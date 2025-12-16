Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Семейное застолье
Семейное застолье
© freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:15

Метаболизм уходит в спячку: зимний ужин может незаметно работать против веса

Поздний ужин зимой повышает уровень сахара в крови

Зимой многие привычки меняются незаметно, и одна из них — время ужина. Короткий световой день сдвигает наш ритм жизни, но пищевые привычки часто остаются прежними. Именно здесь и возникает ошибка, которая может отражаться на обмене веществ. Об этом сообщает издание, опубликовавшее материал Джорджии Перимени.

Почему зимой метаболизм ведёт себя иначе

Человеческий организм подчиняется циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые управляют сном, гормонами, пищеварением и обменом веществ. Эти ритмы напрямую связаны с уровнем освещённости. Когда темнота наступает раньше, тело быстрее переходит в режим экономии энергии, а метаболические процессы начинают замедляться. Зимой это происходит уже во второй половине дня, что влияет на то, как усваивается пища вечером.

Именно поэтому в последние годы всё больше внимания уделяется хронопитанию — подходу, при котором важна не только еда, но и время её приёма. Исследования показывают, что поздний ужин может нарушать переработку глюкозы и снижать эффективность сжигания жира даже при одинаковом рационе и режиме сна.

Что показывают исследования о позднем ужине

В одном из недавних наблюдений сравнивали реакции организма у людей, которые ужинали рано и поздно. Выяснилось, что при позднем приёме пищи уровень сахара в крови после еды был выше, а использование жира в качестве источника энергии — ниже. Эти различия возникали независимо от состава блюд, что подчёркивает роль времени.

Другие данные подтверждают: когда основная часть калорий приходится на первую половину дня, человеку проще удерживать стабильный вес, а показатели метаболического здоровья остаются более сбалансированными. Ранний ужин лучше совпадает с естественными ритмами и не мешает подготовке организма ко сну.

Стоит ли зимой ужинать раньше

Хотя свет и темнота играют ключевую роль, на циркадные ритмы также влияют стресс, физическая активность и режим дня. Тем не менее смещение ужина на более раннее время зимой может дать ощутимые плюсы. Во-первых, это помогает синхронизировать питание с активной фазой метаболизма. Во-вторых, увеличивается интервал между едой и сном, что облегчает пищеварение и улучшает качество ночного отдыха. В-третьих, стабильный график приёмов пищи поддерживает психологическое равновесие в период, когда световой день сокращается.

При этом универсального решения не существует. Люди с вечерними тренировками или поздней активностью могут адаптировать режим под себя, смещая акценты на более лёгкий ужин или небольшой перекус после нагрузки.

В целом, зимой особенно важно учитывать биологические ритмы и не перегружать организм поздно вечером. Небольшая корректировка времени ужина способна поддержать обмен веществ без радикальных изменений в образе жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты сегодня в 2:31
Выбрала этот цвет для встречи Нового года — и не прогадала: символ 2026 такое точно одобрит

Красная Огненная Лошадь диктует свои правила: какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы выглядеть эффектно и привлечь удачу.

Читать полностью » Отказ от макияжа снижает уровень тревожности у женщин — психологи сегодня в 0:15
Лицо без макияжа стало новой роскошью — и причина глубже, чем кажется

Отказ от макияжа перестал быть проявлением небрежности. Исследования показывают: за этим выбором стоят психологические и культурные причины, а также стремление к подлинности.

Читать полностью » Петербург оказался в шаге от эпидемии гриппа — данные Роспотребнадзора вчера в 20:53
Эпидемия рядом, но ещё не объявлена: что происходит с гриппом в Петербурге

Петербург приблизился к эпидпорогу по гриппу: врачи объяснили, чем опасен штамм H3N2 и как снизить риск заражения.

Читать полностью » Давление 130/80 признали гипертонией первой стадии — АКА вчера в 20:46
Норма сместилась вниз: миллионы людей внезапно оказались в группе риска по давлению

Кардиологи пересмотрели границы нормы давления, и теперь миллионы людей могут попасть в группу риска раньше, чем считалось прежде.

Читать полностью » Визажисты показали тренд на естественные оттенки губ — Into The Gloss вчера в 20:10
Она хотела естественности, а получила маску: ловушка нюдового макияжа

Найти идеальный нюдовый оттенок — задача не из лёгких. Один делает губы выразительными, другой — бесцветными. Почему так происходит?

Читать полностью » Опасные фразы в ссоре разрушают доверие между партнёрами — психолог Метелина вчера в 19:31
Слова, которые убивают любовь быстрее предательства: вы их точно говорили

Некоторые слова, сказанные в гневе, способны разрушить доверие быстрее, чем измена. Психолог объяснила, почему определённые фразы недопустимы в отношениях.

Читать полностью » Избыток мандаринов вызывает раздражение желудка — диетолог Писарева вчера в 19:10
Зимний фрукт с характером: мандарины спасают иммунитет, но мстят за переедание

Зимний фрукт, без которого трудно представить декабрь, способен укрепить иммунитет, но при переедании становится источником проблем.

Читать полностью » Кишечные бактерии участвуют в регуляции сна — Frontiers in Neuroscience вчера в 18:19
Кишечник нажимает кнопку отбой: найден скрытый механизм, который усыпляет организм

Учёные выяснили, что сон зависит не только от мозга, но и от микробов в кишечнике. Новая гипотеза меняет взгляд на природу отдыха и бессонницы.

Читать полностью »

Новости
Мир
Американцы не разуваются в доме, в отличие от россиян — путешественница Ершова
Мир
Эрдоган поручил кабмину проработать сближение Турции с ЕС – Hürriyet
Дом
Плесень быстрее появляется в нижних рельсах стеклянной душевой двери — House Digest
Россия
Сельдь остаётся самой популярной рыбой у россиян несмотря на рост цен — глава ВАРПЭ Зверев
Общество
Резкие изменения в привычках партнёра могут указывать на измену — частный детектив ЛаКорт
США потребовали от Киева быстрый ответ по гарантиям – Politico
Туризм
Кофе и общепит в России обходятся дороже, чем в Юго-Восточной Азии — путешественник Кутовой
Садоводство
Защита стволов в декабре предотвращает повреждения яблонь грызунами — Сад и огород
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet