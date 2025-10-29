Эдмонтозавр — первый позвоночный с копытами: глиняная плёнка сохранила доказательства на 66 млн лет

В американском штате Вайоминг сделана уникальная палеонтологическая находка, которая кардинально меняет наше представление о внешнем облике динозавров. Исследователи из Чикагского университета обнаружили прекрасно сохранившиеся останки эдмонтозавра, возраст которых составляет 66 миллионов лет. Благодаря особому процессу окаменения учёные впервые смогли воссоздать полный облик этого древнего существа с невероятной детализацией.

Уникальный процесс сохранения

Особенность находки заключается не в сохранении мягких тканей, как можно было бы предположить, а в образовании тончайшей минеральной плёнки, которая служила трёхмерным слепком внешнего строения динозавра. Этот процесс исследователи назвали "закалкой в глине".

"Это маска, шаблон, слой глины настолько тонкий, что на него можно было подуть, и он улетал", — пояснил ведущий автор исследования Пол Серено, профессор биологии и анатомии организмов Чикагского университета.

После гибели динозавра его тело, предварительно высушенное солнцем, было внезапно покрыто осадками во время наводнения. Биоплёнка на поверхности животного привлекла частицы глины из окружающих влажных отложений, которые образовали тонкий клейкий слой. Со временем органическое вещество полностью разложилось, а глиняная форма сохранила точный рельеф кожи и плоти.

Детали исследования

Работа проводилась на участке пустошей Вайоминга, который палеонтологи обозначили как "зона мумий". Команде удалось обнаружить две новые мумии эдмонтозавра: поздней ювенильной особи и ранней взрослой особи. Оба образца демонстрировали обширные участки сохранившейся наружной поверхности кожи.

Для изучения хрупких окаменелостей потребовались сотни часов тщательной очистки под руководством Тайлера Кейлора, заведующего Лабораторией ископаемых. Исследователи использовали компьютерную томографию, 3D-визуализацию поверхности и другие современные методы анализа.

Внешний облик эдмонтозавра

Реконструкция показала, что эдмонтозавр имел сложную структуру вдоль средней линии тела. Мясистый гребень проходил вдоль шеи и туловища, трансформируясь в ряд шипов вдоль верхней части хвоста. Каждый из этих шипов располагался над отдельным позвонком и сцеплялся с соседними.

Кожа животного имела сложную текстуру с чешуйками разного размера:

крупные полигональные чешуйки покрывали нижнюю часть тела и хвост

мелкие, похожие на гальку чешуйки диаметром 1-4 мм покрывали большую часть тела

кожа была необычайно тонкой, о чём свидетельствуют сохранившиеся морщины на грудной клетке

Сравнительная анатомия конечностей

Особый интерес представило строение конечностей динозавра.

Тип конечности Особенности строения Функциональное назначение Передние конечности Касались земли только копытами Опорная функция Задние конечности Имели мясистую пяточную подушечку за копытами Амортизация при движении Копыта Клиновидные с плоским основанием, аналогичные лошадиным Передвижение по разным типам поверхности

Анатомические открытия

Наибольший сюрприз преподнесли задние конечности более крупного экземпляра. Исследователи обнаружили, что кончики каждого из трёх пальцев были заключены в клиновидные копыта с плоским основанием, аналогичные лошадиным.

Команда использовала компьютерную томографию стоп мумии и трёхмерные изображения отпечатка утконосой лапы того же периода. Это позволило сопоставить форму окаменелой стопы с отпечатком, который она могла оставить в древней грязи.

"Эти мумии с утконосыми клювами демонстрируют поразительное количество новинок", — отметил Пол Серено.

Среди важнейших открытий — самые ранние задокументированные копыта у наземного позвоночного, первая подтвержденная рептилия с копытами и первое четвероногое животное с копытами, демонстрирующее разные положения передних и задних конечностей.

А что если…

Если методология, разработанная в этом исследовании, будет применена к другим окаменелостям, это может привести к пересмотру внешнего облика многих известных динозавров. Возможно, другие виды также имели особенности строения, которые не сохраняются при традиционных процессах окаменения.

Три факта об эдмонтозавре

Эдмонтозавр достигал длины более 12 метров и был одним из крупнейших гадрозаврид Это были стадные животные, обитавшие в конце мелового периода на территории Северной Америки Эдмонтозавры имели сложные зубные батареи, состоящие из сотен зубов для перетирания растительной пищи

Исторический контекст

Открытие в Вайоминге имеет фундаментальное значение для палеонтологии. Оно не только раскрывает детали внешнего облика эдмонтозавра, но и предлагает новую методологию исследования мягких тканей динозавров. Разработанные учёными методы препарирования, точный словарь для описания мягких структур и чешуи, а также рабочий процесс от окаменелости к модели плоти открывают новые возможности для изучения древних ящеров. Геохимический рецепт понимания процесса мумификации с использованием глины может быть применён при будущих открытиях в других геологических формациях по всему миру. Как отметил Пол Серено, это исследование закладывает основу для более целенаправленных изысканий и создания точных биомеханических моделей динозавров, что значительно углубляет наше понимание жизни в мезозойскую эру.