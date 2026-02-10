Хищник оставил след — и побил рекорд эпохи: этот динозавр бежал быстрее ожиданий

Следы, застывшие в камне, способны рассказать больше, чем кости. В Монголии учёные обнаружили окаменелую дорожку, которая зафиксировала момент стремительного бега динозавра. Расчёты показали: хищник мелового периода развивал скорость, сравнимую с темпом профессионального велосипедиста на Тур де Франс. Об этом сообщает sciencepost.

Когда отпечатки превращаются в хронику погони

Ихнология — наука об ископаемых следах — позволяет буквально заглянуть в один конкретный миг далёкого прошлого. В отличие от скелетов, следы сохраняют динамику: направление движения, темп и даже манеру бега животного. В раннемеловых отложениях Монголии, возраст которых оценивается в 130-120 миллионов лет, исследователи нашли две отдельные дорожки тероподов.

Одна из них принадлежала крупному хищнику, известному как Chapus lockleyi, и указывала на спокойное передвижение. Вторая дорожка оказалась куда более интригующей. Её оставил теропод среднего размера, предположительно представитель группы Eubrontidae, который, судя по всему, двигался на пределе своих возможностей.

Как вычисляют скорость динозавров

Определить скорость животного, исчезнувшего миллионы лет назад, возможно благодаря сочетанию геометрии и биомеханики. Учёные оценивают размер динозавра по длине следов, затем измеряют расстояние между отпечатками, определяя длину шага.

Ключевой показатель — отношение длины шага к высоте бедра. Если значение не превышает 2, речь идёт о ходьбе. Показатели от 2 до 2,9 указывают на рысь. Всё, что выше 2,9, означает бег. Монгольский теропод продемонстрировал коэффициент 5,25 — редкое значение, свидетельствующее о полноценном спринте.

Дополнительные признаки подтверждают выводы: почти идеальная прямолинейность траектории, глубокие отпечатки пальцев и отсутствие выраженного следа пятки. Всё это характерно для быстрого бега. По расчётам, скорость животного могла достигать около 45 километров в час.

Почему средние динозавры были быстрее крупных

Находка подчёркивает важный биомеханический принцип: скорость тесно связана с размерами тела. Крупные тероподы, масса которых превышала тонну, были вынуждены экономить энергию и передвигаться относительно медленно. Их вес ограничивал ускорение, как это происходит у современных слонов.

Малые и средние хищники находились в более выгодном положении. Лёгкое тело и мощные конечности обеспечивали высокое соотношение силы к массе, позволяя развивать впечатляющие скорости. Дорожка из Монголии на сегодняшний день считается самым быстрым задокументированным бегом теропода мелового периода.

Подтверждение теории на практике

Это открытие важно не только из-за рекордных цифр. Оно стало прямым доказательством биомеханических моделей, которые годами предсказывали высокую скорость динозавров среднего размера. То, что раньше существовало лишь в компьютерных расчётах, теперь подтверждено реальными геологическими данными.

Исследование, опубликованное в журнале Science China Earth Sciences, значительно дополняет представления о подвижности мезозойских хищников. Тероподы предстали не только как грозные охотники, но и как быстрые, манёвренные спринтеры, способные конкурировать по скорости со многими современными животными.