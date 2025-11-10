Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анкилозавр (Spicomellus afer)
Анкилозавр (Spicomellus afer)
© nature.com by Matt Dempsey is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:25

Он носил броню, будто из кошмаров: самый древний анкилозавр оказался не тем, кем его считали

Палеонтологи обнаружили в Марокко самый древний вид анкилозавра с уникальной костной бронёй

Анкилозавры всегда вызывали у исследователей восхищение своей необычной анатомией — мощной бронёй, шипами и хвостовыми булавами. Однако новое открытие показало, что эволюция этого защитного вооружения началась значительно раньше, чем предполагалось.

Пересмотр древней истории динозавров

Публикация в журнале Nature раскрыла сенсационную находку: Spicomellus afer, древнейший представитель анкилозавров, жил более 165 миллионов лет назад — в середине юрского периода. Это делает его старше всех известных бронированных динозавров минимум на 30 миллионов лет.

Останки спикомеллуса были обнаружены неподалёку от современного города Бульман в Марокко. Это первый анкилозавр, найденный на африканском континенте, что уже само по себе уникально. Но куда большее удивление вызвала структура его тела — на шее находился костяной "воротник" с гигантскими шипами длиной до 87 сантиметров, которые, вероятно, при жизни были ещё длиннее.

Необычная броня, не похожая ни на одну другую

Когда палеонтологи впервые нашли ребро спикомеллуса в 2021 году, они не подозревали, насколько необычным окажется этот вид. Последующие раскопки показали, что его рёбра срослись с костными шипами, образуя сплошной панцирь. Такое строение не встречается больше ни у одного позвоночного животного, живого или вымершего.

"Обнаружение столь сложного панциря у раннего анкилозавра меняет наше понимание эволюции этих динозавров", — отметила профессор Сюзанна Мейдмент из Музея естественной истории в Лондоне.

Она подчеркнула, что находка демонстрирует важность африканских видов для общей картины эволюции. Панцирь спикомеллуса состоял из множества пластин и шипов, которые покрывали всё тело, включая массивные выросты на плечах и бедрах.

Сравнение: особенности Spicomellus afer и поздних анкилозавров

Характеристика Spicomellus afer (Юра) Поздние анкилозавры (Мел)
Возраст около 165 млн лет около 130-65 млн лет
Регион Африка (Марокко) Северная Америка, Азия
Броня Шипованный воротник, сросшиеся рёбра и шипы Плоские костные пластины, хвостовая булава
Назначение панциря Демонстрационное и защитное В основном защитное
Хвостовое оружие Предположительно дубинка Сформированная костяная булава

Когда анкилозавры начали вооружаться

"Мы просто не могли поверить, насколько эти окаменелости были странными и непохожими на всё, что мы знали", — сказал профессор Ричард Батлер из Бирмингемского университета.

По его словам, открытие переворачивает представления о развитии анкилозавров. Учёные считают, что шипы спикомеллуса могли выполнять не только защитную, но и демонстрационную функцию — помогать привлекать партнёров или отпугивать соперников.

Позднее, с появлением более крупных хищников в меловом периоде, анкилозавры могли перейти к более утилитарной защите, упростив свою броню, но усилив хвостовое оружие.

Советы шаг за шагом: как изучают древние останки

Этап Инструмент / метод Цель
1. Извлечение из породы Геологические инструменты, микродолота Сохранить структуру костей
2. Очистка Мелкие щетки, лазерная очистка Удалить лишние отложения
3. Препарирование Микроскоп, цифровая визуализация Изучить микроструктуру
4. Анализ состава Рентген, спектроскопия Определить минералы и возраст
5. Моделирование 3D-реконструкция, программы CAD Воссоздать анатомию и движения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Неправильная консервация окаменелости при раскопках.
    Последствие → Утрата микродеталей, искажение формы.
    Альтернатива → Использование цифрового сканирования и консервационных гелей.
  • Ошибка → Неправильная интерпретация отдельных фрагментов.
    Последствие → Ошибочные выводы об анатомии и возрасте.
    Альтернатива → Междисциплинарный анализ с привлечением биомехаников и геологов.
  • Ошибка → Игнорирование географического контекста.
    Последствие → Неполная картина эволюции.
    Альтернатива → Учет стратиграфии и палеоэкологии региона.

А что если спикомеллус не был исключением?

Если Spicomellus afer — не единственный представитель своего рода, возможно, бронированные динозавры появились в Африке задолго до их распространения по другим континентам. Это способно изменить хронологию расселения динозавров и показать, что Африка была не периферией, а колыбелью многих эволюционных инноваций.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет представления о ранней эволюции анкилозавров Недостаточно полный скелет
Подтверждает разнообразие африканской фауны юрского периода Не найден кончик хвоста
Стимулирует дальнейшие исследования региона Ограниченные сравнения с другими образцами

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой возраст у спикомеллуса?
Примерно 165 миллионов лет — середина юрского периода.

Где нашли окаменелости?
В районе города Бульман, Марокко, на территории древних осадочных пород.

Чем он отличался от других анкилозавров?
Сросшимися рёбрами и шипами, образующими панцирь, а также, вероятно, ранней формой хвостового оружия.

Мифы и правда

Миф: анкилозавры появились только в меловом периоде.
Правда: спикомеллус жил на десятки миллионов лет раньше, уже обладая сложным панцирем.

Миф: хвостовые булавы появились внезапно.
Правда: их прототипы существовали ещё у ранних видов вроде Spicomellus afer.

Сон и психология

Изучение древних существ влияет не только на науку, но и на восприятие людьми собственного прошлого. Образы бронированных динозавров нередко появляются в снах и воображении как символ защиты и устойчивости — возможно, потому что анкилозавры воплощают архетип безопасности в хаосе древнего мира.

Три интересных факта

  1. Кости спикомеллуса хранятся в университете Феса и тщательно каталогизированы.

  2. Оборудование для их препарирования было предоставлено британским университетом Бирмингема.

  3. Это первый известный случай, когда рёбра динозавра срослись с шипами, образуя единый панцирь.

Исторический контекст

В середине юрского периода Африка была частью суперконтинента Гондваны. Тёплый климат, богатая растительность и разнообразие пресмыкающихся создавали идеальные условия для появления бронированных травоядных. Именно здесь могли зародиться формы, впоследствии распространившиеся на другие материки и ставшие предками поздних анкилозавров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голани: миниатюрный храм бронзового века обнаружен археологами у Мегиддо в Израиле вчера в 16:02
Если бы бараны могли говорить: чайник из прошлого раскрывает секреты ханаанской культуры

В Израиле археологи нашли миниатюрный храм, винный пресс и чайник в форме барана — артефакты, раскрывающие тайны древнего Ханаана.

Читать полностью » Миссия Евклид обновляет последовательность Хаббла и раскрывает эволюцию галактик — данные Женевского университета вчера в 15:16
Галактики, карлики и слияния: что миссия Евклид открывает о том, как работает Вселенная

Космическая миссия "Евклид" раскрывает новые горизонты в понимании эволюции галактик и их взаимодействий. Она помогает создать уникальную картину развития Вселенной.

Читать полностью » Гость без визы из глубин Вселенной: что скрывает пролёт 3I/ATLAS мимо Земли вчера в 14:58

Редкий межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле, не неся угрозы, но обещая раскрыть тайны происхождения далёких миров.

Читать полностью » Темная материя взаимодействует с гравитацией, как обычная материя, подтверждают данные Женевского университета — Камиль Бонвин вчера в 14:16
Не только гравитация: есть ли новая сила, управляющая темной материей

Новые исследования темной материи открывают интересные перспективы для науки. Возможно, в будущем мы откроем новую, невидимую силу, изменившую бы наше понимание Вселенной.

Читать полностью » Древние римляне использовали охлаждающие ямы для хранения продуктов — Экхард Дешлер-Эрб вчера в 13:52
Вино, мясо и сыр в 2000-летнем холодильнике: как римляне обходились с холодом на севере империи

В раскопках древней римской крепости археологи обнаружили уникальный "холодильник", который помогал римлянам хранить продукты в условиях холодной Европы. Как римляне хранили еду и что это говорит о их жизни на границе империи?

Читать полностью » Адаптивный двигатель ACE увеличивает эффективность и тягу в авиации — Китайский институт инженерной теплофизики вчера в 12:52
Этот двигатель летит быстрее звука и не тратит топливо: китайский ACE меняет будущее авиации

Как новый адаптивный двигатель ACE меняет авиационные технологии? Узнайте, как китайские ученые создали двигатель с возможностью динамически изменять параметры для сверхзвуковых и гиперзвуковых полетов.

Читать полностью » Открытие винного пресса в Тель-Мегиддо раскрывает важность виноделия для ранних обществ — Барак Цин вчера в 11:52
Винный пресс и богам, и людям: как древние ханаанцы использовали вино для духовных и экономических целей

В Тель-Мегиддо археологи нашли винный пресс возрастом 5000 лет, который помогает раскрыть ключевые аспекты древней культуры и ритуалов. Это открытие изменяет представление о ранних городах.

Читать полностью » Моделирование сельскохозяйственных систем повышает урожайность — Барат Рагхаван вчера в 10:52
Шахматная партия с природой: как вычислительные модели могут выиграть у Земли сотни лет

Как технологии могут помочь в решении проблемы продовольственной безопасности? Узнайте, как вычислительная агроэкология трансформирует сельское хозяйство и повышает его устойчивость.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит рождественский спешл With Love, Meghan на Netflix 3 декабря
Садоводство
Беру секатор и немного терпения — старые кусты исчезают сами, без лопаты и нервов
Еда
Не знал, как сделать курицу такой нежной — имбирь и терияки раскрыли секрет: челюсть отвиснет сразу
УрФО
В Екатеринбурге обсудят поправки к аукционам на аренду земельных участков для киосков
Авто и мото
Поменял колодки — и забыл про грязные диски: жаль, что не сделал этого раньше
ПФО
В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще
Питомцы
Щенки, которые не знают страха: 7 миниатюрных сторожевых собак, готовых к бою
Дом
Нашатырный спирт и глицерин помогают защитить окна от загрязнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet