Пригласила друзей на ужин и оформила стол по-новому — гости в восторге, а я не потратила ни копейки
Современные ужины давно перестали быть парадом хрусталя и строгого этикета. Электронные приглашения заменили бумажные, гости всё чаще приходят в удобной одежде, а блюда подаются в керамике, а не на фарфоре. Но одно правило остаётся неизменным — красиво сервированный стол всегда говорит о вкусе и внимании хозяев.
"Когда вы принимаете гостей, важно создать тёплую и располагающую атмосферу", — говорит дизайнер и владелица студии B Floral Бронуэн Смит.
По её словам, именно оформление стола задаёт настроение вечеру и помогает гостям почувствовать себя особенными. Даже неформальный ужин станет праздником, если подойти к сервировке с фантазией.
Почему важно продумать сервировку
Оформление стола — это не только эстетика, но и уважение к людям, которых вы приглашаете. Гармония цветов, посуды и декора делает приём тёплым и запоминающимся. А если всё продумано заранее, вам не придётся отвлекаться от общения на организационные мелочи.
"Когда вы правильно сервируете стол, гости замечают ваше внимание к деталям и чувствуют, что вы постарались ради них", — отметила Бронуэн Смит.
3 приёма, которые работают всегда
1. Подумай о теме вечера
Перед началом сервировки определись, какой стиль подходит твоему мероприятию: уютный домашний ужин, летняя терраса, праздничный вечер.
"Каждая сервировка уникальна, и её оформление зависит от формата события", — пояснила Бронуэн Смит.
Она советует стиль "elevated casual" - расслабленный, но со вкусом. Для такой сервировки достаточно:
-
обеденной тарелки;
-
салатной тарелки;
-
суповой миски (если нужна);
-
тканевой салфетки;
-
бокалов для воды и вина;
-
ножа, вилки и ложки.
Если суп не планируется, можно убрать миску, оставив только основную посуду.
2. Учитывай количество гостей
Даже небольшая вечеринка требует подготовки. Продумай, сколько человек придёт, и убедись, что у всех сервировка одинаковая — разные приборы или тарелки выглядят небрежно.
"Лучше подготовить несколько дополнительных комплектов посуды на случай, если гости решат прийти с компанией", — советует Смит.
Это избавит от неловких ситуаций и сохранит визуальное единство.
3. Следуй основным правилам расстановки
Сам процесс не так сложен, как кажется.
-
Начни с обеденной тарелки в центре места.
-
Под неё можно поставить чарджер - декоративную тарелку большего размера. Для оригинальности подойдёт лист банана или кусочек морёного дерева вместо стандартной подставки.
-
Сверху — салатная тарелка, затем суповая миска (если нужна).
-
Салфетку размести слева или прямо на тарелке — оба варианта уместны.
-
Вилка кладётся слева, нож — справа лезвием к тарелке, за ним ложка.
-
Бокалы ставь над ножом: сначала — для воды, рядом — для вина, чуть выше по диагонали.
"Это самый простой и при этом корректный способ сервировать стол", — подчеркнула Бронуэн Смит.
Таблица "Что и где"
|Элемент
|Расположение
|Деталь
|Обеденная тарелка
|Центр места
|База сервировки
|Салатная
|Поверх основной
|Для закусок
|Салфетка
|Слева или сверху
|Декор и удобство
|Нож
|Справа лезвием к тарелке
|Для основного блюда
|Ложка
|За ножом справа
|Для супа или десерта
|Вилка
|Слева
|Универсальный прибор
|Водный бокал
|Над ножом
|Основной напиток
|Винный бокал
|Рядом справа
|Для белого или красного вина
Советы шаг за шагом
-
Определи тему вечера: сезон, цветовая гамма, настроение.
-
Подбери подходящую посуду и текстиль — не обязательно новую, главное, чтобы сочеталась по стилю.
-
Добавь акценты — свечи, живые цветы, декоративные веточки.
-
Проверь симметрию: одинаковые расстояния между предметами создают ощущение порядка.
-
Сервируй заранее — за час до прихода гостей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: разные бокалы или приборы.
Последствие: стол выглядит неаккуратно.
Альтернатива: добавь пару универсальных комплектов про запас.
-
Ошибка: слишком много декора.
Последствие: гости не видят друг друга.
Альтернатива: низкие цветочные композиции или ветви эвкалипта.
-
Ошибка: смешение посуды разных стилей без замысла.
Последствие: ощущение хаоса.
Альтернатива: объединяй предметы одной цветовой гаммой.
А что если…
…ужин на открытом воздухе? Используй натуральные материалы — дерево, лен, стекло, добавь мягкий свет гирлянд.
…гости придут неожиданно? Всегда держи запасную скатерть и набор бокалов.
…нет подходящего декора? Обычные ветки розмарина и свечи сделают стол стильным без затрат.
Плюсы и минусы формальной сервировки
|Плюсы
|Минусы
|Визуальная гармония
|Требует времени и подготовки
|Атмосфера торжества
|Нужен полный комплект посуды
|Производит впечатление
|Не подходит для совсем неформальных встреч
Частые вопросы
Как выбрать стиль сервировки?
Определи настроение — уют, элегантность или простота. Это подскажет нужные цвета и текстуры.
Можно ли заменять элементы?
Да. Главное — сохранить баланс и удобство. Если нет винных бокалов, используйте универсальные.
Как украсить стол без лишних затрат?
Используй свечи, зелень, ветки — простые детали создают атмосферу ничуть не хуже дорогих аксессуаров.
Мифы и правда
-
Миф: красивая сервировка — это дорого.
Правда: всё решает вкус и чувство меры.
-
Миф: нужна строгость и симметрия.
Правда: лёгкая асимметрия делает композицию живой.
-
Миф: без чарджера стол выглядит бедно.
Правда: стиль можно подчеркнуть тканевой салфеткой или природными материалами.
3 интересных факта
-
Первые правила размещения приборов появились во Франции при дворе Людовика XIV.
-
Винные бокалы долгое время ставили слева от тарелки — пока британцы не придумали современную схему.
-
Минимализм в сервировке стал модным лишь в XXI веке, когда эстетику "less is more" перенесли из интерьера на стол.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru