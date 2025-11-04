Уроки в онлайне, отдых — офлайн: школы Салехарда ушли на цифровую модернизацию

Ученики Салехарда получили приятный сюрприз — с 5 по 9 ноября в школах города не будет домашних заданий. Причина не в каникулах, а в переходе образовательных учреждений на новую цифровую платформу "Госуслуги. Моя школа". После 9 ноября учебный процесс вернётся к привычному графику, сообщили в администрации города.

Что известно о решении

Как уточнили в telegram-канале мэрии, неделя без домашних заданий даст возможность завершить настройку новой системы и адаптировать учителей, учеников и родителей к обновлённому формату работы.

"С 5 по 9 ноября школы Салехарда объявляют неделю без домашнего задания. В это время завершим переход на новую систему "Госуслуги. Моя школа". Ну, а с 10 ноября школы возвратятся к привычному режиму работы", — говорится в сообщении мэрии.

Как подключиться к новой платформе

Приложение "Госуслуги. Моя школа" уже доступно для скачивания в RuStore, Google Play и App Store. Родителям нужно создать учётную запись для своего ребёнка, следуя инструкции на портале "Госуслуги".

С 5 по 8 ноября в школах города будут работать специалисты, которые помогут разобраться с функционалом платформы, установить приложение и подключить личные кабинеты учеников.