Мужчина смотрит на машину и думает о покупке
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:48

Искусственный интеллект против живого диалога: в Казани авторынок переживает цифровой апокалипсис

В Казани 27 марта 2026 года состоялась профессиональная конференция "Высшая передача", организованная платформой Авито Авто. Мероприятие объединило 180 топ-менеджеров и владельцев дилерских центров, обеспокоенных глобальной трансформацией рынка. В центре внимания участников оказались технологии перехода продаж в цифровой формат, а также изменение потребительских привычек при поиске подержанных и новых автомобилей. Эксперты обсудили инструменты, позволяющие адаптироваться к текущим рыночным условиям и повысить эффективность взаимодействия с покупателями.

Трансформация клиентских предпочтений

Современный рынок диктует новые условия: покупатели все реже используют телефонные звонки как основной канал связи, предпочитая текстовые сообщения. Согласно наблюдениям аналитиков, 85% пользователей начинают подбор транспорта в сети, тщательно сравнивая доступные предложения и анализируя историю владения конкретными машинами. Такая смена паттернов поведения затронула значительную часть сделок, превращая привычный диалог продавца и клиента в цифровую коммуникацию.

За последние три года доля диалогов, проходящих через чаты, достигла 66%. Клиенты ожидают мгновенных ответов и исчерпывающей информации еще до визита в салон, что вынуждает дилерские центры пересматривать внутренние процессы обслуживания. Скорость реакции на запрос в мессенджере становится определяющим фактором успешной продажи.

Подобные изменения требуют от предпринимателей гибкости и умения работать с данными. Участники конференции подчеркнули, что игнорирование цифровых каналов коммуникации сегодня ведет к потере значительной части аудитории, которая уже не готова обсуждать условия сделки иначе как через онлайн-платформы.

Технологические решения для бизнеса

Для оптимизации работы в новых условиях дилеры активно внедряют системы на базе искусственного интеллекта. Платформы вроде Автохаба позволяют автоматизировать анализ входящих обращений, что помогает бизнесу не терять потенциальных покупателей из-за человеческого фактора. Инструментарий обеспечивает аудит качества обработки каждого звонка и выделяет наиболее "горячие" заявки.

Интеграция подобных технологий позволяет дилерам отслеживать ценообразование в режиме реального времени. Возможность проверять соответствие цен текущему рыночному спросу исключает ошибки при подготовке спецпредложений. В конечном итоге, цифровые платформы позволяют клиенту пройти полный путь от выбора модели до ее бронирования, предоставляя бизнесу не просто входящий поток запросов, а квалифицированных покупателей.

Стратегии адаптации к новым реалиям

Помимо общих рыночных тенденций, участники встречи отметили усиление позиций отечественных брендов и рост интереса к автомобилям китайского производства. Дилеры вынуждены оперативно реагировать на изменение модельной линейки и корректировать свои складские запасы. Успех в текущих условиях измеряется скоростью внедрения изменений в бизнес-процессы.

Директор по маркетингу группы компаний "Автосеть.РФ и Апельсин" Екатерина Василенко отметила, что точное ценообразование стало критически важным инструментом для сохранения конкурентоспособности. Без цифровых сервисов, предоставляющих данные о состоянии спроса здесь и сейчас, дилерам сложно выстраивать эффективную сбытовую политику. Подобные системы анализа помогают не допускать затоваривания или переоценки техники.

Окончательный тезис экспертов конференции заключается в том, что онлайн стал фундаментом современного автомобильного бизнеса. Цифровизация переросла статус дополнительного сервиса и стала необходимым условием жизнеспособности дилерских центров, вынуждая их трансформироваться вместе с меняющимися подходами к продажам.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

