Телемедицина выходит на новый уровень: пилотный проект в Новосибирске охватывает все поликлиники

В Новосибирской области медицина переходит в цифровой формат: за последний месяц врачи региона провели около 30 тысяч консультаций через мессенджер МАХ. Пилотный проект, стартовавший в феврале, изначально тестировался лишь в паре учреждений, но уже к началу марта охватил практически все поликлиники, работающие в системе амбулаторного обслуживания. Инициатива направлена на минимизацию очных посещений и упрощение процесса закрытия больничных листов для жителей региона.

Масштабирование цифрового сервиса

Внедрение телемедицины в регионе прошло в сжатые сроки. После успешного тестирования в феврале платформу оперативно интегрировали в инфраструктуру всех крупных амбулаторных центров области. Власти региона отмечают, что активная фаза использования цифрового инструмента началась около двух недель назад, за этот короткий период система продемонстрировала высокую востребованность среди населения.

Первой площадкой, отработавшей механику процесса, стала Поликлиника № 27. Там в штатное расписание ввели отдельную единицу — специалиста регистратуры, который помогает пациентам разобраться с регистрацией и освоить работу чат-бота "Телемедицина НСО".

О стремительной динамике проекта рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. Он подчеркнул, что интерес со стороны пациентов к дистанционному формату превзошел ожидания, подтвердив готовность жителей к переходу на современные способы связи с поликлиниками.

"Внедрение подобных решений значительно меняет привычный уклад взаимодействия жителей с медицинской инфраструктурой. Развертывание сервиса во всех муниципальных поликлиниках позволило перевести нагрузку с регистратур в цифровой контур, что критически важно для качества обслуживания. Сейчас мы наблюдаем, как отработанные на первичных этапах технологии масштабируются на всю область без сбоев в работе первичного звена. Это закономерный итог цифровизации территорий, где доступность консультации перестает зависеть от физического присутствия пациента в кабинете врача". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

На каких этапах лечения доступна связь

Алгоритм действий для пациента остается понятным: сначала требуется очный осмотр у терапевта, который фиксирует историю болезни и оценивает тяжесть состояния. Если случай классифицируется как легкое заболевание, повторная консультация для отслеживания динамики или закрытия больничного листа может проводиться удаленно.

По словам терапевта Юлии Касаткиной, исключение составляют острые состояния средней и тяжелой степени. В таких ситуациях, например при бронхитах, личный визит в поликлинику остается строго обязательным, так как требует очной оценки состояния пациента врачом.

Сами пациенты отмечают удобство отсутствия очередей и рисков заразиться. Алена, пациентка Поликлиники № 27, подчеркивает, что онлайн-формат позволяет избежать визита в учреждение в период, когда организм ослаблен, что является весомым плюсом для безопасности и комфорта при восстановлении.

Перспективы развития платформы

Работа над функционалом приложения МАХ продолжается в режиме реального времени. Разработчики планируют расширить спектр услуг, добавив специализированные чат-боты для определенных групп пациентов, включая беременных женщин.

Кроме того, в планах ведомства — запуск автоматизированной системы выдачи справок, что позволит еще сильнее разгрузить регистратуры. Упрощение взаимодействия между пациентами и медорганизациями остается приоритетной задачей для развития цифровой среды в здравоохранении области.

Интеграция новых функций также направлена на то, чтобы сделать сервис универсальным инструментом "в кармане". По мере накопления статистики специалисты планируют дополнять бота новыми сценариями, которые будут соответствовать запросам разных категорий граждан.