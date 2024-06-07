Начиная со следующего календарного года выпускники высших учебных заведений могут попросить выдать электронный диплом об окончании обучения, который будет иметь такую же ценность, как и его печатная версия. О внедрении законопроекта рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время мероприятия ПМЭФ.

Чуть более месяца назад премьер-министр России Михаил Мишустин видоизменил форму зачётных книжек и студбилетов. На данный момент адаптация нововведения проходит в высших учебных заведениях. Данные об их обучении в вузе приобрели электронный формат, а позже он видоизменится в QR-код, который будет находиться в справочно-информационном интернет-портале "Госуслуги".

Дмитрий Чернышко заявляет, что пробный период использования электронных дипломов протекает легче, нежели ситуация с зачётными книжками и студбилетами. Список дипломов имеется, и остаётся лишь выжидать следующего календарного года, чтобы такой вид документов приобрёл юридическую силу. В конце Дмитрий Чернышенко отметил, что выпускник высшего учебного заведения может самостоятельно выбрать формат диплома, потому что оба варианта будут представлять одинаковую ценность.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал на мероприятии ПМЭФ о нововведении в образовательные программы для вузов. Он предупредил, что в начале следующего года понятие "бакалавр" станет недействительным. После введения законопроекта студенты станут специалистами. Однако в конце он добавил, что новая программа обучения не коснётся тех, кто начал учиться в вузе до вступления проекта в законную силу.

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