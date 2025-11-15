Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:59

С Урала на Мальдивы: когда ждать прямых рейсов в рай

Мальдивы остаются нишевым направлением для рейсов из Екатеринбурга

В Екатеринбурге туристы пока не могут рассчитывать на прямые рейсы на Мальдивы. Несмотря на желание турагентов и запросы туристов, планы авиакомпаний и туроператоров не совпадают с ожиданиями. Пока нет конкретных заявок на прямое авиасообщение из Урала в столицу Мальдив — Мале.

Почему прямые рейсы из Екатеринбурга не запускаются?

Одним из возможных претендентов на организацию прямых рейсов на Мальдивы могла бы стать авиакомпания "Аэрофлот". Этот национальный перевозчик обладает крупнейшим авиапарком среди российских авиакомпаний, и в этом году, например, был открыт рейс из Екатеринбурга в Дубай. Однако, по данным источников из "ТурДома", на данный момент у "Аэрофлота" нет планов по запуску маршрута в Мале.

Основной проблемой является необходимость использования дальнемагистральных самолётов, таких как Airbus A330 или Boeing 777, которые могут перевозить более 300 пассажиров. Авиакомпания сомневается в успешной загрузке таких самолётов на этом маршруте. В то время как Boeing 737, который используется для более коротких маршрутов, не может преодолеть дальность до Мальдив без дозаправки.

Азур Эйр и фокус на Вьетнам и Таиланд

Авиакомпания AZUR air, в свою очередь, решила ориентироваться на более массовые направления — такие как Вьетнам и Таиланд, которые также пользуются популярностью у туристов, особенно среди тех, кто предпочитает пляжный отдых. Авиапарк компании включает дальнемагистральные лайнеры Boeing 767-300, которые активно используются на рейсах в эти страны.

Как пояснили в компании, выбор этих направлений связан с большим числом туристов и возможностью обеспечить высокую загрузку самолётов, что является основным фактором для рентабельности рейсов. Таким образом, Мальдивы, как более нишевое направление, не являются приоритетом для данного перевозчика.

Попытка туроператора LOTI в 2022 году

Зимой 2022/2023 года туроператор LOTI уже пытался запустить прямые рейсы из Екатеринбурга на Мальдивы. Первая попытка состоялась 9 декабря, когда был выполнен рейс на Boeing 757 BlackJet, в салоне которого было всего 72 места, все в бизнес-классе. Однако программа была досрочно свернута из-за недостаточной загрузки самолёта, что привело к низкой рентабельности.

В настоящее время LOTI продолжает отправлять рейсы на Мальдивы, но уже из Москвы, где спрос на рейсы выше. Из столицы рейсы выполняются трижды в неделю, а в новогодние каникулы запланированы ежедневные рейсы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность путешествовать на Мальдивы с пересадками Прямых рейсов из Екатеринбурга пока нет.
Популярность более доступных направлений (Таиланд, Вьетнам) Далеко не все туристы готовы делать пересадки.
Повышенная рентабельность рейсов в более массовые страны Низкая рентабельность рейсов на Мальдивы с ограничённым спросом.

FAQ

Почему нет прямых рейсов на Мальдивы из Екатеринбурга?

Основной проблемой является низкий спрос на такие рейсы, что делает их нерентабельными. Для прямых перелетов необходимо использовать дальнемагистральные самолёты, которые сложно заполнить.

Куда можно лететь из Екатеринбурга вместо Мальдив?

Наиболее популярными альтернативами являются Вьетнам и Таиланд, куда прямые рейсы из Екатеринбурга уже доступны и хорошо загружаются.

Можно ли лететь на Мальдивы с пересадками?

Да, рейсы с пересадками, как правило, можно найти через московские аэропорты, и такие маршруты будут более доступными по цене.

Исторический контекст

Рейсы на Мальдивы из Екатеринбурга и других российских городов всегда были нишевым продуктом, привлекающим состоятельных туристов. Проблемы с рентабельностью таких направлений, особенно в условиях экономической нестабильности, делают запуск регулярных рейсов сложным. В то же время, повышение доступности других экзотических направлений позволяет авиакомпаниям нацеливаться на более массовые рынки.

Интересные факты

  1. Мальдивы — одно из самых популярных экзотических направлений среди состоятельных российских туристов.

  2. В 2023 году авиакомпания LOTI увеличила количество рейсов на Мальдивы из Москвы до ежедневных.

  3. Рейсы с пересадками через Москву на Мальдивы становятся всё более востребованными среди туристов, ищущих более доступные варианты.

