возьмите бумажное полотенце и тщательно протрите слив. Даже небольшое загрязнение может ухудшить дренаж и стать источником запаха.

Шаг 2. Вымойте фильтр

Следующий элемент — фильтр. Он обычно находится под нижним распылителем или в углу дна машины. Снимите его и промойте под струей горячей воды, очищая щеткой или старой зубной щеткой металлическую сетку и пластиковые детали.

Если фильтр сильно загрязнён, оставьте его на 10-15 минут в горячей мыльной воде, а затем снова промойте и установите обратно. Чистый фильтр предотвращает повторное оседание грязи на посуде и продлевает срок службы прибора.

Шаг 3. Протрите дверцу

Внутренняя и внешняя стороны дверцы тоже требуют внимания. На резиновых уплотнителях, ручке и панели управления скапливаются жир и микробы. Протрите дверцу губкой с мыльным раствором, уделяя внимание краям и верхней части.

Шаг 4. Запустите цикл с уксусом

После механической чистки поставьте на верхнюю полку мерный стакан, наполненный двумя стаканами белого уксуса. Запустите обычный цикл с горячей водой без моющего средства и без посуды. Уксус растворяет жир и накипь, а также уничтожает запахи.

Шаг 5. Добавьте соду

После завершения цикла с уксусом насыпьте стакан пищевой соды на дно машины и снова включите горячую программу. Сода действует как натуральный дезодорант и абразив, убирая остатки загрязнений и освежая камеру.

Как дольше сохранять чистоту

Чтобы не тратить много времени на генеральные уборки, соблюдайте простые правила:

Раз в неделю мойте фильтр. Удаляйте остатки пищи с посуды перед загрузкой. Не закрывайте дверцу сразу после цикла — дайте внутренностям просохнуть. Раз в месяц проводите глубокую чистку с уксусом и содой.

Эти действия помогут избежать появления налёта, неприятных запахов и продлят срок службы посудомоечной машины.

Как избавиться от разводов на фасаде

Если корпус сделан из нержавеющей стали, на нем часто остаются следы от пальцев. Чтобы вернуть блеск, используйте универсальное средство или специализированный полироль, например, салфетки или спрей Weiman. Бумажными полотенцами протрите поверхность насухо, двигаясь вдоль линии шлифовки.

Домашний рецепт очищающего средства

Когда стандартная чистка не справляется, можно приготовить более мощный состав. Смешайте две чашки пищевой соды с тремя столовыми ложками перекиси водорода. Из полученной массы сформируйте небольшие "таблетки" и оставьте их подсохнуть. Одну из них положите на дно посудомойки и включите горячий цикл. Средство безопасно, но эффективно растворяет налёт и устраняет запах.

Ошибки и их последствия

Ошибка: использование обычных бытовых моющих средств.

Последствие: чрезмерное пенообразование и утечка воды.

Альтернатива: специальные капсулы или порошки для посудомоечных машин.

Ошибка: редкая чистка фильтра.

Последствие: снижение эффективности мытья, неприятный запах.

Альтернатива: еженедельная промывка фильтра горячей водой.

Ошибка: перегрузка корзин.

Последствие: струи воды не доходят до всех предметов.

Альтернатива: оставляйте между тарелками зазор для циркуляции.

А что если запах не уходит?

Если неприятный запах остаётся даже после чистки, возможно, причина в сливном шланге. Проверьте его на перегибы и загрязнение. Также осмотрите уплотнители дверцы — иногда в них задерживаются остатки влаги и жира.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы Повышает эффективность мойки Требует немного времени Предотвращает запахи и накипь Нужны расходники (уксус, сода) Продлевает срок службы техники Не самая приятная процедура Улучшает внешний вид прибора

Часто задаваемые вопросы

Как часто чистить посудомоечную машину?

Оптимально — раз в месяц проводить глубокую чистку, а фильтр промывать еженедельно.

Можно ли использовать лимонную кислоту вместо уксуса?

Да, но в меньшем количестве (около 100 г), иначе может повредиться резина и металл.

Сколько стоит профессиональная чистка?

Средняя цена в сервисе — от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от модели и степени загрязнения.

Что лучше: таблетки или порошок для мойки?

Таблетки удобнее, но порошок позволяет точнее регулировать дозировку и экономить.

Мифы и правда

Миф: посудомоечная машина очищает себя во время работы.

Правда: в ней остаются остатки пищи и накипь, поэтому регулярная чистка необходима.

Миф: уксус может испортить детали машины.

Правда: при правильных пропорциях он безопасен и даже продлевает срок службы техники.

Миф: достаточно промывать фильтр, чтобы избавиться от запаха.

Правда: бактерии накапливаются и в труднодоступных местах, поэтому нужно очищать весь отсек.

Интересные факты