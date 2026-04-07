Давление цифровой паутины: как привычка проверять сообщения бьет по сосудам и здоровью

Современная привычка оставаться постоянно доступным в цифровом пространстве провоцирует развитие хронической тревожности и глубокой психологической зависимости. Подобная модель поведения, продиктованная стремлением ежедневно контролировать все аспекты жизни, негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Постоянный мониторинг входящих сообщений превращает мобильное устройство в источник стресса, способный спровоцировать серьезные сбои в организме. Об этом сообщает MosTimes.

По мнению экспертов, многие пользователи гаджетов утрачивают способность к спокойному восприятию мира без оперативной обратной связи. Врач-психотерапевт Лариса Никитина подчеркивает, что отсутствие возможности контролировать ситуацию буквально вводит человека в состояние фрустрации и нервного срыва.

"Человек без телефона начинает нервничать, потому что это желание все время быть на связи, в зоне доступа, все время все контролировать. Это привычки, которые вырабатываются и к которым мы привыкаем, они становятся для нас нормой жизни. Если вдруг связь пропадает, то человек буквально впадает во фрустрацию", — отметила Лариса Никитина.

Психолог указывает, что неспособность быстро получить ответ на звонок или сообщение часто перерастает в панические настроения. По словам Никитиной, эмоциональная нестабильность в таких ситуациях приводит к физическим последствиям, вплоть до гипертонических кризов. Специалист поясняет, что отсутствие навыков управления собственными эмоциями в условиях утраты контроля над ситуацией существенно повышает уровень тревоги.

Длительное информационное давление также становится причиной соматических заболеваний, таких как регулярные головные боли и скачки артериального давления. Психотерапевт отмечает, что избыточное напряжение и постоянный гипертонус сосудов, вызванные невозможностью контролировать привычные процессы, могут стать предвестниками глубокой депрессии. Для сохранения ментального здоровья эксперт рекомендует ограничивать время пребывания онлайн.