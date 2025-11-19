Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:45

От угроз санкций до собственной экосистемы: российские сервисы получают шанс вытеснить YouTube

В Госдуме заявили о замене YouTube российскими сервисами — ТАСС

Российский рынок видеохостингов переживает период стремительных перестроек, и обсуждение возможной замены зарубежных платформ стало частью публичной повестки, об этом сообщает издание ТАСС. Тема прозвучала на медиафоруме Международного клуба народного единства, где парламентарии и эксперты обменялись взглядами на перспективы отечественных сервисов. Свою позицию озвучил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Оценка перспектив российских платформ

По словам депутата, в 2010-х годах зарубежные сервисы сформировали монопольное положение на российском рынке. Антон Горелкин отмечает, что это создало зависимость, которую страна постепенно стремится преодолеть. "Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные страны в информационной войне", — сказал Антон Горелкин американскому журналисту Ларри Джонсону, пишет ТАСС.

Депутат подчеркнул, что вопрос технологической самостоятельности напрямую связан с инвестициями и кадровыми ресурсами. Он напомнил, что осознание необходимости наращивать собственные цифровые возможности появилось еще в 2014 году, после введения первых санкций и обсуждения возможного отключения России от системы SWIFT. Тогда же был сделан вывод о важности устойчивой инфраструктуры, способной выдерживать внешнее давление.

Условия для разблокировки YouTube

Одновременно с развитием отечественных видеохостингов обсуждается статус доступа к зарубежным платформам. Министр цифрового развития России Максут Шадаев пояснил, что вопрос об отмене блокировки YouTube будет поставлен только при выполнении требований Роскомнадзора. Эта позиция отражает последовательную линию ведомства на соблюдение национальных норм в области хранения данных и модерации контента.

При этом пользователи периодически фиксируют эпизоды доступности сервиса. В ночь на 18 ноября ряд россиян сообщили о внезапной быстрой работе платформы, хотя официальных комментариев относительно возможного изменения статуса не последовало. Подобные ситуации носят технический характер и не указывают на изменение политики, что подчеркивают отраслевые эксперты.

Технологическая независимость и долгосрочная стратегия

Российские власти рассматривают развитие собственных цифровых сервисов как инструмент укрепления суверенитета. Антон Горелкин отмечает, что успешная конкуренция с зарубежными платформами потребует последовательных инвестиций, привлечения квалифицированных специалистов и формирования устойчивой пользовательской среды. В совокупности эти меры должны обеспечить независимость ключевых компонентов цифровой экосистемы.

Ставка на развитие внутренних платформ отражает стремление снизить внешние риски и сформировать инфраструктуру, способную адаптироваться к изменяющейся международной среде. По мнению участников медиафорума, такие шаги способны обеспечить технологическую стабильность в среднесрочной перспективе.

