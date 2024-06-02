В мае 2024 года на российском автомобильном рынке наблюдались значительные изменения в ценообразовании некоторых автомобильных брендов. Несколько компаний снизили цены на свои модели, в то время как другие увеличили их.

Среди брендов, которые предложили скидки, были:

Geely, снизившая цену на новый кроссовер Monjaro на 300-500 тысяч рублей.

Evolute, российский производитель электромобилей, снизил цены на модели i-Joy, i-Sky и i-Jet на 189-565 тысяч рублей.

Dongfeng снизил цены на пикап DF6 и семиместный кроссовер 580 на 150-300 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.

FAW снизил стоимость Bestune T55 на 150 тысяч рублей.

Livan предложил скидки на модели X6 Pro и S6 Pro на 30-110 тысяч рублей.

Электрокар Voyah Free EV подешевел на 1 280 000 рублей.

В то же время, некоторые бренды увеличили стоимость своих автомобилей:

УАЗ поднял цены на 35-60 тысяч рублей.

АвтоВАЗ повысил стоимость Lada Granta на 51,1-71,1 тысяч рублей.

Jetour, Tank и Changan также повысили цены на свои модели.

Такие изменения в ценах отразились на решениях покупателей и общей динамике рынка.

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