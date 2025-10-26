Когда дом превращается в свалку: врачи рассказали о синдроме, который крадёт личность

Беспорядок в доме, горы ненужных вещей и отрешённость от мира — нередко такие проявления воспринимаются как безобидные признаки старости. Однако, как объяснила врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта "Деменция.net" Мария Штань, за ними может стоять серьёзное психическое расстройство — синдром Диогена, или патологическое накопительство.

"У пациентов наблюдается накопление ненужных, вышедших из употребления вещей, крайняя неряшливость, безразличие к своему внешнему виду и санитарному состоянию жилища", — рассказала врач-психиатр Мария Штань.

Что такое синдром Диогена

С медицинской точки зрения синдром Диогена — это психическое расстройство, характеризующееся пренебрежением к себе, социальной изоляцией и патологическим стремлением к накоплению предметов, утративших ценность. Человек не просто не выбрасывает старые вещи — он теряет способность критически оценивать своё поведение и состояние жилья.

Пациенты часто живут в антисанитарии, не моются неделями, не впускают посторонних и могут агрессивно реагировать на попытки "навести порядок".

"Характерно также отсутствие стыда, полный отказ от соблюдения социальных норм гигиены. Как правило, такие люди подозрительны и негативно настроены к окружающим", — добавила Мария Штань.

Кто находится в группе риска

Исследования показывают, что синдром чаще развивается у пожилых людей, особенно после потери близких или выхода на пенсию. Но вопреки стереотипу, это не удел бедных и необразованных.

"Чаще других синдромом Диогена заболевают люди, которые в прошлом вели активный образ жизни, получили хорошее образование и были успешны в обществе", — отметила психиатр Мария Штань.

Пусковым механизмом могут стать тяжёлые жизненные события — смерть супруга, утрата статуса, внезапные финансовые трудности. Всё это вызывает острый стресс, после которого человек утрачивает привычные социальные и бытовые навыки.

Возможные причины

Синдром Диогена имеет не только психологическую, но и нейробиологическую основу.

"Согласно ряду исследований, у людей с патологическим накопительством выявлены особенности в развитии коры лобных долей мозга, особенно правого полушария", — пояснила Мария Штань.

Эта область отвечает за рациональное мышление, планирование и принятие решений. При нарушении её работы человек теряет способность различать важное и несущественное, из-за чего предметы, утратившие ценность, начинают казаться значимыми.

Сравнение: обычная бережливость и синдром Диогена