Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина
Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина
© flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:07

Без виз и границ: Россия открывает ворота в песчаное королевство Востока

Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс

Прямое авиасообщение между Тулой и Иорданией стало возможным благодаря введению безвизового режима между двумя странами. Об этом сообщает издание "Интерфакс". Теперь жители России смогут находиться в Иордании до 30 дней без оформления визы, а общий срок пребывания в течение года не должен превышать 90 дней.

Рост интереса к Ближнему Востоку

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), новое соглашение значительно упростит путешествия и сделает направление привлекательнее. Туроператоры отмечают, что ранее оформление визы для туристов входило в стандартный пакет услуг, но теперь эта процедура исключена, что делает поездку дешевле примерно на 60 долларов США. "Ранее туристы оформляли визу автоматически при бронировании тура, теперь же этот сбор отменён", — пояснили в АТОР.

Эксперты ожидают, что отмена виз повысит интерес не только к Акабе и Мёртвому морю, но и к культурным маршрутам, включающим посещение древнего города Петра. Для Тулы прямые рейсы станут логичным шагом: регион активно развивает инфраструктуру внутреннего и международного туризма, а интерес к ближневосточным направлениям растёт.

География перелётов расширяется

Появление безвизового режима открыло новые возможности и для других российских регионов. В Санкт-Петербурге уже рассматривают возможность запуска прямых рейсов из Аммана. Директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши отметила, что это решение позволит заметно увеличить въездной турпоток из Иордании. "Мы видим высокий потенциал в развитии прямых направлений между нашими странами", — заявила она.

Сегодня полёты между Амманом и Москвой выполняет преимущественно авиакомпания Royal Jordanian, предлагающая несколько рейсов в неделю. Обсуждение увеличения частоты полётов и расширения географии маршрутов намечено на весну следующего года. По прогнозам отраслевых аналитиков, именно к этому времени спрос на поездки в Королевство может вырасти на десятки процентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пустыню Намиб признали самой древней на планете возрастом до 80 млн лет – YouTravel.me сегодня в 8:26
Самая старая пустыня планеты удивляет даже бывалых туристов — Намиб совсем не такая, как вы думаете

Откройте для себя Намиб – самую древнюю пустыню с уникальными туманами и живыми системами. Узнайте маршруты и советы экспертов для незабываемого путешествия.

Читать полностью » Золотые Ворота, Тауэрский и Карлов мост вошли в подборку самых красивых мостов в мире — Trip.com сегодня в 6:22
С виду обычные переправы, а внутри — история и вау-эффект: мир сходит с ума по этим мостам

Мосты могут быть не только дорогами, но и символами эпох. Подборка самых красивых мостов мира раскрывает, почему они стали знаковыми достопримечательностями.

Читать полностью » Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия сегодня в 4:50
От Пергама до термальных отелей: маршрут, где Турция меняется на каждом повороте

Центральная и западная Турция открывают страну без курортной суеты — с древними городами, крепостями и термальными отелями, куда удобно отправиться на автомобиле.

Читать полностью » Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ сегодня в 2:18
Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Золотое кольцо снова в тренде на новогодние каникулы! Почему туристы выбирают исторические города и каковы цены на поездки? Удивительные факты от РСТ.

Читать полностью » Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — сегодня в 0:13
Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Что привезти из Крыма: от натуральной косметики и сыров до специй, украшений и редких фруктов. Обзор сувениров, которые сохраняют атмосферу полуострова.

Читать полностью » Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post вчера в 22:50
30 минут от Венеции — и время ломается: остров, где цвет важнее скорости

Бурано — небольшой остров рядом с Венецией, где яркие дома, тишина лагуны и древние традиции создают особую атмосферу для путешествия без спешки.

Читать полностью » В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион вчера в 21:45
Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

Ярославская область готовится к туристическому рывку: десятки новых отелей и глэмпингов, инвестиции в миллиарды рублей и ставка на устойчивый рост.

Читать полностью » Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов вчера в 21:23
Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Север России перестал быть экзотикой: туристы всё чаще выбирают Арктику ради природы, гастрономии и новых впечатлений.

Читать полностью »

Новости
Наука
Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики
Наука
В России разработали часы биологического возраста человека — РНИМУ им. Пирогова
Наука
Свет помог создать электроды из пластика без химии — учёные Швеции
Общество
Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова
Садоводство
Орхидеи перестают цвести из-за ошибок в освещении — цветоводы
Россия
В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Наука
Кислород составляет до 45 процентов химического состава Луны — IFL Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet