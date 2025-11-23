Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шопинг в маркетплейсах
Шопинг в маркетплейсах
© freepik is licensed under public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:14

Онлайн-торговля растёт быстрее спроса: Дагестан выбился в лидеры нового потребительского тренда

Онлайн-продажи в Дагестане выросли на 89 процентов — данные Минпрома республики

Стремительный рост онлайн-торговли стал одним из главных экономических сигналов в Дагестане: за первое полугодие 2025 года республика показала рекордную динамику среди регионов Северного Кавказа. Об этом сообщает издание "АиФ-Дагестан". Зафиксированные показатели позволяют говорить о заметном усилении цифрового сектора и его влиянии на формирование современной модели потребления.

Дагестан на карте электронной торговли

По данным министра промышленности и торговли Низама Халилова, объём онлайн-продаж увеличился на 89% и достиг 38,1 млрд рублей. Он подчёркивает устойчивость тенденции:

"Дагестан подтвердил позицию одного из лидеров Северо-Кавказского федерального округа по основным показателям торговли".

Доля электронной коммерции в розничном обороте выросла до 8,7%, что отражает активный переход покупателей на цифровые площадки.

В регионе действует более двух тысяч пунктов выдачи маркетплейсов. Такое инфраструктурное развитие позволило ускорить логистику и расширить доступ жителей к товарам разных категорий. Местные власти отмечают, что устойчивый рост онлайн-оборота стал результатом системной модернизации торговой сферы и высокой потребительской активности.

Показатели розничного рынка

С января по сентябрь оборот розничной торговли составил 690,8 млрд рублей. Эти данные превышают уровень прошлого года на 1,1%. Республика занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе и 17-е — в общероссийском рейтинге, что подтверждает значимость традиционного сектора торговли для экономики региона.

Рост фиксируется и в сфере общественного питания. Оборот достиг 99,2 млрд рублей, увеличившись на 0,6%. Дагестан лидирует по этому направлению в СКФО и удерживает седьмую позицию среди всех регионов страны. Для бизнеса это показатель стабилизации спроса и повышения привлекательности сервиса.

Ярмарки, сезонные площадки и адаптация экономики

Значимым элементом торговли остаётся система ярмарок и сезонных площадок. В республике прошло свыше трёх тысяч таких мероприятий и 63 специализированные площадки для продажи плодоовощной продукции. Их организовали совместно с муниципалитетами и профильными ведомствами, что позволило поддержать фермеров и обеспечить стабильные каналы сбыта.

Глава региона Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что позитивная динамика отрасли отражает устойчивость местной экономики. По его словам, стабильный рост торговли и цифровизация сервиса демонстрируют, что регион адаптировался к новым потребительским трендам. Такой вывод связывают с развитием инфраструктуры, улучшением логистики и расширением спектра цифровых услуг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Ставрополье Следком начал проверку из-за остановки строительства школы 17.11.2025 в 23:47
Строительство остановилось: долгожданная школа в Ставрополье превращается в объект расследования

Следователи проверяют причины многолетней задержки строительства школы в Краснокумском: подрядчики менялись, сроки срывались, а работы к 2025 году остановились.

Читать полностью » СК России: В Дагестане пресекли планы нападений на полицейских 17.11.2025 в 20:03
Планы нападений сорвались: силовики Дагестана нейтрализовали террористическую ячейку

В Дагестане задержали шестерых мужчин, которые создали ячейку и обсуждали нападения на полицейских. Следствие устанавливает их связи и планы.

Читать полностью » МЧС доставило 24 тонны детских смесей в Ставрополье из фонда Примакова 14.11.2025 в 13:36
Поддержка для маленьких жизней: благотворительный фонд отправил в Ставрополье тонны молочных смесей

В Ставрополье доставлена крупная партия детских смесей, ставшая частью масштабной гуманитарной программы, охватывающей сразу несколько регионов страны.

Читать полностью » В Каспийске создадут реабилитационный комплекс для военнослужащих СВО 13.11.2025 в 13:46
После фронта — к жизни: в Каспийске появится современный центр реабилитации бойцов

В Каспийске построят реабилитационный центр для участников СВО. Работы начнутся в 2026 году, завершить проект планируют к 2027-му. Комплекс обеспечит военнослужащим медико-психологическую помощь и адаптацию к мирной жизни.

Читать полностью » Владимиров: В Ставрополе возводят современный корпус больницы скорой помощи 12.11.2025 в 23:48
Быстровозводимая больница: в Ставрополе строят корпус скорой помощи по новой технологии

В Ставрополе начали строить новый корпус больницы скорой помощи. Современное здание сможет принимать до 200 пациентов в сутки и откроется в начале 2026 года.

Читать полностью » Губернатор Ставропольского края призвал увязать энергопрограмму с планами по воде 12.11.2025 в 0:02
Энергия и вода — под один план: Ставрополье выстраивает новую инфраструктурную политику

Губернатор Владимир Владимиров поручил синхронизировать развитие энергетики и водоснабжения на Ставрополье. Все новые объекты должны своевременно подключаться к электросетям.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии двое мужчин погибли от взрыва гранаты во время ссоры в Баксане 10.11.2025 в 22:06
Граната вместо слов: в Кабардино-Балкарии бытовой конфликт обернулся трагедией

В Баксане двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время ссоры из-за долгов. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет источник боеприпаса.

Читать полностью » Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о новых кадровых назначениях в регионе 10.11.2025 в 0:03
Дагестан укрепляет вертикаль власти: Меликов назвал имена новых глав муниципалитетов

Сергей Меликов объявил о серии кадровых назначений в районах Дагестана. Новые главы и министры призваны укрепить управленческую систему и повысить эффективность власти.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходьба по лестнице помогает сжечь до 350 калорий в день — Пит МакКолл
Туризм
Трамваи и паромы делают перемещения в Гонконге удобными и недорогими
Садоводство
Осенний посев повышает урожайность однолетних культур
Авто и мото
Двигатель 1,6 л работает оптимально при 2000–4000 об/мин для минимального трения — исследование
Красота и здоровье
Музыка 1970-х снижает уровень кортизола — по данным учёных
Туризм
Китовая аллея на Итыгранe демонстрирует древние ритуалы севера
Красота и здоровье
Кисломолочные продукты подходят для мягкого обновления сухой кожи — дерматологи
Дом
Метод с фольгой работает только на серебре и никеле — эксперт в чистоте Даниэль Браун
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet