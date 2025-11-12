Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина ждёт посадки в самолёт
Женщина ждёт посадки в самолёт
© Pexels by Kenneth Surillo is licensed under Free use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:04

Хабаровск открывает окно в Китай: прямые рейсы в Шанхай стартуют перед Новым годом

Из Хабаровска запустят прямые рейсы в Шанхай с 24 декабря

Жители Дальнего Востока впервые смогут долететь из Хабаровска в Шанхай прямым рейсом. Международный аэропорт Хабаровска объявил о запуске регулярных перелётов в крупнейший экономический центр Китая.

Новый маршрут на карте региона

Первый рейс запланирован на 24 декабря, сообщил аэропорт. Перелёты будет выполнять авиакомпания "Аврора", базирующаяся на Дальнем Востоке. Самолёты будут курсировать дважды в неделю, а время в пути составит около четырёх часов.

Для обслуживания маршрута выбрали Airbus A319, рассчитанный на комфортные перелёты средней протяжённости. Стоимость билетов туда-обратно стартует от 27 тысяч рублей, что делает направление доступным для широкого круга пассажиров.

Новые возможности для туризма и бизнеса

До сих пор хабаровчанам, направлявшимся в Шанхай, приходилось проводить в дороге не менее суток, включая пересадки в Москве, Владивостоке или Пекине. Прямое сообщение сократит время пути в несколько раз и откроет дополнительные возможности для деловых поездок и туризма.

Шанхай сегодня — не только крупнейший город Китая, но и один из ведущих финансовых и транспортных центров мира. Через его аэропорты удобно планировать стыковки с рейсами по Юго-Восточной Азии, в Австралию и Новую Зеландию.

Кроме того, китайский мегаполис сам по себе остаётся популярным туристическим направлением, сочетающим древние традиции и ультрасовременный городской ритм.

Геополитический и экономический контекст

Запуск прямых рейсов между Хабаровском и Шанхаем соответствует стратегии России по укреплению транспортных связей с Азией. Власти Дальневосточного федерального округа подчёркивают, что возрастающий поток пассажиров и грузов в Китай требует расширения прямых маршрутов, особенно на фоне активного развития экономических проектов в рамках программы "Восточный вектор".

Авиакомпания "Аврора", работающая под управлением группы "Аэрофлот", в последние годы активно осваивает международные направления из дальневосточных регионов. Новая линия в Шанхай станет первым прямым маршрутом из Хабаровска в этот мегаполис за всю историю аэропорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На дорогах Приморья ожидается гололедица из-за температурных колебаний и осадков 07.11.2025 в 14:25
От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

В Приморье в выходные ожидается резкое потепление, мокрый снег и дождь. Из-за смены фронтов на дорогах образуется гололедица, а во Владивостоке температура поднимется до +12 градусов.

Читать полностью » В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод на Шикотане в рамках импортозамещения 07.11.2025 в 13:59
Остров, который чинит флот: Россия создаёт собственный морской щит на краю страны — новый импульс

На острове Шикотан завершают модернизацию судоремонтного завода, который позволит ремонтировать крупнотоннажные суда без участия иностранных верфей.

Читать полностью » МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки с опасными волнами 07.11.2025 в 12:25
Петропавловск готовится к удару стихии: циклон несёт волны высотой с трёхэтажный дом

На Камчатке ожидается мощный шторм с волнами до 10 метров и ветром до 37 м/с. Спасатели приведены в готовность, а судоходным компаниям рекомендовано усилить меры безопасности.

Читать полностью » Детская книга о героях СВО представлена во Владивостоке школьниками и педагогами — Елена Бронникова 07.11.2025 в 10:25
Герои на страницах детской книги: школьники Владивостока нарисовали подвиг танкистов СВО

Во Владивостоке представили детскую книгу "Один против восьмерых", рассказывающую о подвиге экипажа танка "Алеша". Издание создано по губернаторской программе, а иллюстрации выполнили школьники.

Читать полностью » Запрет абортов создаст угрозу здоровью женщин и рост криминальных процедур — Ольга Макарова 07.11.2025 в 8:25
Мы уже проходили это в 60-е: почему запрет абортов снова грозит волной криминальных вмешательств

Губернатор Приморья предложил частным клиникам отказаться от абортов, однако врачи предупреждают: это приведёт к росту нелегальных вмешательств, осложнений и материнской смертности.

Читать полностью » Правительство Приморья выделило семьдесят два миллиона на сладкие подарки детям 05.11.2025 в 16:14
Шоколад с вкусом моря: в Приморье готовят новогодние подарки для тысяч детей

На новогодние подарки для детей Приморья выделено более 72 миллионов рублей. В наборы войдут 43 сладости, включая шоколадку с ламинарией или морской капустой — символом региона.

Читать полностью » Семьи контрактников СВО в Приморье получат расширенные льготы и компенсации 05.11.2025 в 14:14
Цена долга выросла до 2,5 миллионов: Приморье усилило выплаты участникам спецоперации

В Приморье увеличили выплату контрактникам до 2,5 миллиона рублей и ввели более 35 мер поддержки, включая компенсации, жильё и льготы для семей. После службы военные смогут бесплатно получить новую профессию.

Читать полностью » Фестиваль русской кухни и народных традиций прошёл на площади Хабаровска — Вячеслав Сухин 05.11.2025 в 12:14
Три тонны счастья в одном котле: дальневосточная уха стала главным символом единства

В Хабаровске День народного единства отметили с размахом: на площади Ленина собралось свыше 50 тысяч человек, а главным угощением стала "царская уха" — 13 тысяч порций ароматного блюда разошлись за два часа.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Екатеринбурге в сентябре вырос интерес к покупке квартир на вторичном рынке на 7%
Еда
Шеф-кондитер Алексей Гринёв: хурму можно использовать в десертах и горячих блюдах
Красота и здоровье
Отключил телефон на неделю ради "дофаминового детокса" — вот что произошло на самом деле
Питомцы
Зоогенетик Солоколова: генетические мутации создают новые породы кошек
Спорт и фитнес
Думала, что пуанты — только для балерин, а оказалось, это лучшая тренировка для ног
Туризм
Перелеты и отдых без переплат: экономлю в путешествиях и меняю страну за страной без удара по кошельку
УрФО
Сварщики и монтажники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими Челябинской области — "Авито Работа"
Садоводство
Больше не боюсь облепихи — теперь это не боль и колючки, а удовольствие и ароматный урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet