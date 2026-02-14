Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стойка регистрации в гостинице
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:40

Заселение через Max обещает минуты вместо очередей: туристов ждёт цифровой эксперимент

Технологии всё глубже проникают в сферу путешествий, и теперь перемены коснулись даже процедуры заселения в гостиницы. Уже с весны 2026 года россиянам предложат альтернативный способ регистрации — через мессенджер Max. Однако за внешней простотой скрываются организационные и технические вопросы, которые ещё предстоит решить. Об этом сообщает "Российская газета".

Цифровой шаг в гостиничную сферу

С 1 марта 2026 года гости смогут предъявлять данные паспорта через Max с помощью сервиса "Цифровой ID" — электронного аналога бумажных документов. Доступ к функции получат граждане старше 18 лет при наличии подтверждённой учётной записи на "Госуслугах". Предполагается, что нововведение ускорит регистрацию и в перспективе позволит отелям сократить нагрузку на ресепшен.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин подчёркивает, что речь идёт о логичном продолжении курса на цифровизацию отрасли. Похожие процессы наблюдаются и в других направлениях, что отражают актуальные тренды туризма 2026, где технологии становятся частью повседневного путешествия.

"Пока все равно родители будут предъявлять на ресепшн пакет бумажных документов: свои паспорта, свидетельства о рождении детей", — считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его словам, именно семейные поездки могут стать ограничением для массового внедрения сервиса. Если ребёнок не достиг совершеннолетия, полностью перейти на цифровой формат пока невозможно. Даже при наличии детской учётной записи процедура заселения остаётся единой для всей семьи.

Практические ограничения и вопросы безопасности

Несмотря на внедрение "Цифрового ID", полностью отказаться от паспорта не получится. Для посадки в самолёт или поезд документ по-прежнему обязателен, а значит, брать его с собой всё равно придётся. Таким образом, Max выступает скорее дополнительным инструментом, чем полноценной заменой привычной схемы.

"Конечно, взрослый турист может попробовать заселиться в гостиницу через Max — пожалуй, я и сам попробую", — обещает вице-президент АТОР.

Эксперт отмечает, что технология требует детальной отработки и подготовки гостиничной инфраструктуры. Отелям предстоит интеграция с единой биометрической системой и корректировка внутренних регламентов. При этом остаётся актуальной тема киберрисков: специалисты напоминают о случаях, когда мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана, что подчёркивает важность защиты аккаунтов.

Абсолютной безопасности в цифровой среде не существует. Теоретически злоумышленник может получить доступ к чужому профилю, однако практический смысл такого сценария пока ограничен — оплата проживания через мессенджер не проводится. Тем не менее разработчики продолжат усиливать механизмы защиты данных.

Новые возможности для гостей

Помимо самой регистрации, Max может стать полноценным каналом связи с персоналом. Через мессенджер турист сможет уточнять детали проживания, заказывать дополнительные услуги и оперативно решать возникающие вопросы. Такой формат взаимодействия способен сделать пребывание в отеле более удобным и прозрачным.

"Скорее, мессенджер будет более востребован как канал связи во время пребывания в гостинице, чем как способ заселения", — полагает Сергей Ромашкин.

Дополнительным шагом к гибкости стала и недавняя корректировка правил заселения: теперь гостиницы принимают не только внутренний паспорт, но и загранпаспорт, водительское удостоверение, а для военнослужащих — служебное удостоверение. Это особенно важно в нестандартных ситуациях, когда у туриста при себе нет привычного документа.

В целом цифровое заселение через Max выглядит перспективным направлением развития рынка. Однако его эффективность станет понятна только после практического применения в разных регионах и форматах размещения. Баланс удобства, безопасности и универсальности будет определять, насколько быстро новая модель станет привычной для путешественников.

Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

