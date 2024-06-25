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В США выяснили, что тревожность связана с удвоенным риском болезни Паркинсона
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:58

В США выяснили, что тревожность связана с удвоенным риском болезни Паркинсона

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в США и опубликованное в British Journal of General Practice, показало, что высокий уровень тревожности у людей старше 50 лет связан с удвоенным риском развития болезни Паркинсона.

Данные для анализа были взяты из первичной медицинской помощи Великобритании за период с 2008 по 2018 год, включая 109 435 человек с тревожностью и 878 256 здоровых добровольцев.

Помимо основного вывода, ученые выявили, что такие симптомы, как депрессия, проблемы со сном, усталость и другие, часто предшествовали развитию болезни Паркинсона у людей с тревожностью.

Фото: flickr.com/Maciej Kraus (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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