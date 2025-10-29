Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:18

Быстрее и удобнее: из Сургута и Ханты-Мансийска запустят новые авиарейсы

Прямые рейсы из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийска в Челябинск: подробности новых маршрутов

С 27 октября 2025 года из Сургута и Ханты-Мансийска начнут выполняться новые прямые рейсы. Теперь жители Югры смогут воспользоваться регулярными авиаперелетами в Казань и Челябинск.

Сургут — Казань: новые рейсы с Nordwind Airlines

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Сургут. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах Эмбраер 190 с вместимостью 110 пассажирских мест. Стоимость билетов на этот маршрут составляет 7 748 рублей.

"С 27 октября Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" дополнил зимнюю полетную программу прямыми регулярными перелетами по маршруту Казань — Сургут", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ханты-Мансийск — Челябинск: новые рейсы от "РусЛайн"

С 7 ноября 2025 года авиакомпания "РусЛайн" открывает новый маршрут Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут, а стоимость билетов в одну сторону — от 4 800 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средняя зарплата инженеров в Югре достигла 124,3 тыс. рублей — данные 28.10.2025 в 11:16
Нефтянка зовёт, зарплаты растут: инженерам открыли дверь в большой доход

Инженеры в Югре получают в среднем 124 тысячи рублей. Почему ХМАО стал вторым в УрФО по уровню зарплат и где сегодня ищут технических специалистов?

Читать полностью » В Сургуте больше всего вакансий открыто для продавцов и водителей — данные HeadHunter 28.10.2025 в 10:17
Работа есть — ищут всех: Сургутские компании не могут закрыть сотни вакансий

В Сургуте больше всего ищут продавцов, менеджеров и водителей. Какие ещё специалисты востребованы и что это говорит о рынке труда города?

Читать полностью » В Югре зафиксирован крупный улов: щука весом 13,7 кг поймана на Северной Сосьве 28.10.2025 в 9:46
Щука на 13,7 кг — без эхолота и понтов: как рыбак с удочкой вытащил монстра из Сосьвы

Рыбак из Перми поймал на Северной Сосьве щуку весом почти 14 кг. Почему этот улов стал сенсацией и что говорят рыбаки о нынешнем сезоне?

Читать полностью » В Югре до конца года откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников протяжённостью 2,4 тыс. км 28.10.2025 в 8:36
До конца декабря — 2 464 километра зимы: Югра готовит дороги по льду и морозу

В Югре к 25 декабря откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников. Когда начнут работать маршруты разной грузоподъёмности и какие дороги станут ключевыми?

Читать полностью » Тюменьстат сообщил о росте цен в ХМАО: бензин +11%, медикаменты +8%, алкоголь +9% 28.10.2025 в 7:46
Морепродукты, лекарства и отдых за границей: в Югре дорожает всё, что радует

В Югре бензин подорожал на 11%, а вместе с ним — лекарства, алкоголь и морепродукты. Какие товары подешевели и что это значит для жителей округа?

Читать полностью » В Югре завершён сезон прямых авиарейсов в Абхазию — перевезено более тысячи пассажиров 28.10.2025 в 6:56
Купальный сезон закрыт — самолёты домой: как Югра простилась с югом

Сезон прямых авиарейсов между Югрой и Абхазией завершён: маршрутом воспользовались более тысячи пассажиров. Когда ждать возобновления полётов?

Читать полностью » Почётные звания нефтяников в Югре: кто может получить и как оформляется награда 28.10.2025 в 5:56
Награды, которые не покупают: как в Югре выбирают достойнейших в нефтянке

В Югре звание «Почётный нефтяник» — это не просто награда. Как его присуждают, кто может стать обладателем и почему для жителей округа оно имеет особый смысл?

Читать полностью » Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей на Всероссийском конкурсе врачей 2025 года 28.10.2025 в 4:46
40 пациентов в день и ни одного шанса болезни: как Самойлова стала легендой Югры

Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей в России. Чем она заслужила всероссийское признание и почему её история вдохновляет медицинское сообщество?

Читать полностью »

Новости
Дом
Неоригинальные зарядки повышают риск возгорания и короткого замыкания
Дом
Специалисты советуют использовать хозяйственное мыло для удаления пятен от напитков с мебели
Авто и мото
Reuters: Китай в пятилетнем плане 2026–2030 исключил электромобили из приоритетов
Дом
Специалисты советуют регулярно мыть поверхности и менять полотенца для поддержания свежести в ванной
Еда
Фуд-эксперт: яблоки с голубым сыром — необычное, но гармоничное сочетание
Дом
Специалисты советуют использовать микрофибру и липкую ленту для удаления шерсти с мебели
Красота и здоровье
Избыток влаги и тень — главные причины роста грибов в садовой мульче
Красота и здоровье
Эндокринолог Биндюкова: резкие диеты запускают защитную реакцию организма и замедляют метаболизм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet