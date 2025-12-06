Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тираннозавр рекс в дикой природе
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:25

Это не отдельные следы, а древний перекрёсток: находка в Боливии бьёт рекорды по следам динозавров

В Боливии нашли 16000 следов динозавров у древнего берега — PLOS One

Когда на скальных плитах сохраняются не отдельные отпечатки, а целые "перекрёстки" и дорожки, палеонтологи получают редкий шанс увидеть динозавров не как набор костей, а как живых животных в движении. Новое исследование показывает: в Боливии есть участок, где древние хищные динозавры оставили тысячи следов у кромки воды — они ходили, ускорялись, разворачивались и даже оставляли следы плавания. Масштаб находки настолько велик, что авторы говорят о рекордных показателях по нескольким типам трасс. Об этом сообщает PLOS One.

Где находится "полигон следов" и чем он уникален

Речь идёт о стоянке Каррерас-Пампас в национальном парке Тороторо — регионе, который давно известен богатством ихнофоссилий, то есть ископаемых следов. Боливийские местонахождения ценны тем, что фиксируют поведение: направление движения, скорость, групповую динамику, реакцию на влажный грунт и глубину воды. При этом значительная часть подобных объектов остаётся малоописанной в научной литературе, и авторы подчёркивают, что их работа закрывает одну из таких "белых зон".

Главная особенность Каррерас-Пампас — не просто наличие отпечатков, а их концентрация и разнообразие. По сути, это крупный "снимок" активности животных в позднем мелу, когда место было связано с древней береговой линией.

Что именно задокументировали исследователи

Команда под руководством Рауля Эсперанте сообщает, что на девяти участках они описали более 16 000 следов. Эти отпечатки принадлежат трёхпалым тероподам — группе двуногих хищных динозавров. Разброс по размеру большой: встречаются следы меньше 10 см и крупнее 30 см, что указывает на присутствие животных разного возраста и габаритов.

Самое интересное — "поведенческие" детали. Среди зафиксированных типов активности упоминаются:

  • бег (когда шаги становятся длиннее и меняется рисунок постановки лап);

  • плавание (характерные касательные следы, когда животное касается дна, но частично держится на воде);

  • волочение хвоста;

  • резкие повороты и манёвры.

Также отмечается, что большинство следов ориентированы примерно с северо-запада на юго-восток. В тех же породах обнаружены структуры ряби — это дополнительный намёк на мелководную, прибрежную среду с движением воды, где динозавры перемещались вдоль древнего берега.

Почему ориентация следов и "рябь" важны для реконструкции

Направленность отпечатков помогает понять не только маршрут, но и логику использования территории. Если значительная часть дорожек "смотрит" одинаково, это может означать, что животные шли вдоль протяжённого природного ориентира — например, береговой линии или кромки мелководья. Рябь в осадках работает как независимая подсказка: она обычно формируется в водной или прибрежной зоне, где волны или течение "рисуют" повторяющийся микрорельеф.

В результате получается связная сцена: динозавры приходили в зону, где вода была рядом, грунт — мягким, а условия позволяли сохранить следы не только от ходьбы, но и от сложных манёвров.

Рекордные показатели и намёки на групповое движение

Авторы называют местонахождение рекордным сразу по нескольким категориям: количеству отдельных отпечатков, числу непрерывных дорожек, числу хвостовых следов и количеству следов плавания. Само по себе такое изобилие говорит о "высокой проходимости" участка: судя по плотности следов, место посещали часто и, возможно, в течение длительного времени.

Отдельно обсуждается параллельная ориентация части дорожек: она может указывать на совместное перемещение динозавров — не обязательно "стайность" в строгом смысле, но хотя бы движение группой или по одному маршруту в близкие промежутки времени. При этом авторы подчёркивают: на Каррерас-Пампас и на других боливийских стоянках ещё остаётся много материала, который предстоит исследовать и описать.

Что дают такие находки науке — помимо "вау-эффекта"

Ихнофоссилии — редкий источник данных о биомеханике и поведении. Кости говорят, каким было животное, а следы — что оно делало в конкретный момент. По таким площадкам можно анализировать:

  • как менялась скорость;

  • как динозавры реагировали на скользкий или вязкий грунт;

  • где проходила граница воды и суши;

  • были ли маршруты повторяемыми;

  • как разные по размеру особи использовали одно пространство.

Это особенно ценно для позднего мела, потому что позволяет привязать "поведение на местности" к конкретной среде обитания.

Сравнение: отдельные находки костей и следовые местонахождения

  1. Костные остатки чаще рассказывают о строении тела, питании и родстве видов, но редко дают прямую картину движения и взаимодействий.

  2. Следовые площадки показывают динамику: скорость, направление, манёвры и даже эпизоды вроде плавания или волочения хвоста.

  3. В местах вроде Каррерас-Пампас ценность усиливается масштабом: когда следов тысячи, можно переходить от отдельных примеров к статистике поведения на участке.

Советы шаг за шагом: как отличать "научное" описание следов от красивых легенд

  1. Сначала смотрите на числа: сколько отпечатков и дорожек, сколько участков описано, есть ли карта и схема ориентации.

  2. Проверяйте контекст породы: рябь, слоистость и тип осадка часто важнее "сенсационных" формулировок.

  3. Если заявляют "плавание" или "бег", ищите объяснение признаков, по которым это определили.

  4. Не путайте параллельные дорожки с гарантированной стаей: это может быть и общий маршрут к воде.

  5. Хороший материал всегда говорит о том, что ещё нужно проверить — это признак аккуратной науки.

Популярные вопросы о следах динозавров в Тороторо (Каррерас-Пампас)

Как выбрать место для поездки к следам динозавров в Боливии?

Обычно ориентируются на официальные маршруты национального парка Тороторо и участки, где следовые поверхности доступны без риска повредить их. Лучше выбирать туры с местными гидами и соблюдением правил парка.

Что лучше показывает поведение динозавра — одиночный след или длинная дорожка?

Дорожка информативнее: она позволяет оценить шаг, ритм движения, возможные ускорения и повороты. Одиночный след чаще полезен для общей идентификации типа животного.

Сколько стоит увидеть такие места на практике?

Цена зависит от логистики (дорога до Тороторо, входные билеты, гид, проживание). Обычно основная статья расходов — транспорт и сопровождение в парке, а не сами "следы" как объект.

Как понять, что следы действительно тероподов?

Для тероподов характерны трёхпалые отпечатки с определённой геометрией пальцев и формы "пятки". В научных описаниях обычно приводят размеры, морфологию и сравнение с известными ихнотипами.

