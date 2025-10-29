Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Работа в Свердловской области: куда идти, чтобы не остаться без работы

Свердловская область: самые востребованные профессии в октябре — продавцы, менеджеры и врачи

Свердловская область продолжает быть активным рынком труда, и специалисты hh. ru провели исследование, чтобы выявить наиболее востребованные профессии. Анализ показал, что в октябре работодатели региона обновили предложения по 173 профессиям, и наибольшее количество вакансий приходится на сферу торговли и продаж.

Топ-10 востребованных профессий

Наибольшее количество вакансий для специалистов в октябре поступило для:

  • Продавцов-консультантов и кассиров - 3,7 тыс. вакансий.

  • Менеджеров по продажам и работе с клиентами - 3,2 тыс.

  • Также востребованы разнорабочие (1,5 тыс.), повара, пекари, кондитеры (1,4 тыс.), врачи (1,2 тыс.), операторы и специалисты call-центров (1,1 тыс.), а также слесари и сантехники.

Дефицит кадров

Однако, несмотря на множество вакансий, в ряде профессий существует дефицит квалифицированных специалистов. Особенно ощущается нехватка кадров среди:

  • Врачей - на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме при норме 4-7,9.

  • Повара, пекари, кондитеры - 1 резюме на вакансию.

  • Продавцы-консультанты и кассиры - 1,5 резюме.

  • Среди рабочих профессий (слесари, сантехники, сварщики) — около 1,7 резюме на вакансию.

Технические специалисты также сталкиваются с дефицитом: на одну вакансию у электромонтажников приходится 2,3 резюме, у машинистов - 2,4, у инженеров ПТО и сметчиков - 2,8.

Профессии с хорошей конкуренцией

В то же время, есть профессии, где конкуренция среди соискателей вполне комфортная:

  • Разнорабочие, инженеры-конструкторы и проектировщики (по 4 резюме на вакансию).

  • Менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6).

  • Курьеры (6).

  • Водители (6,1).

Но есть и такие профессии, где конкуренция за место гораздо выше:

  • Администраторы - на одно место приходится 17,4 резюме.

Роль цифровых навыков

Современные работодатели всё чаще требуют от кандидатов знаний в области технологий. Навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ) становятся всё более востребованными:

  • Финансовые и инвестиционные аналитики - 15% вакансий с требованием работы с ИИ.

  • Программисты и разработчики - 13%.

  • Менеджеры по продажам, копирайтеры и редакторы - по 8%.

Прогнозы на будущее

Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на специалистов в сфере продаж и традиционные рабочие профессии останется высоким. При этом продолжится развитие сферы обслуживания и инженерных специальностей.

Цифровая трансформация продолжит менять требования к специалистам, особенно в сферах продаж, финансов и ИТ. Самые гибкие и обучаемые кандидаты будут иметь преимущества на рынке труда.

