Татьяна Костина Опубликована сегодня в 23:04

Доставала посуду из посудомойки — и бесилась: убрала одну ошибку в загрузке, и всё стало чистым

Перегрузка посудомойки оставила грязь на тарелках

Стоять перед распахнутой посудомоечной машиной иногда страшнее, чем перед стопкой немытой посуды. Кажется, что всё должно работать само собой: загрузил тарелки — достал чистые. Но на практике на поверхности часто остаются следы соуса, крошки и упрямые кусочки вчерашнего ужина. Об этом сообщает издание "Любитель садов во дворе".

Почему посуда остаётся грязной даже после цикла

Чаще всего дело не в поломке и не в "плохом" порошке. Посудомоечная машина моет посуду струями горячей воды, которые идут вверх и в стороны, а затем стекают вниз. Если предметы стоят неправильно, вода просто не добирается до нужных мест, и грязь остаётся там, где ей удобнее всего. Ещё одна причина — перекрытый доступ к дозатору моющего средства или распылительным рычагам, из-за чего средство не растворяется вовремя, а струи не могут нормально вращаться.

Ошибка №1: перегруженная посудомойка

Желание "втиснуть всё за один раз" кажется логичным — меньше запусков, меньше расхода воды. Но именно это чаще всего делает результат хуже. Когда тарелки и миски стоят вплотную, они превращаются в стену: вода не проходит между ними, а загрязнения остаются на внутренних поверхностях. Особенно проблемны большие разделочные доски и широкие блюда — они легко перекрывают дозатор и мешают циркуляции. Оптимально оставлять между предметами небольшой зазор, чтобы струи свободно обрабатывали каждую вещь.

Ошибка №2: игнорирование углов и направления струй

Полки — это не ровная парковка, где можно поставить всё как угодно. Если чашку или миску разместить слишком ровно, внутри образуется "карман" с водой, которая не стекает. После окончания цикла она остаётся в углублениях и может разлиться при выгрузке. Важно также помнить, что распылительные рычаги работают из центра: если грязная сторона тарелки смотрит к дверце, вода будет попадать в основном на более чистую часть. Чашки и миски лучше ставить под наклоном на верхней полке, а тарелки на нижней — направлять к центру, словно зрители на стадионе смотрят на главное действие.

Ошибка №3: хаос в корзине для приборов

Корзина для вилок и ложек часто превращается в "свалку", где всё прижато друг к другу. Ложки легко складываются "гнёздами", вилки цепляются зубцами, а вода не проникает между поверхностями. Итог — следы липкой еды остаются даже после долгого режима. Решение простое: чередовать вилки и ложки, менять направление (часть ручками вверх, часть вниз) и не давать приборам лежать слишком плотно. Ножи безопаснее ставить лезвием вниз, а хорошие поварские ножи лучше мыть вручную — так они дольше сохраняют заточку.

Ошибка №4: путаница между верхней и нижней полкой

Нижний уровень не всегда подходит для пластика и тонкой посуды. В большинстве машин нагревательный элемент расположен внизу, поэтому там выше риск деформации: контейнеры могут покоробиться, лопатки — размягчиться, а хрупкие предметы — треснуть. При этом именно нижняя полка обычно получает более сильный напор воды, поэтому туда логично ставить кастрюли, формы для запекания, плотные тарелки и тяжёлые предметы. Верхняя полка лучше подходит для стаканов, кружек, пластика и длинных приборов — половников или лопаток.

Как заставить посудомойку работать лучше

Чтобы получить стабильный результат, достаточно пары привычек. Перед запуском стоит соскрести крупные остатки еды — без фанатизма, просто убрать то, что может застрять. Затем проверить, свободно ли вращаются распылительные рычаги: иногда одна ручка половника способна остановить всю систему. Если какая-то тарелка постоянно выходит грязной, стоит поменять ей место — в посудомойке есть зоны, где напор сильнее. Небольшие корректировки в загрузке часто дают эффект заметнее, чем смена моющего средства.

