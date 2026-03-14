Медицинская работа
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:25

Телемедицина выходит на новый уровень: пилотный проект в Новосибирске охватывает все поликлиники

В Новосибирской области медицина переходит в цифровой формат: за последний месяц врачи региона провели около 30 тысяч консультаций через мессенджер МАХ. Пилотный проект, стартовавший в феврале, изначально тестировался лишь в паре учреждений, но уже к началу марта охватил практически все поликлиники, работающие в системе амбулаторного обслуживания. Инициатива направлена на минимизацию очных посещений и упрощение процесса закрытия больничных листов для жителей региона.

Масштабирование цифрового сервиса

Внедрение телемедицины в регионе прошло в сжатые сроки. После успешного тестирования в феврале платформу оперативно интегрировали в инфраструктуру всех крупных амбулаторных центров области. Власти региона отмечают, что активная фаза использования цифрового инструмента началась около двух недель назад, за этот короткий период система продемонстрировала высокую востребованность среди населения.

Первой площадкой, отработавшей механику процесса, стала Поликлиника № 27. Там в штатное расписание ввели отдельную единицу — специалиста регистратуры, который помогает пациентам разобраться с регистрацией и освоить работу чат-бота "Телемедицина НСО".

О стремительной динамике проекта рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. Он подчеркнул, что интерес со стороны пациентов к дистанционному формату превзошел ожидания, подтвердив готовность жителей к переходу на современные способы связи с поликлиниками.

"Внедрение подобных решений значительно меняет привычный уклад взаимодействия жителей с медицинской инфраструктурой. Развертывание сервиса во всех муниципальных поликлиниках позволило перевести нагрузку с регистратур в цифровой контур, что критически важно для качества обслуживания. Сейчас мы наблюдаем, как отработанные на первичных этапах технологии масштабируются на всю область без сбоев в работе первичного звена. Это закономерный итог цифровизации территорий, где доступность консультации перестает зависеть от физического присутствия пациента в кабинете врача".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

На каких этапах лечения доступна связь

Алгоритм действий для пациента остается понятным: сначала требуется очный осмотр у терапевта, который фиксирует историю болезни и оценивает тяжесть состояния. Если случай классифицируется как легкое заболевание, повторная консультация для отслеживания динамики или закрытия больничного листа может проводиться удаленно.

По словам терапевта Юлии Касаткиной, исключение составляют острые состояния средней и тяжелой степени. В таких ситуациях, например при бронхитах, личный визит в поликлинику остается строго обязательным, так как требует очной оценки состояния пациента врачом.

Сами пациенты отмечают удобство отсутствия очередей и рисков заразиться. Алена, пациентка Поликлиники № 27, подчеркивает, что онлайн-формат позволяет избежать визита в учреждение в период, когда организм ослаблен, что является весомым плюсом для безопасности и комфорта при восстановлении.

Перспективы развития платформы

Работа над функционалом приложения МАХ продолжается в режиме реального времени. Разработчики планируют расширить спектр услуг, добавив специализированные чат-боты для определенных групп пациентов, включая беременных женщин.

Кроме того, в планах ведомства — запуск автоматизированной системы выдачи справок, что позволит еще сильнее разгрузить регистратуры. Упрощение взаимодействия между пациентами и медорганизациями остается приоритетной задачей для развития цифровой среды в здравоохранении области.

Интеграция новых функций также направлена на то, чтобы сделать сервис универсальным инструментом "в кармане". По мере накопления статистики специалисты планируют дополнять бота новыми сценариями, которые будут соответствовать запросам разных категорий граждан.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса сегодня в 13:32

В Красноярске пройдет акция по бесплатной флюорографии, которая обеспечит доступ к ранней диагностике для всех жителей.

Читать полностью » Пустыри превращаются в эпицентры силы: в сибирской глубинке затеяли масштабную спортивную стройку сегодня в 13:29

В Красноярском крае стартовал масштабный проект по обновлению среды для активного отдыха, который затронет десятки населенных пунктов и изменит привычный досуг.

Читать полностью » Доверие в цифровую эпоху — как жители Омской области попадают в ловушки кибермошенников сегодня в 13:26

Жители Омской области продолжают терять огромные суммы из-за действий кибермошенников, которых становится все больше.

Читать полностью » Борьба за каждое копыто проиграна: вирус заставил власти пойти на крайние меры в Омской области сегодня в 13:21

В нескольких населенных пунктах введены предельно жесткие запреты из-за угрозы распространения вируса, который не щадит ни диких животных, ни домашнее поголовье.

Читать полностью » Река жизни течет через аудитории: томские студенты превратили свои колледжи в центры спасения вчера в 12:15

В учебных заведениях Томска стартовал масштабный марафон помощи, где один визит в мобильный пункт может стать решающим фактором для спасения чьей-то жизни.

Читать полностью » Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год вчера в 12:10

Важность застройщиков для Томской области возрастает: ТДСК и проблемы устойчивости строительного сектора.

Читать полностью » Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным вчера в 12:07

Сибирские путешественники получили возможность планировать поездки в крупный азиатский мегаполис без оглядки на календарь и сезонные изменения в расписании.

Читать полностью » Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими вчера в 12:03

Дворец спорта превратится в арену столкновений, где сотни представителей разных регионов поборются за путевки на соревнования федерального уровня.

Читать полностью »

Новости
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
СКФО
Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя
СКФО
Новая жизнь под крышей: в каком состоянии окажутся 165 домов после капитального ремонта в Чечне
СКФО
Оздоровительный сезон начинается: в Ингушетии создана уникальная программа для летнего отдыха детей
СКФО
Безопасность выше гор: система экстренного реагирования Дагестана признана одной из лучших в России
Красота и здоровье
Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем
ДФО
Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин
ДФО
Облака сгущаются над Сахалином на пользу делу: регион переходит на новый уровень управления данными
