Недавние исследования, опубликованные в журнале Advanced Science, выявили новые молекулы, связанные с гиперактивацией клеток мозга при болезни Альцгеймера. Ученые использовали инновационную технику изучения одиночных живых клеток мозга, измеряя их электрическую активность и концентрацию белков. Это позволило выявить около 50 белков, которые участвуют в гиперактивации нервных клеток при данном неврологическом расстройстве. Обнаруженные молекулы играют ключевую роль в различных функциях нервных клеток, включая энергетический обмен и воспаление.

Эти результаты предполагают возможное развитие новых методов лечения болезни Альцгеймера, направленных на регулирование гипервозбудимости клеток мозга. Авторы исследования утверждают, что их методика изучения клеток может иметь значительное значение не только для лечения деменции, но и для других неврологических заболеваний, открывая перспективы для разработки новых лекарств, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)