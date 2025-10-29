Быстрее и удобнее: из Сургута и Ханты-Мансийска запустят новые авиарейсы

С 27 октября 2025 года из Сургута и Ханты-Мансийска начнут выполняться новые прямые рейсы. Теперь жители Югры смогут воспользоваться регулярными авиаперелетами в Казань и Челябинск.

Сургут — Казань: новые рейсы с Nordwind Airlines

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Сургут. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах Эмбраер 190 с вместимостью 110 пассажирских мест. Стоимость билетов на этот маршрут составляет 7 748 рублей.

"С 27 октября Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" дополнил зимнюю полетную программу прямыми регулярными перелетами по маршруту Казань — Сургут", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ханты-Мансийск — Челябинск: новые рейсы от "РусЛайн"

С 7 ноября 2025 года авиакомпания "РусЛайн" открывает новый маршрут Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут, а стоимость билетов в одну сторону — от 4 800 рублей.