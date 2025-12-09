Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тираннозавр Рекс
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:38

Гиганты множатся в арифметической тени: расчёт их популяции раскрывает парадокс исчезнувших костей

В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science

Иногда научные данные меняют наше понимание мира настолько, что привычные представления перестают работать. Недавнее исследование американских палеонтологов показало, что численность тираннозавров была гораздо выше, чем предполагалось, а механизмы подсчёта вымерших популяций оказались куда точнее, чем считалось ранее. Это стало возможным благодаря комплексному моделированию, которое позволило оценить масштаб существования одного из самых известных хищников в истории Земли. Об этом сообщает Science.

Как появилась идея подсчитать всех тираннозавров

Учёного Чарльза Маршалла долгие годы занимал вопрос, который коллеги считали почти невозможным: можно ли узнать, сколько тираннозавров жили на планете за всё время существования вида. Только совместная работа с аспирантами помогла найти способ приблизиться к ответу.

Исследователи пришли к выводу, что в каждый момент времени в позднем меловом периоде на территории Северной Америки могло обитать около 20 тысяч взрослых тираннозавров. Несмотря на широкий диапазон неопределённости, эта оценка соответствовала интуитивным предположениям многих специалистов. Однако куда более впечатляющим оказалось другое: в сумме за 2,5 миллиона лет существования вида через экосистему могли пройти около 2,5 миллиарда особей.

Маршалл признаётся, что сам долго сомневался в возможности такого подсчёта и вспоминает, как возникла идея исследовать эту задачу более строго.

"В каком-то смысле этот проект начинался как шутка. Когда я держу в руках окаменелость, я не могу не удивляться тому, как невероятно, что это самое животное жило миллионы лет назад, а я держу в руках часть его скелета — сказал ученый.

По словам исследователя, сначала расчёты казались невозможными, однако постепенное уточнение данных и сравнение с современными экосистемами позволили построить правдоподобную модель.

Математика древней экосистемы: от закона Дамута до Монте-Карло

Для вычислений команда использовала метод Монте-Карло, позволяющий оценивать влияние неопределённости на конечный результат. Модель включала данные о массе тела, плотности популяций современных животных, возрасте полового созревания и скорости роста.

Главная сложность заключалась в том, что даже у живущих сейчас видов наблюдаются огромные различия в плотности популяций при одинаковой массе тела. Гиены и ягуары — яркий пример: они сопоставимы по размерам, но гиен в природе встречается примерно в пятьдесят раз больше. Такая изменчивость создаёт широкие диапазоны даже при современных наблюдениях, что необходимо учитывать при работе с вымершими организмами.

Оценки также опирались на данные из археологических и геологических исследований, которые помогают восстановить структуру древних экосистем. Подобные методы используются и в других областях науки, например при анализе находок бронзового века, таких как обнаруженное поселение эпохи металлов, описанное в материале о древнем поселении бронзового века. Это даёт более целостное представление о распределении животных в древних регионах.

Почему молодые тираннозавры усложняют задачу

Важной частью модели стал отказ включать ювенильные особи. Молодые тираннозавры редко встречаются в палеонтологической летописи и, вероятно, жили иначе, чем взрослые. Их челюсти были слабее, а рацион — мягче. Это означает, что они занимали отдельную экологическую нишу и не конкурировали со взрослыми особями, фактически ведя себя как другой класс хищников.

Такое разделение могло объяснить, почему в позднем меловом периоде отсутствовали хищники среднего размера: их роль играли подрастающие тираннозавры. Эта гипотеза подтверждается современными исследованиями эволюционных биологов, изучающих распределение энергетических ниш внутри видов.

Что показывают окаменелости: расчёты, находки и пропавшие миллионы костей

На основе предыдущих исследований команда установила, что половое созревание наступало примерно в 15,5 лет, средняя масса тела взрослого животного составляла 5,2 тонны, а максимальная — около 7 тонн. Продолжительность жизни отдельных особей достигала 20 лет.

Если принять среднюю плотность популяции за одного взрослого на каждые 100 квадратных километров, а ареал обитания — за 2,3 миллиона квадратных километров, то общая численность взрослых особей составляла около 20 тысяч. Умножив это число на количество поколений за 2,5 миллиона лет (примерно 127 тысяч), исследователи пришли к итоговой оценке в 2,5 миллиарда особей.Но возникает очевидный вопрос: где все эти кости?

На сегодняшний день известно менее сотни находок тираннозавров, и лишь около тридцати скелетов могут считаться хорошо сохранившимися. Это означает, что окаменевшим стал примерно один из восьмидесяти миллионов взрослых динозавров. Однако если учитывать регионы с особенными условиями захоронения, например формацию Хелл-Крик в Монтане, то частота возрастает примерно до одной находки на 16 тысяч животных.

Наблюдения из археологических раскопок помогают понять, насколько выборочно сохраняется органический материал. Похожие выводы делаются в исследованиях антропогенных культурных слоёв, например при анализе структуры древних ритуальных комплексов вроде сооружений, описанных в материале о палеолитических каменных животных, где подчёркивается важность условий захоронения.

Эти параллели помогают оценить, насколько мала вероятность превращения животного в ископаемое.

Сравнение подходов: оценка древних популяций и современные методы экологии

Измерение численности живых животных основывается на наблюдениях, спутниковых данных и мониторинге среды. В палеонтологии же приходится работать с единичными образцами, и каждое новое открытие может менять модели. Современные методы статистики позволяют лучше учитывать неопределённость и строить диапазоны возможных значений, а не одну фиксированную цифру.

Сравнение показывает, что при достаточном количестве параметров — массе тела, скорости роста, возрастных характеристиках — даже вымершие популяции поддаются оценке с удивительной точностью.

Плюсы и минусы метода

Методика Маршалла универсальна и может быть применена к множеству вымерших видов, что делает её мощным инструментом для реконструкции древних экосистем. Она позволяет учитывать широкий спектр экологических факторов и вариативность поведения животных.

Слабой стороной остаётся высокая зависимость от исходных параметров, особенно от данных о современном животном мире, на которые приходится опираться при отсутствии прямых наблюдений.

Тем не менее метод задаёт новое направление в оценке древней биоты и демонстрирует, насколько точной может быть наука даже при изучении давно исчезнувших существ.

Популярные вопросы о численности тираннозавров

Можно ли узнать точное количество всех тираннозавров?
Точная цифра невозможна, но вероятностные модели дают реалистичный диапазон.

Почему найдено так мало костей?
Сохранение останков — редкое событие, и большая часть животных разлагается, не оставляя следов.

Можно ли применить метод к другим динозаврам?
Да, подход универсален и подходит для анализа любых вымерших видов при наличии данных.

