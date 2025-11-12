Хабаровск открывает окно в Китай: прямые рейсы в Шанхай стартуют перед Новым годом

Жители Дальнего Востока впервые смогут долететь из Хабаровска в Шанхай прямым рейсом. Международный аэропорт Хабаровска объявил о запуске регулярных перелётов в крупнейший экономический центр Китая.

Новый маршрут на карте региона

Первый рейс запланирован на 24 декабря, сообщил аэропорт. Перелёты будет выполнять авиакомпания "Аврора", базирующаяся на Дальнем Востоке. Самолёты будут курсировать дважды в неделю, а время в пути составит около четырёх часов.

Для обслуживания маршрута выбрали Airbus A319, рассчитанный на комфортные перелёты средней протяжённости. Стоимость билетов туда-обратно стартует от 27 тысяч рублей, что делает направление доступным для широкого круга пассажиров.

Новые возможности для туризма и бизнеса

До сих пор хабаровчанам, направлявшимся в Шанхай, приходилось проводить в дороге не менее суток, включая пересадки в Москве, Владивостоке или Пекине. Прямое сообщение сократит время пути в несколько раз и откроет дополнительные возможности для деловых поездок и туризма.

Шанхай сегодня — не только крупнейший город Китая, но и один из ведущих финансовых и транспортных центров мира. Через его аэропорты удобно планировать стыковки с рейсами по Юго-Восточной Азии, в Австралию и Новую Зеландию.

Кроме того, китайский мегаполис сам по себе остаётся популярным туристическим направлением, сочетающим древние традиции и ультрасовременный городской ритм.

Геополитический и экономический контекст

Запуск прямых рейсов между Хабаровском и Шанхаем соответствует стратегии России по укреплению транспортных связей с Азией. Власти Дальневосточного федерального округа подчёркивают, что возрастающий поток пассажиров и грузов в Китай требует расширения прямых маршрутов, особенно на фоне активного развития экономических проектов в рамках программы "Восточный вектор".

Авиакомпания "Аврора", работающая под управлением группы "Аэрофлот", в последние годы активно осваивает международные направления из дальневосточных регионов. Новая линия в Шанхай станет первым прямым маршрутом из Хабаровска в этот мегаполис за всю историю аэропорта.