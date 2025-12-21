Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Центральный парк Сонгдо и башня Поско
Центральный парк Сонгдо и башня Поско
© commons.wikimedia.org by Jaehyuk Lee is licensed under CC BY-SA 2.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:21

Поехал в Южную Корею без ожиданий — через неделю не хотел уезжать: страна удивила с первого дня

Путешественник назвал Инчхон в Южной Корее городом стекла и променада

Поездка в Южную Корею в декабре началась без особых ожиданий — и именно поэтому оказалась неожиданно сильной. Всего неделя, несколько городов и ощущение, будто путешественник попал в очень точно настроенную версию мира: здесь легко жить, приятно ходить пешком и интересно наблюдать за повседневностью. Об этом рассказал путешественник Миша Макаровски.

Сеул: мегаполис без давления

Первой точкой маршрута стал Сеул — город, который сразу задал тон всей поездке. Он показался Мише смесью Санкт-Петербурга, Бангкока и чего-то футуристичного. Современные небоскрёбы отражают традиционные дворцы, а движение ощущается непрерывным, но не утомляющим. Город — чистый, ухоженный и при этом живой, без показной стерильности.

В Сеуле путешественник много ходил пешком — по 14–19 километров в день — и удивлялся, как легко это давалось. За несколько дней он успел увидеть смену караула у королевского дворца, застать первый снег и просто бесцельно бродить по улицам. Постепенно появилось ощущение приятной усталости — той самой, после которой понимаешь: момент проживается по-настоящему.

Инчхон: деловое будущее рядом

Следующим пунктом стал Инчхон — город в полутора часах езды от Сеула. После насыщенной столицы он воспринимался спокойнее и строже. Здесь много стекла, продуманные променады и идеально организованные пространства, включая Центральный парк. Инчхон производит впечатление презентации про будущее: аккуратный, комфортный, но немного отстранённый. На фоне шумного мегаполиса он показался почти пустынным.

Сеул, но другой

Вернувшись в Сеул, Миша взглянул на него с другого ракурса — модного и концептуального. Один из дней был посвящён дизайнерским пространствам и экспериментальной эстетике. Особенно запомнился магазин-выставка Haus Nowhere, где покупки больше напоминают визит в музей современного искусства. Такие места лишь подтвердили мысль: одного визита в Сеул точно недостаточно.

Пусан: море и замедление

Финальной точкой маршрута стал Пусан. Переезд на поезде занял около трёх часов и стал логичным переходом от столичной динамики к более расслабленному ритму. Пусан — портовый, холмистый, с запахом моря и криками чаек. Он напомнил путешественнику Владивосток: живой, но спокойный.

Особое впечатление произвела деревня Гамчхон — лабиринт ярких домов, лестниц и арт-объектов, где за каждым поворотом открываются новые виды. Город располагает к неспешным прогулкам и наблюдениям, а виды с набережной буквально замедляют время.

Маленькие детали и большое послевкусие

За неделю путешественник прошёл около 80 километров, но это не ощущалось как марафон. Общественный транспорт работал чётко, поездки занимали меньше времени, чем обещал навигатор, а города словно постоянно приглашали идти дальше.

Запомнилась и небольшая сцена в Пусане: пожилой кореец показал жест «0 → 1», объяснив его как комплимент паре — символ единства. Этот знак стал точным отражением всей поездки.

Южная Корея оставила тёплое и очень цельное впечатление — из тех, после которых действительно хочется вернуться.

