Человек в метро с телефоном
© https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 17:34

Давление цифровой паутины: как привычка проверять сообщения бьет по сосудам и здоровью

Современная привычка оставаться постоянно доступным в цифровом пространстве провоцирует развитие хронической тревожности и глубокой психологической зависимости. Подобная модель поведения, продиктованная стремлением ежедневно контролировать все аспекты жизни, негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Постоянный мониторинг входящих сообщений превращает мобильное устройство в источник стресса, способный спровоцировать серьезные сбои в организме. Об этом сообщает MosTimes.

По мнению экспертов, многие пользователи гаджетов утрачивают способность к спокойному восприятию мира без оперативной обратной связи. Врач-психотерапевт Лариса Никитина подчеркивает, что отсутствие возможности контролировать ситуацию буквально вводит человека в состояние фрустрации и нервного срыва.

"Человек без телефона начинает нервничать, потому что это желание все время быть на связи, в зоне доступа, все время все контролировать. Это привычки, которые вырабатываются и к которым мы привыкаем, они становятся для нас нормой жизни. Если вдруг связь пропадает, то человек буквально впадает во фрустрацию", — отметила Лариса Никитина.

Психолог указывает, что неспособность быстро получить ответ на звонок или сообщение часто перерастает в панические настроения. По словам Никитиной, эмоциональная нестабильность в таких ситуациях приводит к физическим последствиям, вплоть до гипертонических кризов. Специалист поясняет, что отсутствие навыков управления собственными эмоциями в условиях утраты контроля над ситуацией существенно повышает уровень тревоги.

Длительное информационное давление также становится причиной соматических заболеваний, таких как регулярные головные боли и скачки артериального давления. Психотерапевт отмечает, что избыточное напряжение и постоянный гипертонус сосудов, вызванные невозможностью контролировать привычные процессы, могут стать предвестниками глубокой депрессии. Для сохранения ментального здоровья эксперт рекомендует ограничивать время пребывания онлайн.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

