Динозавры оставили улику, которую не замечали десятилетиями: алгоритм увидел больше человека

ИИ помогает раскрыть загадку, над которой палеонтологи бились десятилетиями. Современные алгоритмы научились читать следы, оставленные динозаврами миллионы лет назад, и находить в них скрытые закономерности. Эти данные не только упрощают идентификацию древних животных, но и заставляют пересмотреть представления об эволюции птиц. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Когда технологии встречаются с доисторией

Следы динозавров давно считаются одним из самых сложных источников информации для палеонтологов. Они часто искажены эрозией, деформацией пород и временем, а потому трактовка таких находок нередко вызывала споры. Одни отпечатки приписывали хищникам, другие — массивным травоядным, а некоторые казались подозрительно похожими на птичьи. До недавнего времени учёным приходилось полагаться на ограниченные базы данных и субъективные интерпретации, как это уже происходило при анализе следов динозавров в Колорадо, где необычная асимметрия походки вызвала длительные дискуссии.

Новый подход, основанный на искусственном интеллекте, предлагает иной путь. Он позволяет анализировать форму следов объективно, выявляя скрытые детали, которые сложно заметить невооружённым глазом. Такой метод снижает влияние человеческого фактора и делает выводы более воспроизводимыми.

Смартфон как инструмент палеонтолога

Разработанное приложение DinoTracker даёт возможность загрузить фотографию или схематичный рисунок следа прямо со смартфона. Алгоритм обрабатывает изображение за секунды и предлагает вероятного "автора" отпечатка. Это делает участие в исследованиях доступным не только профессионалам, но и любителям, которые могут столкнуться с окаменелостями в полевых условиях.

Система обучалась на почти двух тысячах реальных следов и миллионах смоделированных вариантов, учитывающих сжатие породы и смещение краёв. В результате ИИ научился распознавать восемь ключевых параметров, включая расположение пальцев, положение пятки и распределение нагрузки по стопе.

Точность и неожиданные выводы

Во время тестов алгоритм совпадал с мнением экспертов примерно в 90 % случаев, включая самые спорные находки. Особенно интригующими оказались результаты анализа следов возрастом более 200 миллионов лет. Некоторые из них показали поразительное сходство со строением лап древних и современных птиц, что перекликается с другими исследованиями эволюции динозавров, включая работы о происхождении перьев и утрате полёта.

Исследователи подчёркивают, что это может говорить либо о более раннем появлении птиц, либо о том, что отдельные динозавры независимо приобрели схожие анатомические черты.

"Наш метод позволяет объективно выявлять различия в следах и проверять гипотезы об их создателях. Это отличный инструмент для исследований, обучения и даже полевых работ", — сказал доктор Грегор Хартманн.

Следы с берегов Шотландии

ИИ также помог проанализировать загадочные отпечатки, найденные на острове Скай. Они сформировались на илистом берегу древней лагуны около 170 миллионов лет назад и долгое время не поддавались точной классификации. Новый анализ указывает на возможную связь с ранними родственниками утконосых динозавров, что делает находку одной из самых древних в своём роде.

"Это исследование — важный вклад в палеонтологию и объективный, основанный на данных способ классификации следов динозавров, который ставил экспертов в тупик на протяжении более ста лет", — сказал профессор Стив Брузатт, заведующий кафедрой палеонтологии и эволюции Школы наук о Земле.

Использование искусственного интеллекта меняет само представление о работе с древними находками. Технология не заменяет учёных, но даёт им мощный инструмент для проверки гипотез и поиска новых связей. Кроме того, она расширяет доступ к науке, позволяя большему числу людей прикоснуться к изучению далёкого прошлого планеты.