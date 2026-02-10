Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Остров Перхентиан-Кесил, Малайзия
© commons.wikimedia.org by Вячеслав Аргенберг is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:38

Дальний Восток отдыха нервно курит: Малайзия может стать главным новым направлением для россиян

Россия может получить новое прямое авианаправление в Юго-Восточную Азию уже в ближайшие годы. В Росавиации считают Малайзию одним из самых перспективных рынков для расширения международного сообщения. Переговоры с зарубежными партнёрами идут в активной фазе и затрагивают как коммерческие, так и регуляторные вопросы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Работа над запуском прямых рейсов

Росавиация рассчитывает выйти на практическую реализацию прямых перелётов в Малайзию в 2026 году. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, интерес к этому направлению стабильно высокий, а потенциальный пассажиропоток оценивается как значительный. Ведомство уже взаимодействует с российскими авиакомпаниями и профильными структурами Малайзии, обсуждая технические и организационные детали будущих рейсов.

"В этом году планируем все-таки дожать историю с Малайзией, видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении. Работаем с авиакомпаниями, с малайзийскими авиационными властями", — сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу "Россия 24".

Малайзия рассматривается не только как самостоятельное туристическое направление, но и как важный региональный хаб. Прямое сообщение может упростить логистику поездок по Азии и сделать страну более доступной для российских туристов, особенно с учётом интереса к азиатским рынкам и роста пассажиропотока в регионе, о чём говорят глобальные тенденции в сфере авиаперевозок в Азии.

Условия для возобновления рейсов в США

Отвечая на вопрос о возможном восстановлении авиасообщения с США, Дмитрий Ядров напомнил, что ограничения были введены американской стороной. В ответ Россия приняла зеркальные меры, и дальнейшие шаги возможны только при наличии чётких гарантий безопасности для российских воздушных судов и полноценного обслуживания в аэропортах назначения.

"Мы приняли зеркальные меры после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы должны в первую очередь руководствоваться тем, что наши воздушные суда не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", — подчеркнул Ядров.

Дополнительным фактором остаётся вопрос конкурентных условий. Российские авиакомпании по-прежнему вынуждены облетать европейское воздушное пространство, что увеличивает время полётов и расходы, тогда как американские перевозчики в случае взаимного открытия рейсов окажутся в более выгодном положении.

Текущая карта международных полётов

В настоящее время международная маршрутная сеть России продолжает расширяться. По данным Росавиации, 20 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 30 зарубежных стран. Одновременно 61 иностранная авиакомпания из 32 государств осуществляет полёты в Россию, а общее число стран с действующим авиасообщением достигло 41.

В 2025 году были открыты новые направления, включая Абхазию, Филиппины и Саудовскую Аравию. Расширение географии полётов, в том числе за счёт Юго-Восточной Азии, укладывается в общий тренд роста интереса россиян к региону и упрощения поездок, чему способствует и безвизовый формат поездок в Малайзию.

В перспективе развитие прямых рейсов в азиатские страны может стать одним из ключевых факторов стабилизации и дальнейшего роста международных авиаперевозок, обеспечивая более устойчивую и диверсифицированную маршрутную сеть.

Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

