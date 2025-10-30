Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка на брусьях
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

Программа, после которой руки горят, но растёт сила — шаг за шагом к 50 отжиманиям.

Отжимания на брусьях укрепляют грудь и трицепсы — тренеры The Patriots

Если ты уже умеешь отжиматься на брусьях 20-30 раз, но хочешь поднять результат до 50, значит, ты готов к следующему уровню. Эта программа — не просто набор упражнений, а путь к выносливости, силе и дисциплине. За четыре недели ты шаг за шагом придёшь к цели, укрепишь мышцы, научишься контролировать дыхание и почувствуешь, как тело становится сильнее.

Неделя 1. Знакомство с "врагом"

Первая неделя — подготовительная. Здесь важно понять, на каком уровне ты находишься, и дать телу адаптироваться. Вдохновись идеей, что тренировка — это не война, а постепенное завоевание формы.

Разминка:

  • 4 подхода по 25 отжиманий от пола, отдых 2-3 минуты.

Основная часть построена по принципу "Лесенки Патриотов" — постепенного увеличения и снижения нагрузки:

  • 10 отжиманий — отдых 1 минута.

  • 20 отжиманий — отдых 2 минуты.

  • 30 отжиманий — отдых 3 минуты.

  • 40 отжиманий — отдых 4 минуты.

  • 50 отжиманий — отдых 5 минут.

  • Затем вернись обратно по "лесенке": 40, 30, 20, 10.

Неважно, если не получится сделать всё за один подход — выполняй максимум, отдыхай 60 секунд и продолжай, пока не добьёшь нужное количество. Здесь важно не количество, а настойчивость. Эта неделя — проверка характера.

Заминка:

  • 4 подхода по 25 отжиманий от пола с отдыхом 2-3 минуты.

Неделя 2. Адский огонь

На второй неделе интенсивность возрастает. Мышцы будут гореть, но именно это ощущение — признак прогресса. Перед стартом — короткая разминка и подготовка по примеру Максима Трухоновца.

Разминка:

  • 4 подхода по 25 отжиманий с ногами на скамейке, отдых 2-3 минуты.

  • 4 подхода по 25 обычных отжиманий, отдых 2-3 минуты.

Главное упражнение недели — "Осцилограф". Не пугайся сложного названия, оно описывает чередование нагрузок — то вверх, то вниз по амплитуде:

  • 20, 10, 15, 10, 20, 1, 15, 10, 20, 1, 20, 10, 15, 10, 20, 1.

Отдых между подходами — не более минуты. Когда встречается "1 повторение" — выполняй медленно: 10 секунд вверх, 10 вниз, снова 10 вверх. Это прокачает контроль движения и устойчивость.

Затем выполняется "Колесо Сансары" — серия, развивающая координацию и устойчивость:

  1. Прими упор на брусьях.

  2. Сделай 5 отжиманий, переставь руку вперёд и снова 5.

  3. Продолжай, пока не дойдёшь до конца брусьев, потом возвращайся назад.

  4. На каждом круге выполняй около 20 повторов.

Если чувствуешь, что силы уходят, остановись, отдышись и возвращайся к месту, где закончил. Главное — дойти до конца. Эта тренировка прокачает мышцы груди, трицепсы и силу воли.

Заминка:

  • 4 подхода по 25 отжиманий с ногами выше рук.

  • 4 подхода по 25 обычных отжиманий.

Неделя 3. Чувство силы

К середине месяца тело уже адаптировалось, но впереди новые испытания. Твоя задача — почувствовать мощь и не останавливаться.

Разминка:

  • 4 подхода по 25 отжиманий с ногами на скамейке.

  • 4 подхода по 25 обычных.

  • 4 подхода по 25 отжиманий от скамейки (руки выше ног).

После разминки — три серии.

Первая серия — "3, 2, 1, Поехали!"
Выполни 3 подхода по 5 отжиманий, затем — максимум. Отдых между короткими подходами — 30 секунд, между сериями — 2 минуты. Этот формат развивает силу и выносливость одновременно.

Вторая серия — "Проходка силы".
В упоре на брусьях сделай 1 отжимание, продвинься вперёд — 2 отжимания, назад — 3, и так до 10. Двигайся спокойно, следи за техникой. Если силы на исходе — сделай паузу и вернись к последнему числу, которое осилил.

Третья серия — дополнительная нагрузка.
Она завершает тренировку недели и служит для закрепления результата. Здесь можно повторить любую из предыдущих схем, но с упором на контроль и качество.

Заминка:

  • Повтори разминку в том же объёме — по 4 подхода каждого типа отжиманий с отдыхом 2-3 минуты.

Неделя 4. Я — робот

Заключительный этап — проверка дисциплины. Здесь важно полностью отключить эмоции и действовать, как машина. Твоя цель — дойти до конца независимо от усталости.

Разминка:

  • 3 подхода по 30 отжиманий с ногами на скамейке.

  • 3 подхода по 30 обычных.

  • 3 подхода по 30 от скамейки.

  • 3 подхода по 30 с ногами на скамейке.

Основная тренировка — "Я робот".
Прими упор на брусьях и сделай 1 отжимание, затем пауза 5 секунд, потом снова одно и так до 100. Если не можешь сделать всё за один подход — делай перерывы по 3-5 минут и продолжай. Это развивает железную выносливость.

Эта неделя — испытание не только для мышц, но и для психики. Когда захочется сдаться, вспомни, зачем ты начал. После завершения тренировки сделай заминку и позволь телу восстановиться.

Заминка:

  • 3 подхода по 30 отжиманий с ногами на скамейке.

  • 3 подхода по 30 обычных.

  • 3 подхода по 30 от скамейки.

  • 3 подхода по 30 с ногами на скамейке.

Советы шаг за шагом

  1. Не спеши увеличивать количество повторов — прогресс должен быть постепенным.

  2. Следи за техникой: корпус прямой, локти уходят назад, не в стороны.

  3. Используй перчатки или накладки для защиты ладоней.

  4. Питайся сбалансированно — белок, сложные углеводы, витамины.

  5. Спи не менее 7 часов — восстановление так же важно, как и тренировка.

  6. Не тренируйся ежедневно — дай мышцам хотя бы день отдыха между сессиями.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорирование разминки.
    Последствие: травмы плечевых суставов и перегрузка трицепсов.
    Альтернатива: 10 минут лёгких отжиманий и вращений рук перед каждой сессией.

  • Ошибка: чрезмерная скорость выполнения.
    Последствие: снижение эффективности и микротравмы.
    Альтернатива: выполняй движение в среднем темпе, особенно на спуске.

  • Ошибка: отсутствие заминки.
    Последствие: мышечная скованность и боли на следующий день.
    Альтернатива: лёгкие отжимания от пола после основного комплекса.

А что если…

Если ты чувствуешь, что застрял на месте и не видишь прогресса, попробуй изменить схему. Добавь пару дней отдыха или включи кроссфит-упражнения, чтобы разнообразить нагрузку. Иногда лучший способ продвинуться вперёд — дать телу время на адаптацию.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • заметный рост силы и выносливости;

  • развитие координации и контроля движений;

  • укрепление плеч, груди и трицепсов;

  • улучшение осанки и общего тонуса тела.

Минусы:

  • высокая нагрузка на суставы при неправильной технике;

  • возможное переутомление при отсутствии отдыха;

  • требует самодисциплины и регулярности.

FAQ

Как часто выполнять программу?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя день на восстановление.

Сколько времени займёт тренировка?
Около 60-90 минут с разминкой и заминкой.

Можно ли заниматься без брусьев?
Можно заменить их отжиманиями от стула или параллельных скамей, но эффект будет ниже.

Что делать, если нет сил закончить тренировку?
Разбей подход на части. Главное — довести общий объём до конца, даже если потребуется больше времени.

Мифы и правда

  • Миф: за месяц можно стать профессионалом.
    Правда: программа даёт мощный старт, но требует постоянства и повторов.

  • Миф: брусья развивают только руки.
    Правда: при правильной технике работают плечи, грудь, пресс и даже спина.

  • Миф: боль после тренировки — плохой знак.
    Правда: умеренная крепатура — естественная реакция на нагрузку.

Интересные факты

  • Первые брусья появились в гимнастических школах Германии ещё в XIX веке.

  • В уличном воркауте отжимания на брусьях считаются базовым элементом силы.

  • Чем шире хват, тем сильнее нагрузка на грудные мышцы, а узкий хват прокачивает трицепсы.

Заключительный совет — не сравнивай себя с другими. Главное — стабильность и желание двигаться вперёд. Через месяц ты оглянешься назад и поймёшь, что 50 отжиманий уже не предел, а новый старт для роста.

