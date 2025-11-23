Онлайн-торговля растёт быстрее спроса: Дагестан выбился в лидеры нового потребительского тренда

Стремительный рост онлайн-торговли стал одним из главных экономических сигналов в Дагестане: за первое полугодие 2025 года республика показала рекордную динамику среди регионов Северного Кавказа. Об этом сообщает издание "АиФ-Дагестан". Зафиксированные показатели позволяют говорить о заметном усилении цифрового сектора и его влиянии на формирование современной модели потребления.

Дагестан на карте электронной торговли

По данным министра промышленности и торговли Низама Халилова, объём онлайн-продаж увеличился на 89% и достиг 38,1 млрд рублей. Он подчёркивает устойчивость тенденции:

"Дагестан подтвердил позицию одного из лидеров Северо-Кавказского федерального округа по основным показателям торговли".

Доля электронной коммерции в розничном обороте выросла до 8,7%, что отражает активный переход покупателей на цифровые площадки.

В регионе действует более двух тысяч пунктов выдачи маркетплейсов. Такое инфраструктурное развитие позволило ускорить логистику и расширить доступ жителей к товарам разных категорий. Местные власти отмечают, что устойчивый рост онлайн-оборота стал результатом системной модернизации торговой сферы и высокой потребительской активности.

Показатели розничного рынка

С января по сентябрь оборот розничной торговли составил 690,8 млрд рублей. Эти данные превышают уровень прошлого года на 1,1%. Республика занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе и 17-е — в общероссийском рейтинге, что подтверждает значимость традиционного сектора торговли для экономики региона.

Рост фиксируется и в сфере общественного питания. Оборот достиг 99,2 млрд рублей, увеличившись на 0,6%. Дагестан лидирует по этому направлению в СКФО и удерживает седьмую позицию среди всех регионов страны. Для бизнеса это показатель стабилизации спроса и повышения привлекательности сервиса.

Ярмарки, сезонные площадки и адаптация экономики

Значимым элементом торговли остаётся система ярмарок и сезонных площадок. В республике прошло свыше трёх тысяч таких мероприятий и 63 специализированные площадки для продажи плодоовощной продукции. Их организовали совместно с муниципалитетами и профильными ведомствами, что позволило поддержать фермеров и обеспечить стабильные каналы сбыта.

Глава региона Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что позитивная динамика отрасли отражает устойчивость местной экономики. По его словам, стабильный рост торговли и цифровизация сервиса демонстрируют, что регион адаптировался к новым потребительским трендам. Такой вывод связывают с развитием инфраструктуры, улучшением логистики и расширением спектра цифровых услуг.