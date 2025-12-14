Румяна, которые вернули жизнь лицу: Эсси доказала, что красота не стареет

Даже у самых влиятельных людей индустрии красоты бывают свои маленькие зависимости. Основательница Essie, известная по всему миру своим лаком для ногтей, не держит дома ни одного флакона. Она доверяет маникюр своему давнему мастеру Джозефин Аллен, которая недавно переехала в новый флагманский салон Essie на Ист 65-й улице. А вот чего у Эсси действительно в избытке — так это любимых румян Yves Saint Laurent Touche Blush в оттенке №2 Coral, столь же культовых, как и новая тушь Clinique, покорившая визажистов своим эффектом разделения ресниц. Об этом сообщает Allure.

Когда красота становится личной

Снятые с производства косметические продукты всегда вызывают боль у тех, кто однажды нашёл свой идеальный вариант. Даже знаменитости не застрахованы от этого — Эсси, чьё имя давно стало синонимом безупречного маникюра, теперь вынуждена экономить последние крупицы любимого средства.

"Я не знаю, что буду делать, когда оно закончится. У меня был миниатюрный вариант для поездок, один — на пляже, и вот остались только эти баночки наполовину. Это лучшее средство на свете. Оно делает меня живой — без него я выгляжу бледно. С моими седыми волосами нужен дополнительный цвет, но этот румянец выглядит естественно, не превращая щёки в 'бабушкин румянец'," — призналась Эсси.

В её словах — не просто тоска по продукту, а ностальгия по ощущениям. Ведь идеальный оттенок — это не только цвет, но и состояние уверенности.

Тайна оттенка №2 Coral

Хотя оттенок официально называется Coral, сама Эсси считает его скорее "персиково-розовым". Цвет настолько гармонично ложится на кожу, что даже через годы остаётся эталоном для визажистов. Когда её спросили, как бы она назвала этот оттенок, если бы могла придумать фирменное имя, ответ был мягким и поэтичным.

"Я бы назвала его Tea Rose. Это очень нежный оттенок, как чайная роза — такой же красивый и деликатный," — добавила Эсси.

Для женщины, подарившей миру легендарный лак Size Matters, это неожиданно скромный выбор, но именно в этом и кроется сила — в умении быть естественной. Та же тенденция наблюдается в современных средствах макияжа, например, кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи, подчёркивая живое сияние и натуральный цвет лица.

Культ исчезнувших косметических шедевров

История Эсси — не единичный случай. В индустрии красоты постоянно происходят изменения: бренды обновляют формулы, упрощают линейки или меняют направления. В результате многие культовые продукты исчезают, оставляя за собой целую армию поклонников, скучающих по "тому самому" оттенку или текстуре.

Снятые с производства средства часто становятся объектами охоты — на форумах и маркетплейсах их ищут, обсуждают и даже обменивают. Покупатели готовы платить втридорога, чтобы заполучить последнюю баночку любимого румянца или помады. Это своеобразная форма ностальгии — не только по цвету, но и по времени, когда этот продукт был частью ежедневных ритуалов.

Почему мы так привязываемся к косметике

Психологи отмечают: привычка использовать одно и то же средство годами формирует эмоциональную связь. Косметика перестаёт быть просто предметом, превращаясь в символ стабильности и уверенности. Особенно когда речь идёт о вещах, которые подчёркивают индивидуальность.

Румяна Эсси — это не просто оттенок, это часть её образа, визуального "я". Когда такой продукт исчезает, человек теряет нечто большее, чем средство макияжа — теряется маленький штрих, создающий ощущение цельности.

Как индустрия отвечает на ностальгию

Крупные бренды всё чаще возвращают старые формулы и оттенки по просьбам поклонников. Например, некоторые марки создают "архивные коллекции", вдохновлённые культовыми продуктами прошлых лет. Появились даже целые сообщества, где пользователи голосуют за возвращение любимых позиций.

Yves Saint Laurent пока не объявил о возвращении Touche Blush в оттенке Coral, но интерес к таким ретро-продуктам говорит сам за себя. Покупатели хотят не просто макияж — они хотят эмоцию, историю, связь с прошлым.

Популярные вопросы о снятой с производства косметике

1. Почему бренды прекращают выпуск популярных продуктов?

Производители часто обновляют линейки, чтобы соответствовать трендам, требованиям безопасности или новым технологиям. Иногда ингредиенты становятся недоступными, а порой формулу меняют ради улучшения.

2. Можно ли найти снятую с производства косметику?

Иногда — да. Такие продукты можно встретить на специализированных сайтах, у ресейлеров или на международных платформах. Но важно быть осторожным: срок годности и условия хранения могут сильно повлиять на качество.

3. Чем заменить любимый продукт?

Подбирать аналог стоит по тону, текстуре и эффекту. Визажисты советуют искать замену в профессиональных линейках или среди брендов с широкой палитрой оттенков. Если оттенок уникален, можно попробовать смешивать два похожих продукта, чтобы добиться нужного результата.

Урок от Эсси: ценить простое

История с румянами Yves Saint Laurent — напоминание о том, что мода и косметика цикличны. Сегодня мы теряем один продукт, а завтра, возможно, он возвращается под новым именем. Важно не только искать замену, но и помнить, почему этот оттенок стал особенным.

И, возможно, именно поэтому Эсси до сих пор хранит свои последние баночки Touche Blush — не ради макияжа, а ради воспоминаний о времени, когда этот цвет помогал ей чувствовать себя собой.