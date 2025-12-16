Без виз и границ: Россия открывает ворота в песчаное королевство Востока

Прямое авиасообщение между Тулой и Иорданией стало возможным благодаря введению безвизового режима между двумя странами. Об этом сообщает издание "Интерфакс". Теперь жители России смогут находиться в Иордании до 30 дней без оформления визы, а общий срок пребывания в течение года не должен превышать 90 дней.

Рост интереса к Ближнему Востоку

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), новое соглашение значительно упростит путешествия и сделает направление привлекательнее. Туроператоры отмечают, что ранее оформление визы для туристов входило в стандартный пакет услуг, но теперь эта процедура исключена, что делает поездку дешевле примерно на 60 долларов США. "Ранее туристы оформляли визу автоматически при бронировании тура, теперь же этот сбор отменён", — пояснили в АТОР.

Эксперты ожидают, что отмена виз повысит интерес не только к Акабе и Мёртвому морю, но и к культурным маршрутам, включающим посещение древнего города Петра. Для Тулы прямые рейсы станут логичным шагом: регион активно развивает инфраструктуру внутреннего и международного туризма, а интерес к ближневосточным направлениям растёт.

География перелётов расширяется

Появление безвизового режима открыло новые возможности и для других российских регионов. В Санкт-Петербурге уже рассматривают возможность запуска прямых рейсов из Аммана. Директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши отметила, что это решение позволит заметно увеличить въездной турпоток из Иордании. "Мы видим высокий потенциал в развитии прямых направлений между нашими странами", — заявила она.

Сегодня полёты между Амманом и Москвой выполняет преимущественно авиакомпания Royal Jordanian, предлагающая несколько рейсов в неделю. Обсуждение увеличения частоты полётов и расширения географии маршрутов намечено на весну следующего года. По прогнозам отраслевых аналитиков, именно к этому времени спрос на поездки в Королевство может вырасти на десятки процентов.