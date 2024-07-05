В России есть большой риск отравиться дыней. Помимо этого, её ни в коем случае нельзя употреблять с основным приёмом пищи. Об этом NewsInfo.Ru сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Диетолог рассказал, что в основном везде продаются неспелые дыни. Спелые — это большая редкость, и, как правило, они бывают только в местах сбора и произрастания. В России продаются хорошего качества дыни, но этот период достаточно короткий.

"Надо понимать, что вообще всё, что касается употребления фруктов, ягод и в целом сезонных продуктов, в большинстве регионов Российской Федерации носит очень короткий период, когда они есть в магазине в наличии именно в спелом состоянии. У людей не успевает сформироваться привычка к употреблению такой еды. Поэтому даже когда продукция есть в Москве и стоит сравнительно недорого, люди их не покупают и не едят", — объяснил эксперт.

Алексей Калинчев сообщил, что дыни практически везде продаются очень низкого качества, а также есть очень много случаев отравления. Помимо этого, он рассказал, что дыни нельзя есть вместе с основным приёмом пищи, как это многие любят делать.

"Дыни можно есть только отдельно от еды, иначе она просто не усвоится организмом. Это достаточно тяжёлый продукт для пищеварения. Мало кто их нормально переносит. Это тоже необходимо учитывать", — обратил внимание Алексей Калинчев.

Помимо этого, нутрициолог заявил, что абсолютно любые фрукты, ягоды содержат какие-то полезные витамины и необходимые элементы для человеческого организма. Однако такой продукт, как дыня, обычно употребляется исключительно ради удовольствия, а не для того, чтобы улучшить своё внутреннее состояние и здоровье.

"Какие-то питательные вещества содержат абсолютно все продукты питания. Однако дыни, арбузы и прочие сладкие фрукты, ягоды основная масса людей едят не ради питательных веществ, а просто потому, что они вкусные и сладкие. Никто, покупая фрукты и ягоды, не думает: "А вот я сейчас съем дыню и получу витамин С". Такого просто нет", — объяснил врач-эндокринолог.

Однако эксперт также сообщил, что в его практике не было случаев, когда попадался пациент, у которого дыня была сильным аллергеном.

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