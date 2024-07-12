Занимающая должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и бывшего первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке на фоне скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа, миллиардера Геннадия Боголюбова. Боголюбов, партнер известного бизнесмена Игоря Коломойского, обвиняется в нелегальном пересечении границы Украины и использовании чужого паспорта.

Джапарова отрицает использование своего служебного положения в личных интересах и называет события, связанные с ее семьей, манипулятивными и несправедливыми. Она обратилась с просьбой к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе рассмотреть ее отставку и аннулировать указ президента о ее назначении, сообщает ТАСС.

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