Древняя маска молчала 3300 лет, но теперь она готова рассказать свою главную тайну

Археологические раскопки на юге Бахрейна принесли находку, которая может изменить представления о ритуалах одной из древнейших цивилизаций региона. В коллективном захоронении эпохи Дильмуна исследователи обнаружили редкий предмет, практически не имеющий аналогов. Этот артефакт уже называют одной из самых загадочных находок последних лет. Об этом сообщает Управление культуры и древностей Бахрейна (BACA).

Необычная находка в древнем захоронении

Открытие было сделано на археологическом участке Хилла, также известном как Аль-Хилла, где археологи исследуют слои, относящиеся к периоду Среднего Дильмуна. В коллективной могиле, содержащей останки двух женщин и младенца, находилась украшенная глиняная голова — так называемая фаянсовая маска. Возраст находки превышает 3300 лет, что относит ее к интервалу примерно между 1600 и 1000 годами до нашей эры.

Подобные маски встречаются крайне редко. Обнаруженный предмет стал лишь вторым известным экземпляром такого рода на территории Бахрейна. Предполагается, что керамическая голова использовалась в погребальном ритуале и помещалась рядом с умершими, что перекликается с традициями погребальных обрядов Дильмуна, однако точное значение этого предмета пока остается неясным из-за недостатка сопоставимых находок.

Почему фаянсовая маска так важна

Редкость артефакта делает его особенно ценным для изучения материальной культуры Дильмуна. Маска была официально представлена на археологической конференции BACA, что подчеркивает значимость открытия для национального и международного научного сообщества. Исследователи отмечают, что подобные предметы почти не изучены, а доступные публикации крайне ограничены.

"Необходимо провести дальнейшие исследования фаянсового лица", — пояснила археолог BACA Машааль Аль Шамси.

По ее словам, фаянсовая маска относится к числу объектов, которые до сих пор оставались на периферии научного внимания, особенно в контексте Бахрейна. В настоящее время специалисты проводят детальный анализ как самой маски, так и сопутствующих предметов, а результаты планируется опубликовать отдельно.

Контекст захоронения и сопутствующие артефакты

Помимо маски, в могиле и прилегающих слоях были обнаружены кольца из ракушек, крупная керамическая ваза, игла или шило, а также аппликаторы для сурьмы. Часть находок удалось выявить только после тщательного просеивания песка. Наличие украшений и косметических инструментов указывает на сложные погребальные обряды и, вероятно, веру в загробную жизнь, характерную для древних цивилизаций Персидского залива.

Археологический комплекс Хилла назван по деревне Хиллат Абдул Салех и считается одним из ключевых памятников, отражающих разные этапы развития цивилизации Дильмун. Этот культурный центр, упоминаемый в месопотамских текстах, играл важную роль в торговле между Месопотамией, долиной Инда и Аравийским полуостровом. Бахрейн традиционно рассматривается как его ядро, о чем свидетельствуют тысячи курганов и поселений по всему острову.

Захоронения периода Среднего Дильмуна особенно ценны для понимания социальных связей и ритуалов. Коллективные могилы, подобные найденной в Хилле, могут указывать на семейные погребения или особое символическое значение, однако окончательные выводы потребуют дальнейших исследований.