Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
След динозавра и анализ ИИ
След динозавра и анализ ИИ
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:09

Динозавры оставили улику, которую не замечали десятилетиями: алгоритм увидел больше человека

ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS

ИИ помогает раскрыть загадку, над которой палеонтологи бились десятилетиями. Современные алгоритмы научились читать следы, оставленные динозаврами миллионы лет назад, и находить в них скрытые закономерности. Эти данные не только упрощают идентификацию древних животных, но и заставляют пересмотреть представления об эволюции птиц. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Когда технологии встречаются с доисторией

Следы динозавров давно считаются одним из самых сложных источников информации для палеонтологов. Они часто искажены эрозией, деформацией пород и временем, а потому трактовка таких находок нередко вызывала споры. Одни отпечатки приписывали хищникам, другие — массивным травоядным, а некоторые казались подозрительно похожими на птичьи. До недавнего времени учёным приходилось полагаться на ограниченные базы данных и субъективные интерпретации, как это уже происходило при анализе следов динозавров в Колорадо, где необычная асимметрия походки вызвала длительные дискуссии.

Новый подход, основанный на искусственном интеллекте, предлагает иной путь. Он позволяет анализировать форму следов объективно, выявляя скрытые детали, которые сложно заметить невооружённым глазом. Такой метод снижает влияние человеческого фактора и делает выводы более воспроизводимыми.

Смартфон как инструмент палеонтолога

Разработанное приложение DinoTracker даёт возможность загрузить фотографию или схематичный рисунок следа прямо со смартфона. Алгоритм обрабатывает изображение за секунды и предлагает вероятного "автора" отпечатка. Это делает участие в исследованиях доступным не только профессионалам, но и любителям, которые могут столкнуться с окаменелостями в полевых условиях.

Система обучалась на почти двух тысячах реальных следов и миллионах смоделированных вариантов, учитывающих сжатие породы и смещение краёв. В результате ИИ научился распознавать восемь ключевых параметров, включая расположение пальцев, положение пятки и распределение нагрузки по стопе.

Точность и неожиданные выводы

Во время тестов алгоритм совпадал с мнением экспертов примерно в 90 % случаев, включая самые спорные находки. Особенно интригующими оказались результаты анализа следов возрастом более 200 миллионов лет. Некоторые из них показали поразительное сходство со строением лап древних и современных птиц, что перекликается с другими исследованиями эволюции динозавров, включая работы о происхождении перьев и утрате полёта.

Исследователи подчёркивают, что это может говорить либо о более раннем появлении птиц, либо о том, что отдельные динозавры независимо приобрели схожие анатомические черты.

"Наш метод позволяет объективно выявлять различия в следах и проверять гипотезы об их создателях. Это отличный инструмент для исследований, обучения и даже полевых работ", — сказал доктор Грегор Хартманн.

Следы с берегов Шотландии

ИИ также помог проанализировать загадочные отпечатки, найденные на острове Скай. Они сформировались на илистом берегу древней лагуны около 170 миллионов лет назад и долгое время не поддавались точной классификации. Новый анализ указывает на возможную связь с ранними родственниками утконосых динозавров, что делает находку одной из самых древних в своём роде.

"Это исследование — важный вклад в палеонтологию и объективный, основанный на данных способ классификации следов динозавров, который ставил экспертов в тупик на протяжении более ста лет", — сказал профессор Стив Брузатт, заведующий кафедрой палеонтологии и эволюции Школы наук о Земле.

Использование искусственного интеллекта меняет само представление о работе с древними находками. Технология не заменяет учёных, но даёт им мощный инструмент для проверки гипотез и поиска новых связей. Кроме того, она расширяет доступ к науке, позволяя большему числу людей прикоснуться к изучению далёкого прошлого планеты.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Афаре нашли челюсть Paranthropus возрастом 2,6 млн лет — Nature 26.01.2026 в 16:37
Эфиопия переписала маршруты древних людей: находка 2,6 млн лет ломает привычную географию Paranthropus

Челюсть Paranthropus из Эфиопии (Афар), ≈2,6 млн лет, найдена на 1000+ км севернее — находка меняет представления о расселении и экологии робустных гомининов.

Читать полностью » В гробнице у Виа Пьетралата нашли саркофаг и урны с прахом — археологи 26.01.2026 в 12:05
Рим хоронил элиту у дороги: гробницы возрастом 2400 лет вывели к неожиданному культу

Археологи у Виа Пьетралата обнаружили две элитные республиканские гробницы и рядом — святилище Геркулеса: находки с урнами, скелетом и резервуарами раскрывают ритуалы и похоронные практики Рима.

Читать полностью » Учёные обнаружили 1730 неизвестных вирусов в изолированной морской воронке — Nature 26.01.2026 в 9:21
Свет туда не доходит, кислород исчезает: океанская дыра оказалась рассадником неизвестной жизни

В Южно-Китайском море учёные обнаружили изолированную подводную воронку, где обитают тысячи неизвестных вирусов и уникальные микробы.

Читать полностью » Сэнди Хетерингтон назвал прототакситы вымершей ветвью жизни — National Museums Scotland 26.01.2026 в 2:08
До лесов и деревьев Землю держали "столбы жизни": гиганты оказались не грибами и не растениями

Исследование в Science Advances: девонские прототакситы из Rhynie chert — не грибы и не растения, возможно, полностью вымершая эукариотическая ветвь.

Читать полностью » Под снегами Антарктиды создали 25.01.2026 в 17:17
Планета теплеет, Антарктида хранит холод: зачем миру понадобился ледяной ковчег

Антарктида становится ковчегом для ледников: Ice Memory собирает керны и хранит их при -52°C, чтобы архив климата будущего оставался доступен на десятилетия.

Читать полностью » Астрономы обнаружили признаки гигантской экзолуны у далёкой планеты – arXiv 25.01.2026 в 12:16
Такого спутника космос ещё не показывал: будто Нептун сорвался с цепи и ушёл на чужую орбиту

Астрономы нашли признаки экзолуны у далёкого газового гиганта, чья масса может стереть грань между спутником и планетой и изменить научные классификации.

Читать полностью » Солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников — Universe Today 25.01.2026 в 11:08
Солнечная буря разогревает атмосферу и ломает расчёты: спутники начинают "плыть" и толкаться на орбите

Плотность спутников в низкой околоземной орбите выросла; учёные предупреждают, что мощная солнечная буря и сбой управления могут вызвать крупное столкновение за 2,8 дня.

Читать полностью » В Испании нашли изделия бронзового века из метеоритного металла — CSIC 25.01.2026 в 10:56
Испанское сокровище 3000 лет притворялось обычным: ржавчина скрывала металл из космоса

Артефакт из знаменитого клада бронзового века в Испании оказался сделан из метеоритного железа. Открытие меняет взгляд на технологии и символы эпохи.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge
Туризм
Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры
Садоводство
Ждала правильной температуры — и не прогадала: зимняя обрезка дала другой результат
Красота и здоровье
Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна
Красота и здоровье
Иммунитет сходит с ума: организм принимает пыль за врага и запускает атаку с непредсказуемым концом
Дом
Дизайнеры интерьеров сочли серое и белое постельное бельё устаревшим — The Spruce
Туризм
Россияне чаще выбирают Азию для морского отдыха в феврале — аналитики
Еда
Никакого замеса и грязной посуды: слоёное тесто превращаю в домашний десерт к чаю за 20 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet