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В России выяснили, что лечение болезни Паркинсона может ускорять разрушение тканей мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

В России выяснили, что лечение болезни Паркинсона может ускорять разрушение тканей мозга

Ученые Института цитологии РАН обнаружили, что метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, заключающийся в медикаментозном разрушении амилоидных бляшек, может ускорять разрушение тканей мозга.

Продукты деградации амилоидов часто оказываются токсичнее исходных образований, что способствует образованию новых патологических фибрилл и их распространению между клетками.

Ученые подчеркнули необходимость масштабных экспериментов для изучения механизмов деградации и токсичности продуктов распада, чтобы оптимизировать методы терапии. Эти выводы подтверждаются результатами, полученными в рамках исследований, финансируемых Российским научным фондом, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/RASPBERRY VIBE (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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