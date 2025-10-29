Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Палеонтолог на раскопках
Палеонтолог на раскопках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:56

Эдмонтозавр — первый позвоночный с копытами: глиняная плёнка сохранила доказательства на 66 млн лет

Серено: в Вайоминге найдены окаменелости эдмонтозавра с деталями кожи и копыт

В американском штате Вайоминг сделана уникальная палеонтологическая находка, которая кардинально меняет наше представление о внешнем облике динозавров. Исследователи из Чикагского университета обнаружили прекрасно сохранившиеся останки эдмонтозавра, возраст которых составляет 66 миллионов лет. Благодаря особому процессу окаменения учёные впервые смогли воссоздать полный облик этого древнего существа с невероятной детализацией.

Уникальный процесс сохранения

Особенность находки заключается не в сохранении мягких тканей, как можно было бы предположить, а в образовании тончайшей минеральной плёнки, которая служила трёхмерным слепком внешнего строения динозавра. Этот процесс исследователи назвали "закалкой в глине".

"Это маска, шаблон, слой глины настолько тонкий, что на него можно было подуть, и он улетал", — пояснил ведущий автор исследования Пол Серено, профессор биологии и анатомии организмов Чикагского университета.

После гибели динозавра его тело, предварительно высушенное солнцем, было внезапно покрыто осадками во время наводнения. Биоплёнка на поверхности животного привлекла частицы глины из окружающих влажных отложений, которые образовали тонкий клейкий слой. Со временем органическое вещество полностью разложилось, а глиняная форма сохранила точный рельеф кожи и плоти.

Детали исследования

Работа проводилась на участке пустошей Вайоминга, который палеонтологи обозначили как "зона мумий". Команде удалось обнаружить две новые мумии эдмонтозавра: поздней ювенильной особи и ранней взрослой особи. Оба образца демонстрировали обширные участки сохранившейся наружной поверхности кожи.

Для изучения хрупких окаменелостей потребовались сотни часов тщательной очистки под руководством Тайлера Кейлора, заведующего Лабораторией ископаемых. Исследователи использовали компьютерную томографию, 3D-визуализацию поверхности и другие современные методы анализа.

Внешний облик эдмонтозавра

Реконструкция показала, что эдмонтозавр имел сложную структуру вдоль средней линии тела. Мясистый гребень проходил вдоль шеи и туловища, трансформируясь в ряд шипов вдоль верхней части хвоста. Каждый из этих шипов располагался над отдельным позвонком и сцеплялся с соседними.

Кожа животного имела сложную текстуру с чешуйками разного размера:

  • крупные полигональные чешуйки покрывали нижнюю часть тела и хвост

  • мелкие, похожие на гальку чешуйки диаметром 1-4 мм покрывали большую часть тела

  • кожа была необычайно тонкой, о чём свидетельствуют сохранившиеся морщины на грудной клетке

Сравнительная анатомия конечностей

Особый интерес представило строение конечностей динозавра.

Тип конечности Особенности строения Функциональное назначение
Передние конечности Касались земли только копытами Опорная функция
Задние конечности Имели мясистую пяточную подушечку за копытами Амортизация при движении
Копыта Клиновидные с плоским основанием, аналогичные лошадиным Передвижение по разным типам поверхности

Анатомические открытия

Наибольший сюрприз преподнесли задние конечности более крупного экземпляра. Исследователи обнаружили, что кончики каждого из трёх пальцев были заключены в клиновидные копыта с плоским основанием, аналогичные лошадиным.

Команда использовала компьютерную томографию стоп мумии и трёхмерные изображения отпечатка утконосой лапы того же периода. Это позволило сопоставить форму окаменелой стопы с отпечатком, который она могла оставить в древней грязи.

"Эти мумии с утконосыми клювами демонстрируют поразительное количество новинок", — отметил Пол Серено.

Среди важнейших открытий — самые ранние задокументированные копыта у наземного позвоночного, первая подтвержденная рептилия с копытами и первое четвероногое животное с копытами, демонстрирующее разные положения передних и задних конечностей.

А что если…

Если методология, разработанная в этом исследовании, будет применена к другим окаменелостям, это может привести к пересмотру внешнего облика многих известных динозавров. Возможно, другие виды также имели особенности строения, которые не сохраняются при традиционных процессах окаменения.

Три факта об эдмонтозавре

  1. Эдмонтозавр достигал длины более 12 метров и был одним из крупнейших гадрозаврид

  2. Это были стадные животные, обитавшие в конце мелового периода на территории Северной Америки

  3. Эдмонтозавры имели сложные зубные батареи, состоящие из сотен зубов для перетирания растительной пищи

Исторический контекст

Открытие в Вайоминге имеет фундаментальное значение для палеонтологии. Оно не только раскрывает детали внешнего облика эдмонтозавра, но и предлагает новую методологию исследования мягких тканей динозавров. Разработанные учёными методы препарирования, точный словарь для описания мягких структур и чешуи, а также рабочий процесс от окаменелости к модели плоти открывают новые возможности для изучения древних ящеров. Геохимический рецепт понимания процесса мумификации с использованием глины может быть применён при будущих открытиях в других геологических формациях по всему миру. Как отметил Пол Серено, это исследование закладывает основу для более целенаправленных изысканий и создания точных биомеханических моделей динозавров, что значительно углубляет наше понимание жизни в мезозойскую эру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микробы под арктическим льдом фиксируют азот и поддерживают жизнь океана – Лиза фон Фризен сегодня в 14:41
Где минус два и вечная ночь — там вечеринка: микробы устроили жизнь подо льдом, когда никто не верил

Учёные обнаружили активную жизнь под арктическим льдом — микробы, которые связывают азот и поддерживают экосистему в экстремальном холоде. Это открытие меняет наше понимание границ жизни.

Читать полностью » Почка от генетически модифицированной свиньи работала у человека 271 день – Джон Смит сегодня в 14:09
Свинья отдала почку — и вошла в историю: медики не ожидали такого финала

Ксенотрансплантация шаг за шагом приближается к реальности. Узнайте, какие результаты показали последние эксперименты и что ждет пациентов в будущем.

Читать полностью » Медоносные пчелы теряют королев из-за вирусных инфекций репродуктивных органов – Леонард Фостер сегодня в 13:09
Королева на пенсии: как пчёлы устраивают дворцовый переворот в улье

Как вирусы и паразиты влияют на здоровье пчелиной королевы и стабильность улья? Узнайте, как с помощью феромонов и правильного ухода можно поддержать продуктивность пчеловодства.

Читать полностью » Спинальный имплантат с автономным питанием позволит отслеживать заживление позвоночника – Агарвал сегодня в 12:09
Хребет стал умнее смартфона: новый имплантат сообщает, как заживает позвоночник — без батареек и визитов к врачу

Инновационный спинальный имплантат с автономным питанием может революционизировать восстановление после операций на позвоночнике, предоставляя врачам возможность следить за процессом заживления в реальном времени.

Читать полностью » Миграции неандертальцев по Евразии подтвердили генетические данные из Крыма – Эмили Пиготт сегодня в 11:09
Неандертальцы — ещё те туристы: ДНК показала, как они путешествовали от Алтая до Чёрного моря

Уникальное открытие в Крыму позволяет учёным проследить миграции неандертальцев через Евразию. Узнайте, как анализ ДНК меняет наше понимание древних популяций и их взаимодействий.

Читать полностью » Детские книги формируют отношение детей к боли и эмоциям – Сара Уоллворк сегодня в 10:09
Принцессы плачут, рыцари терпят: чему на самом деле учат детей любимые сказки

Детские книги формируют восприятие боли и эмоций у детей, закрепляя стереотипы. Узнайте, как правильно выбирать литературу для развития эмпатии и сочувствия у малышей.

Читать полностью » Психологи США предложили трёхфакторную модель личности, заменяющую Big Five — Терри Хант сегодня в 9:57
Психологи сократили человека до трёх черт: как новая модель переворачивает науку о личности

Учёные предложили новую трёхфакторную модель личности, заменяющую "Большую пятёрку". Исследование показало, что человеческий характер можно описать тремя силами — стабильностью, пластичностью и расторможенностью.

Читать полностью » Точка Немо в Тихом океане стала кладбищем космических кораблей Земли — Дмиртий Седов сегодня в 8:57
Если бы Атлант жил сегодня, он бы держал Мир на дне океана: где нашли приют корабли из космоса

Глубоко под водами Тихого океана скрыт некрополь космических кораблей — место, где находят покой "Мир" и сотни спутников Земли.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени
Красота и здоровье
Учёные предупредили: жара повышает риск осложнений и преждевременных родов у беременных женщин
Туризм
Shot: россиян с детьми начали разворачивать на границе с Грузией из-за устаревших фото в паспортах
УрФО
Свердловская область показала рост производства молока на 6 тыс. тонн по итогам 2025 года
Питомцы
Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн
Еда
Диетолог Антонина Гуреева: майонез не вреден сам по себе, опасно только его количество
Садоводство
Агрономы советуют утеплять розы мешковиной и агроволокном при падении температуры
ЮФО
Росстат сообщил: в сентябре 2025 года инфляция в Крыму превысила 10%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet