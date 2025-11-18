Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крупные ягоды смородины на ладони
Крупные ягоды смородины на ладони
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 11:31

Выбрал устойчивый сорт смородины и забыл о грибках и вредителях: вот что нужно для отличного урожая

Выбор устойчивых сортов смородины помогает избежать заболеваний — агрономы

Самый надежный способ избежать борьбы с болезнями — это не допустить их появления. И начинается всё с правильного выбора посадочного материала. Устойчивость сорта — это не маркетинговый ход, а результат многолетней работы селекционеров, которые проводят испытания в специализированных институтах, таких как ВНИИС им. Мичурина, ВНИИСПК и ФГБНУ ВИР. Сорта подвергаются заражению различными болезнями, и по результатам этих испытаний даются рекомендации.

Стратегическое решение: выбираем устойчивые сорта

Как определяют устойчивость сортов?

Устойчивость сортов смородины к болезням проверяется в условиях, максимально приближенных к реальному климату региона. Оценка проводится по шкале устойчивости:

  • 5 звёзд — абсолютно устойчив (налет отсутствует).

  • 4 звезды — высокая устойчивость (слабое поражение, не влияет на урожай).

  • 3 звезды — средняя устойчивость (поражается в неблагоприятные годы).

Знание этих данных помогает выбрать сорта, которые подойдут для вашего региона и минимизируют риск заболеваний.

Проверенные сорта черной смородины для разных регионов

Для Юга России (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край)

Особенности: жаркое лето, засуха и высокая влажность по утрам у водоемов.

  1. Титания — шведский сорт, внесенный в Госреестр РФ, с высокой устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу. Он жаростойкий и засухоустойчивый.

  2. Селеченская-2 — улучшенная версия легендарного сорта с комплексной устойчивостью к болезням и отличным десертным вкусом.

  3. Ядреная — сибирский сорт, который также хорошо себя показывает на юге. Отличается очень крупными ягодами (до 5-7 г), но требует обильного полива. Он достаточно устойчив к болезням.

Для Средней полосы (Московская, Владимирская, Тульская области, Черноземье)

Особенности: влажное лето, провоцирующее грибковые болезни.

  1. Дар Смольяниновой — сорт с высокой устойчивостью не только к мучнистой росе, но и к антракнозу. Устойчив и к дождливому лету.

  2. Венера — сорт с генетически подтвержденным иммунитетом, с десертным вкусом и высокой урожайностью.

  3. Искушение — новый сорт, крупноплодный, зимостойкий, с отличной устойчивостью к болезням.

Для Севера, Урала и Сибири

Особенности: короткое лето, высокая зимостойкость.

  1. Лама — сибирский сорт, который не боится влажного и прохладного лета и обладает высокой зимостойкостью.

  2. Агата — также сибирский сорт, демонстрирует стабильное плодоношение и устойчивость в суровых климатических условиях.

  3. Валовая — надежный сорт, способный выдержать морозы до -40°C.

Устойчивые сорта красной смородины

Хотя красная смородина в целом менее подвержена мучнистой росе, есть сорта, которые являются настоящими лидерами по устойчивости.

Для Юга:

  1. Голландская розовая — старинный сорт, который проверен временем. Устойчив к болезням, жаростойкий.

  2. Ранняя сладкая — по данным Госреестра, устойчива к мучнистой росе.

Для Средней полосы:

  1. Натали — один из самых устойчивых сортов.

  2. Виксне — латвийский сорт, давно районирован в России, устойчив к мучнистой росе и антракнозу.

Для Урала и Сибири:

  1. Уральская красавица — зимостойкая и устойчивая к болезням.

  2. Огни Урала — также зимостойкая и устойчивая к заболеваниям.

Почему сорт "Лучистая" часто болеет?

Этот сорт популярен за вкусные ягоды, но его устойчивость к болезням средняя. В условиях высокой влажности его устойчивость снижается, и он может быть поражён до 30-40%. Если вы не готовы к регулярной профилактике заболеваний, лучше выбрать более стойкие сорта.

Правильная посадка — 50% успеха

Даже самые устойчивые сорта могут заболеть, если их посадить неправильно. Чтобы обеспечить максимальную защиту от заболеваний, соблюдайте следующие правила посадки.

1. Место: только солнце

Выбирайте участок, который получает минимум 5-6 часов прямого солнечного света в день. Участок должен быть хорошо проветриваемым, без застоя воздуха и воды.

2. Расстояние между растениями

Загущение приводит к появлению болезней. Оптимальное расстояние:

  • Для черной смородины — 1,5-2 м между кустами.

  • Для красной смородины — 1,2-1,5 м.

3. Посадка

  • Яма: 40х40х40 см, заправленная перегноем (1-2 ведра) и минеральными удобрениями (суперфосфат, сернокислый калий).

  • Техника посадки: располагайте саженец наклонно (под углом 45°) и заглубляйте корневую шейку на 5-7 см ниже уровня почвы. Это стимулирует рост мощного куста.

  • Обрезка: после посадки обязательно обрежьте все побеги, оставив по 2-4 почки над землей.

  • Мульчирование: замульчируйте приствольный круг перегноем или компостом слоем 5-7 см.

Сравнение сортов по устойчивости

Сорт Устойчивость к болезням Преимущества Недостатки
Титания (черная смородина) Высокая Жаростойкий, засухоустойчивый Требует внимания к поливу
Ядреная (черная смородина) Средняя Крупные ягоды Требует обильного полива
Голландская розовая (красная) Высокая Устойчивый, жаростойкий Требует хорошего солнечного освещения
Виксне (красная смородина) Высокая Устойчив к мучнистой росе и антракнозу Подходит только для умеренных температур

Советы шаг за шагом: как правильно посадить смородину

  1. Выберите подходящее место: обязательно солнечное и хорошо проветриваемое.

  2. Подготовьте яму: глубиной 40х40х40 см с перегноем и минеральными удобрениями.

  3. Правильная техника посадки: саженец сажаем наклонно и заглубляем корневую шейку.

  4. Обрезка: обрежьте все побеги, оставив 2-4 почки.

  5. Мульчирование: замульчируйте приствольный круг.

Мифы и правда о смородине

Миф 1: смородина не болеет.

Правда: смородина подвержена различным болезням, особенно в условиях высокой влажности. Чтобы избежать проблем, важно правильно выбирать сорта и соблюдать агротехнику.

Миф 2: если садить кусты близко друг к другу, это поможет создать "защиту" от ветра.

Правда: загущение посадок ведет к распространению болезней, таких как мучнистая роса. Соблюдение правильного расстояния между кустами способствует лучшему воздухообмену и предотвращает распространение грибков.

Миф 3: смородина любит тень, и на ней можно успешно выращивать её в затенённых местах.

Правда: смородина — светолюбивое растение, и для хорошего плодоношения ей необходимо не менее 5-6 часов прямого солнечного света в день.

А что если…?

  • А что если смородина заболела? Необходимо провести санитарную обрезку, обработку фунгицидами и усилить профилактические меры в будущем.

  • А что если не хватает места для растений? Соблюдайте правильное расстояние между кустами, чтобы избежать загущения и ухудшения воздухообмена.

Плюсы и минусы выращивания смородины

Плюсы Минусы
Устойчивые сорта смородины требуют минимальной профилактики Может страдать от грибковых заболеваний, если не соблюдать агротехнику
Смородина легко адаптируется к различным климатам Нужно внимательно следить за расстоянием между кустами
Ягоды смородины богаты витаминами и антиоксидантами Некоторые сорта требуют обильного полива

Три интересных факта о смородине

  1. Смородина может быть устойчивой к болезням благодаря селекции и правильному выбору сорта.

  2. Подходящее расстояние между кустами важно не только для роста, но и для предотвращения заболеваний, таких как мучнистая роса.

  3. Заглубление корневой шейки помогает укрепить корневую систему и улучшить развитие растения в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Февральский посев петунии ускоряет развитие рассады — по данным агрономов сегодня в 8:23
Посеяла цветы в феврале — и рассада выросла как на дрожжах: весной клумба сияла по-новому

Какие необычные садовые цветы стоит сеять уже в феврале, чтобы летом участок превратился в яркий цветущий сад, и почему ранняя рассада так важна для этих культур.

Читать полностью » Морковь сохраняет сочность при хранении во влажном песке — Светлана Козлова сегодня в 8:16
Секретная технология северных народов: сфагнум сохраняет морковь свежей до весны — проверила сама, результат впечатляет

Как сохранить морковь до весны? Рассказываем про влажный песок, сфагнум и глиняную оболочку. Правильные условия хранилища помогут сохранить корнеплоды свежими и упругими.

Читать полностью » Вертикальная подвязка увеличивает урожайность малины — по данным садоводов сегодня в 7:18
Подвесила первые трости — и заметила неожиданный эффект: ягоды малины стали крупнее

Чтобы малина давала крупные и сладкие ягоды, её побеги нужно направлять. Узнайте, почему вертикальная поддержка превращает хаотичные трости в сильный и урожайный куст.

Читать полностью » Мягкие пасты без ароматизаторов подходят для разовой профилактики — агрономы сегодня в 7:15
Добавляю в воду каплю зубной пасты — и комнатные цветы оживают: простой трюк, о котором знают только опытные цветоводы

Обычная зубная паста может улучшить состояние почвы, защитить растения от болезней и стать доступным удобрением. Разбираем, как использовать этот лайфхак безопасно.

Читать полностью » Контейнер из-под яиц упрощает выращивание лука дома — Мария Антипова сегодня в 6:15
Выращиваю зелёный лук зимой прямо на подоконнике — дешёвый способ, который спасает от авитаминоза

Домашний мини-огород помогает получить витаминную зелень даже в морозы. Узнайте, как вырастить зелёный лук в простой конструкции из подручных материалов.

Читать полностью » Гниение деревянных столбов вызывает наклон забора — по данным строителей сегодня в 6:11
Заменил один сгнивший столб — и весь забор выпрямился: секрет ремонта оказался простым

Провалившийся забор может быть причиной многих головных болей — откройте секреты, как восстановить опоры и продлить их срок службы.

Читать полностью » Бочки помогают организовать хранение садового инвентаря вертикальным способом на участке — Алексей Румянцев сегодня в 5:15
Разрезал ржавую бочку — сделал идеальную клумбу: соседи спрашивают, где купил такой дизайнерский элемент сада

Старые бочки можно превратить в грядки, клумбы, компостеры и практичные ёмкости для хранения. Используйте их с пользой, чтобы улучшить дачный участок.

Читать полностью » Крупные ёмкости улучшают рост корней черники — по данным садоводов сегодня в 5:06
Посадила чернику в контейнер — и весной увидела эффект, которого не ожидала: вся семья удивилась

Выбирая между посадкой черники в грунт и контейнер, учитывайте кислотность почвы. Читайте наши советы и откройте секреты успешного урожая.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание овощей на балконе позволяет получать свежие продукты круглый год — садоводы
Садоводство
Размножение замиокулькаса листом позволяет бесплатно вырастить здоровое растение дома самостоятельно
Экономика
Набиуллина выступила против изменения цен в зависимости от способа оплаты
Наука
Исследование мозга в покое открывает путь к персонализированной диагностике — Чэнь Юн
Туризм
Специалисты перечислили направления для пляжного отдыха в ноябре-декабре: Тунис, Доминикана, Таиланд
Туризм
РЖД представила макет плацкарта с увеличенными полками
Еда
Слоёный салат с корейской морковью и копчёной курицей включает сыр и яйца — повар
Питомцы
Уткам сухой корм, а белкам орехи — биолог Мишин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet