Андрей Власов Опубликована вчера в 23:26

Три года в тройке лидеров: что Тюмень делает с цифрами такого, что другие только завидуют

Тюменская область получила две федеральные награды за цифровизацию — Минцифры РФ

Как региону удаётся третий год подряд оставаться в тройке лидеров цифровой трансформации? Тюменская область снова подтвердила свой статус: на форуме "Цифровые решения" в Москве регион получил сразу две престижные федеральные награды Министерства цифрового развития РФ. О событии сообщил губернатор Александр Моор в своём telegram-канале.

Признание за кибербезопасность и вклад в цифровую экономику

Главная победа — признание за эффективную систему кибербезопасности, внедрённую в регионе. Министерство цифрового развития России отметило, что именно системный подход и современные технологии позволили Тюменской области стать примером для других регионов.

Ещё одну награду — почётную грамоту "За экономический вклад в цифровое развитие страны" — область получила за устойчивое продвижение цифровых инициатив, которые дают конкретный экономический эффект.

Лидеры цифровой трансформации

Тюменская область уже третий год подряд входит в топ-3 рейтинга цифровой трансформации страны. Это результат комплексной работы по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению новых сервисов и интеграции IT-решений в разные сферы жизни.

Практические шаги и достижения

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что регион делает ставку на цифровизацию медицины — здесь уже работает единая информационная система здравоохранения. Также запущен сервис мониторинга паводковой ситуации, а социально значимые объекты подключают к интернету. Все эти проекты помогают людям и делают область современнее.

