Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:47

Нажал на тормоз, а машина не слушается: в каких случаях электроника мешает остановиться

ABS мешает торможению на льду — автоэксперт

Зимой электроника в машине кажется главным помощником: нажал тормоз — и всё должно сработать само. Но на гололёде и рыхлом снегу привычные системы иногда ведут себя неожиданно, особенно если водитель действует "по старой школе". Именно поэтому некоторые опытные автомобилисты в отдельных ситуациях предпочитают отключать ABS и систему стабилизации. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда ABS действительно мешает

ABS предотвращает блокировку колёс при резком торможении: водитель слышит характерный треск, а педаль начинает пульсировать. На большинстве покрытий это помогает сохранить управляемость и уменьшить риск заноса. Однако на чистом льду или на скользкой дороге без подсыпки реагентов система может не дать ожидаемого результата.

Дело в том, что ABS работает по алгоритму: она "отпускает" тормоза и снова их прижимает, пытаясь сохранить вращение колёс. В некоторых условиях это приводит к задержке замедления, и машина продолжает ехать чуть дольше, чем хотелось бы. В таких моментах водитель, который умеет дозировать торможение самостоятельно, может остановиться увереннее, потому что не полагается на электронику и контролирует нагрузку на колёса вручную.

Почему "пульсирующее торможение" иногда эффективнее

Раньше, когда ABS не была обязательной опцией, инструкторы учили экстренно тормозить на скользкой дороге частыми короткими нажатиями — так, чтобы не допустить полной блокировки. По сути, это способ имитировать работу системы, но с возможностью подстроиться под реальное покрытие.

На гололёде, когда сцепления почти нет, опытный водитель может выбирать момент и силу торможения точнее, чем автоматика. Именно в таких случаях ABS воспринимается не как помощник, а как "лишний посредник", который вмешивается в процесс. Поэтому некоторые водители зимой отключают систему, но делают это осознанно и только там, где понимают последствия.

ESP/ESC: помощь от заноса, которая может сыграть против

Система стабилизации (ESP или ESC) предназначена для того, чтобы выравнивать автомобиль при заносе: она подтормаживает отдельные колёса и снижает тягу, если считает, что траектория опасна. В большинстве ситуаций это спасает, особенно новичков.

Но на зимней трассе или при манёвре на скользком участке вмешательство электроники иногда сбивает водителя: машина может "задуматься", потерять динамику или начать корректировать траекторию не так, как ожидает человек за рулём. Особенно неприятно, если колёса попали на ледяную кромку, в колею или на снежный вал. В таких условиях опытный водитель порой предпочитает контролировать автомобиль рулём и газом самостоятельно.

Важно: отключение — только для тех, кто умеет

Знание основ управления зимой не берётся из воздуха. Ранее в автошколах отдельно объясняли выход из заноса в зависимости от привода: передний, задний или полный. Эти навыки нужны, если водитель решает отказаться от электронных помощников.

Отключать ABS и ESP стоит только тем, кто действительно понимает, как поведёт себя машина без них и умеет действовать спокойно. Для большинства же автомобилистов системы остаются важной страховкой: они не заменяют опыт, но могут дать дополнительные секунды, когда ситуация развивается неожиданно, особенно при увеличении дистанции.

