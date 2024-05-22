Ученые Института цитологии РАН обнаружили, что метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, заключающийся в медикаментозном разрушении амилоидных бляшек, может ускорять разрушение тканей мозга.

Продукты деградации амилоидов часто оказываются токсичнее исходных образований, что способствует образованию новых патологических фибрилл и их распространению между клетками.

Ученые подчеркнули необходимость масштабных экспериментов для изучения механизмов деградации и токсичности продуктов распада, чтобы оптимизировать методы терапии. Эти выводы подтверждаются результатами, полученными в рамках исследований, финансируемых Российским научным фондом, сообщает ТАСС.

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