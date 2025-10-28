Купальный сезон закрыт — самолёты домой: как Югра простилась с югом

Сезон прямых перелётов между Ханты-Мансийским автономным округом и Абхазией официально завершён. За четыре месяца действия маршрута воздушным сообщением воспользовались более тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как проходил сезон

"Запуск направления стал возможным благодаря поручению губернатора Югры Руслана Кухарука", — говорится в сообщении группы "Югра" во ВКонтакте.

Всего за время работы маршрута авиаперелётами воспользовались 1 121 человек. Полёты обеспечивали не только комфортный отдых для жителей округа, но и открывали новые возможности для лечения на южных курортах.

Значение маршрута

Новый авиарейс стал важным звеном в развитии туристических и деловых связей между Югрой и Абхазией. Прямое сообщение позволило укрепить культурные контакты, расширить туристический поток и облегчить логистику для предпринимателей.

Что дальше

В правительстве округа отметили, что информация о возобновлении рейсов появится позже. Следить за актуальным расписанием можно будет на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Для Югры этот маршрут стал примером того, как региональные инициативы в сфере транспорта могут напрямую влиять на качество жизни жителей и развитие внутреннего туризма.