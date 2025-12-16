Метаболизм уходит в спячку: зимний ужин может незаметно работать против веса

Зимой многие привычки меняются незаметно, и одна из них — время ужина. Короткий световой день сдвигает наш ритм жизни, но пищевые привычки часто остаются прежними. Именно здесь и возникает ошибка, которая может отражаться на обмене веществ. Об этом сообщает издание, опубликовавшее материал Джорджии Перимени.

Почему зимой метаболизм ведёт себя иначе

Человеческий организм подчиняется циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые управляют сном, гормонами, пищеварением и обменом веществ. Эти ритмы напрямую связаны с уровнем освещённости. Когда темнота наступает раньше, тело быстрее переходит в режим экономии энергии, а метаболические процессы начинают замедляться. Зимой это происходит уже во второй половине дня, что влияет на то, как усваивается пища вечером.

Именно поэтому в последние годы всё больше внимания уделяется хронопитанию — подходу, при котором важна не только еда, но и время её приёма. Исследования показывают, что поздний ужин может нарушать переработку глюкозы и снижать эффективность сжигания жира даже при одинаковом рационе и режиме сна.

Что показывают исследования о позднем ужине

В одном из недавних наблюдений сравнивали реакции организма у людей, которые ужинали рано и поздно. Выяснилось, что при позднем приёме пищи уровень сахара в крови после еды был выше, а использование жира в качестве источника энергии — ниже. Эти различия возникали независимо от состава блюд, что подчёркивает роль времени.

Другие данные подтверждают: когда основная часть калорий приходится на первую половину дня, человеку проще удерживать стабильный вес, а показатели метаболического здоровья остаются более сбалансированными. Ранний ужин лучше совпадает с естественными ритмами и не мешает подготовке организма ко сну.

Стоит ли зимой ужинать раньше

Хотя свет и темнота играют ключевую роль, на циркадные ритмы также влияют стресс, физическая активность и режим дня. Тем не менее смещение ужина на более раннее время зимой может дать ощутимые плюсы. Во-первых, это помогает синхронизировать питание с активной фазой метаболизма. Во-вторых, увеличивается интервал между едой и сном, что облегчает пищеварение и улучшает качество ночного отдыха. В-третьих, стабильный график приёмов пищи поддерживает психологическое равновесие в период, когда световой день сокращается.

При этом универсального решения не существует. Люди с вечерними тренировками или поздней активностью могут адаптировать режим под себя, смещая акценты на более лёгкий ужин или небольшой перекус после нагрузки.

В целом, зимой особенно важно учитывать биологические ритмы и не перегружать организм поздно вечером. Небольшая корректировка времени ужина способна поддержать обмен веществ без радикальных изменений в образе жизни.