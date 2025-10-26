Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек с картой в телефоне за рулем
Человек с картой в телефоне за рулем
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:53

Больше не водитель, а оператор маршрута: как приложения взяли под контроль руль и бензин

"Газпром нефть": 33% российских водителей оплачивают топливо через приложения

Современный автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Сегодня это часть цифрового мира, где смартфон управляет не только музыкой, но и расходами, маршрутом и даже заправкой. Новые данные платформы "Опти 24", созданной "Газпром нефтью" для коммерческого транспорта, показывают: российские водители активно осваивают онлайн-сервисы и делают цифровые привычки нормой повседневной поездки.

Онлайн-заправка и другие цифровые привычки

Каждый третий водитель в России (33%) оплачивает топливо через мобильное приложение, не выходя из машины. Это уже не просто удобство, а привычка, экономящая время и делающая процесс прозрачным. Ещё 22% водителей используют топливные карты или фирменные приложения сетей АЗС, а значит — контролируют свои расходы прямо с экрана телефона.

По данным "Опти 24", 42% автомобилистов регулярно пользуются навигационными сервисами, а 22% включают музыку в стриминговых приложениях вместо традиционного радио. 10% бронируют парковку, гостиницы и кафе через мобильные платформы. Таким образом, дорога становится цифровым пространством, где многие привычные задачи решаются в два касания.

"Мы видим, как цифровизация меняет поведение автомобилистов. Водители хотят простоты, прозрачности и единой точки входа для управления расходами и сервисами в пути", — отметил директор платформы "Опти 24" Игорь Мощук.

Таблица сравнения: как изменилась повседневность водителей

Сфера До цифровизации После цифровизации
Оплата топлива Касса, наличные, очереди Оплата в приложении без выхода из авто
Маршрут Бумажная карта, советы знакомых Онлайн-навигация с пробками и маршрутами
Музыка Радио Музыкальные стриминги и подкасты
Отдых на АЗС Короткая остановка Зона отдыха и перекуса
Контроль расходов Чеки и квитанции Электронные отчёты и аналитика

Цифровизация на дороге: сервисы и поведение

Сегодня около 30% водителей полностью перешли на онлайн-решения, а ещё 20% частично используют цифровые инструменты. Это касается не только приложений для заправки, но и комплексного управления маршрутом, бронирования и мониторинга автомобиля. Цифровые привычки становятся основой безопасных и рациональных поездок.

Интересно, что цифровизация влияет и на офлайн-поведение. 35% автомобилистов стали чаще останавливаться на кофе или перекус, 11% — делают покупки на заправке. Лидируют по популярности вода и напитки (64%), готовая еда (42%), табачные изделия (28%), автохимия (23%) и хозтовары (14%).

"Данные "Опти 24" подтверждают, что цифровизация перестала быть инициативой отдельных компаний и становится отраслевым стандартом", — считает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

АЗС как новая точка притяжения

Современные автозаправки перестали быть просто местом, где наливают бензин. 45% россиян воспринимают АЗС как место отдыха, где можно сделать паузу и восстановиться. 31% используют заправку для планирования маршрута или короткого перерыва. 27% видят в ней зону безопасности, а 16% рассматривают АЗС как пункт технического обслуживания и проверки состояния машины.

Такой подход формирует новые стандарты клиентского опыта. Заправка теперь совмещает функции кафе, мини-магазина и хаба сервисов — от мойки до контроля давления в шинах.

Советы шаг за шагом: как перевести свои поездки в онлайн

  1. Установите приложение своей АЗС — это позволит оплачивать топливо без кассы.

  2. Подключите банковскую карту и включите автоматическую оплату.

  3. Используйте приложения-навигации с учетом пробок.

  4. Подключите музыкальные сервисы для безопасного управления голосом.

  5. Сохраняйте чеки и расходы в электронных сервисах — так проще планировать бюджет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать наличные при оплате топлива.
    Последствие: потеря времени и риск ошибок кассира.
    Альтернатива: безналичная оплата через приложение.

  • Ошибка: не обновлять навигацию.
    Последствие: попадание в пробки и неверные маршруты.
    Альтернатива: автообновление карт и онлайн-трафика.

  • Ошибка: игнорировать цифровые сервисы АЗС.
    Последствие: пропуск скидок и бонусов.
    Альтернатива: активировать программу лояльности в мобильном приложении.

А что если цифровые сервисы станут единым центром управления?

Эксперты считают, что уже в ближайшие годы водители смогут управлять всеми аспектами поездки через одно приложение — от бронирования парковки до оплаты автомойки. Крупные компании тестируют "экосистемы дорог", объединяющие страхование, обслуживание, навигацию и развлечения. Это значит, что смартфон станет не просто помощником, а ключом к управлению всем маршрутом.

FAQ

Как выбрать приложение для оплаты топлива?
Выбирайте сервис официальной сети АЗС. Убедитесь, что оно поддерживает безналичную оплату, бонусную систему и распознаёт вашу карту.

Сколько стоит использование таких приложений?
Большинство бесплатны. Комиссии отсутствуют, а при оплате часто начисляются бонусы или скидки.

Что лучше — приложение или топливная карта?
Приложение удобнее: оно сочетает карту, кассу и аналитику расходов в одном интерфейсе.

Мифы и правда

  • Миф: оплата через приложение небезопасна.
    Правда: все крупные сети используют защищённые протоколы и двухфакторную авторизацию.

  • Миф: цифровизация выгодна только компаниям.
    Правда: она экономит время и деньги водителей, упрощая контроль расходов.

  • Миф: на заправке не стоит задерживаться.
    Правда: современные АЗС создаются как безопасные зоны отдыха и обслуживания.

Исторический контекст: от карты до приложения

Ещё десять лет назад большинство водителей пользовались бумажными картами, наличными и радио. Первые цифровые сервисы появились в 2010-х, когда АЗС начали предлагать мобильные программы для бонусов. Сегодня они превратились в полноценные экосистемы, где можно оплатить топливо, заказать кофе и получить отчёт о поездке — всё через смартфон.

Интересные факты

• Средний водитель тратит на заправке около 15 минут, но цифровая оплата сокращает это время втрое.
• Водители, пользующиеся онлайн-оплатой, экономят до 5% расходов за счёт бонусов.
• Россия входит в пятёрку стран Европы по скорости внедрения цифровых решений в автосервисах.

