Беспорядок в доме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:39

Когда дом превращается в свалку: врачи рассказали о синдроме, который крадёт личность

Мария Штань рассказала, что накопительство и неряшливость могут быть признаками деменции

Беспорядок в доме, горы ненужных вещей и отрешённость от мира — нередко такие проявления воспринимаются как безобидные признаки старости. Однако, как объяснила врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта "Деменция.net" Мария Штань, за ними может стоять серьёзное психическое расстройство — синдром Диогена, или патологическое накопительство.

"У пациентов наблюдается накопление ненужных, вышедших из употребления вещей, крайняя неряшливость, безразличие к своему внешнему виду и санитарному состоянию жилища", — рассказала врач-психиатр Мария Штань.

Что такое синдром Диогена

С медицинской точки зрения синдром Диогена — это психическое расстройство, характеризующееся пренебрежением к себе, социальной изоляцией и патологическим стремлением к накоплению предметов, утративших ценность. Человек не просто не выбрасывает старые вещи — он теряет способность критически оценивать своё поведение и состояние жилья.

Пациенты часто живут в антисанитарии, не моются неделями, не впускают посторонних и могут агрессивно реагировать на попытки "навести порядок".

"Характерно также отсутствие стыда, полный отказ от соблюдения социальных норм гигиены. Как правило, такие люди подозрительны и негативно настроены к окружающим", — добавила Мария Штань.

Кто находится в группе риска

Исследования показывают, что синдром чаще развивается у пожилых людей, особенно после потери близких или выхода на пенсию. Но вопреки стереотипу, это не удел бедных и необразованных.

"Чаще других синдромом Диогена заболевают люди, которые в прошлом вели активный образ жизни, получили хорошее образование и были успешны в обществе", — отметила психиатр Мария Штань.

Пусковым механизмом могут стать тяжёлые жизненные события — смерть супруга, утрата статуса, внезапные финансовые трудности. Всё это вызывает острый стресс, после которого человек утрачивает привычные социальные и бытовые навыки.

Возможные причины

Синдром Диогена имеет не только психологическую, но и нейробиологическую основу.

"Согласно ряду исследований, у людей с патологическим накопительством выявлены особенности в развитии коры лобных долей мозга, особенно правого полушария", — пояснила Мария Штань.

Эта область отвечает за рациональное мышление, планирование и принятие решений. При нарушении её работы человек теряет способность различать важное и несущественное, из-за чего предметы, утратившие ценность, начинают казаться значимыми.

Сравнение: обычная бережливость и синдром Диогена

Признак Бережливость Синдром Диогена
Отношение к вещам Хранит нужные предметы Не выбрасывает ничего, даже мусор
Гигиена Поддерживает чистоту Игнорирует санитарное состояние
Социальные связи Общается с близкими Замыкается, избегает людей
Осознание проблемы Понимает свои действия Отрицает наличие расстройства

Почему болезнь трудно распознать

На ранних стадиях синдром можно спутать с обычной неаккуратностью. Постепенно беспорядок превращается в тотальный хаос, а попытки помочь вызывают раздражение или агрессию. Близкие часто не обращаются за помощью, считая, что "человек просто стал чудаковатым с возрастом".

Однако без лечения состояние прогрессирует, повышая риск инфекций, травм и социальной изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать человека за беспорядок.
    Последствие: усиление тревожности и агрессии.
    Альтернатива: мягко предложить помощь и обратиться к врачу-психиатру.

  • Ошибка: пытаться тайно выбросить вещи.
    Последствие: потеря доверия и замыкание.
    Альтернатива: вовлечь пациента в процесс очищения пространства.

  • Ошибка: считать, что это просто "возрастное".
    Последствие: запущенная форма расстройства.
    Альтернатива: консультация специалиста и психотерапия.

Как лечится синдром Диогена

"Этот синдром можно вылечить при помощи психотерапии и медикаментозно. Однако крайне важно, чтобы человек сам согласился на лечение", — подчеркнула Мария Штань.

Терапия включает:

  • Психотерапию - помогает вернуть мотивацию, уменьшить тревожность и чувство вины.

  • Медикаменты - назначаются при выраженной депрессии или тревожных расстройствах.

  • Социальную поддержку - регулярное взаимодействие с родственниками и специалистами по уходу.

Ключевое условие успеха — доверие пациента. Без осознания проблемы лечение почти невозможно.

А что если человек отказывается лечиться?

В таких случаях важно не давить, а сохранять контакт. Постепенное вовлечение, мягкие разговоры о комфорте и безопасности, небольшие шаги (например, уборка одной комнаты) могут стать первым этапом на пути к терапии.

Если есть угроза здоровью или жизни, помощь могут оказать социальные службы и врачи-психиатры в рамках медицинского вмешательства.

Мифы и правда

  • Миф: синдром Диогена — просто проявление лени.
    Правда: это психическое расстройство, требующее лечения.

  • Миф: страдают только бедные или одинокие люди.
    Правда: заболевание может развиться у любого, независимо от статуса.

  • Миф: достаточно просто убраться и всё пройдёт.
    Правда: без терапии проблема возвращается.

Исторический контекст

Название синдром получил в честь древнегреческого философа Диогена Синопского, жившего в бочке и проповедовавшего отказ от материальных благ. Однако современная медицина использует это имя не как отсылку к философии, а как метафору — жизни в запущенности и изоляции. Само расстройство впервые описали в 1966 году британские врачи Кларк и Робинсон, изучая случаи патологического накопительства у пожилых пациентов.

