Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водитель
Водитель
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:59

Без Wi-Fi не поедет: чем живёт автолюбитель 2025 года

Сбер выявил рост популярности цифровых сервисов среди российских водителей

Современный автолюбитель уже не тот, что десять лет назад. Сегодня он не просто водитель, а полноценный пользователь цифровой экосистемы, объединяющей навигацию, каршеринг, техобслуживание и даже юридическую поддержку. Исследование, проведённое Сбером, показало, каким стал портрет типичного автомобилиста 2025 года — практичного, рационального и технологически подкованного.

Цифровой водитель: кто он

Современный автомобилист пользуется навигатором почти каждый день и в среднем заезжает на заправку раз в неделю. Раз в месяц он проверяет и оплачивает штрафы, а техобслуживание предпочитает проводить один раз в год. При этом половина водителей выбирают независимые станции или ремонтируют автомобиль своими силами, не обращаясь к дилерам.

Среди новых привычек — активное использование мобильных сервисов. Большинство водителей сегодня не мыслят дорогу без цифровых помощников: они помогают не только найти маршрут, но и заранее рассчитать пробки, оплатить парковку или заказать шиномонтаж.

Каршеринг как часть повседневности

Одной из примет нового автопоколения стало сочетание личного транспорта и каршеринга. Почти каждый второй водитель прибегает к аренде машины 1-2 раза в месяц — чаще всего, когда нужно добраться до аэропорта или временно заменить собственный автомобиль на время ремонта.

Активность пользователей каршеринга имеет чёткую динамику: в будни всплеск наблюдается утром и вечером, а в выходные — днём и ближе к ночи. Ночные поездки, напротив, становятся редкостью, уступая место такси.

Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге чаще выбирают короткие поездки, тогда как в регионах — более протяжённые маршруты. В Сочи же статистика особенная: летом и зимой аренда возрастает, когда горожане и туристы активно перемещаются между пляжами и горнолыжными трассами.

Как выбирают машину для аренды

Пользователи всё чаще оценивают не только тарифы, но и удобство интерфейса. По данным Сбера, 82% клиентов перед арендой обязательно смотрят фотографии автомобиля. Популярна и функция "радар" — система, которая уведомляет о ближайших свободных машинах. Опытные водители используют фильтры поиска, планируют аренду заранее и сравнивают цены разных операторов.

Сравнение: традиционный водитель и цифровой автомобилист

Критерий Водитель 2015 года Водитель 2025 года
Навигация Бумажная карта или GPS-навигатор Мобильное приложение с пробками и голосовым ассистентом
Оплата штрафов Через ГИБДД или банк В одно касание в приложении
ТО и ремонт У официального дилера Независимые сервисы и DIY-подход
Каршеринг Почти отсутствует Регулярное использование
Помощь на дороге По телефону Онлайн-запрос в приложении

Советы шаг за шагом: как стать "умным" водителем

  1. Установите экосистемное приложение. Оно объединяет навигацию, оплату штрафов и услуги СТО.

  2. Настройте уведомления — чтобы не пропустить техосмотр или срок оплаты страховки.

  3. Подключите автоплатежи для топлива и парковки.

  4. Используйте встроенные фильтры при выборе каршеринга — это поможет найти лучший тариф.

  5. Храните цифровую копию документов в приложении: при необходимости их можно предъявить онлайн.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать обновления навигационного ПО.
    Последствие: потеря времени из-за пробок и неточных маршрутов.
    Альтернатива: использовать приложения с актуальными данными — например, "СберНавигатор" или "2ГИС".

  • Ошибка: выбирать первый попавшийся автосервис.
    Последствие: переплата и риск некачественного ремонта.
    Альтернатива: сравнивайте цены и отзывы прямо в приложении.

  • Ошибка: не проверять состояние машины перед арендой.
    Последствие: спорные ситуации с каршеринговой компанией.
    Альтернатива: делайте фото до и после поездки — многие сервисы позволяют загрузить их прямо в приложение.

А что если отказаться от личного авто?

Полный переход на каршеринг уже не кажется фантастикой. Для жителей крупных городов это может стать реальной экономией. Отсутствие расходов на страховку, ТО, парковку и мойку компенсируется удобством краткосрочной аренды. Однако в регионах личный транспорт пока остаётся необходимостью из-за меньшего охвата сервисов.

Плюсы и минусы цифрового подхода

Плюсы Минусы
Экономия времени и денег Зависимость от интернета
Доступ к множеству сервисов в одном приложении Риски утечки данных
Удобные платежи и уведомления Необходимость регулярных обновлений
Повышенный контроль за состоянием авто Возможные сбои систем

FAQ

Как выбрать приложение для автолюбителя?
Ориентируйтесь на наличие навигации, оплаты штрафов, поиска СТО и поддержки каршеринга.

Сколько стоит каршеринг в 2025 году?
Средняя цена — от 12 до 20 рублей за минуту в зависимости от региона и класса автомобиля.

Что лучше — личный автомобиль или каршеринг?
Если вы редко ездите, выгоднее аренда. Для ежедневных поездок — личная машина остаётся удобнее.

Мифы и правда

  • Миф: каршеринг всегда дороже, чем такси.
    Правда: на коротких дистанциях такси действительно выгоднее, но при длительных поездках аренда обходится дешевле.

  • Миф: цифровые сервисы усложняют жизнь водителю.
    Правда: наоборот, они экономят время и уменьшают бюрократию.

  • Миф: независимые СТО хуже дилеров.
    Правда: современные мастерские нередко предлагают тот же уровень качества по меньшей цене.

Интересные факты

• Водители, использующие цифровые сервисы, в среднем проводят за рулём на 12% меньше времени — благодаря оптимизации маршрутов.
• Более 60% россиян планируют перейти на гибридные автомобили в течение пяти лет.
• Каждый третий автолюбитель уже установил систему "умный гараж" с удалённым управлением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снижение напряжения ниже 11,6 В считается критическим для автомобильного аккумулятора сегодня в 10:12
Машина не заводится? Возможно, виноват не мороз, а вот это число на аккумуляторе

Знаете ли вы, какое напряжение должно быть в аккумуляторе и почему оно иногда падает? Разбираем, как проверить АКБ, продлить её срок службы и не остаться с разряженной батареей.

Читать полностью » Перегрев редуктора может привести к капитальному ремонту трансмиссии сегодня в 9:55
Редуктор вскипел, муфта сдалась: что ломает трансмиссию, если забыть про обслуживание

Даже опытные водители часто забывают о скрытых расходниках, от которых зависит жизнь автомобиля. Автомеханик рассказал, какие детали требуют внимания.

Читать полностью » Эксперты SAE сообщили о росте применения маловязких масел в Европе сегодня в 9:27
То, что казалось риском для двигателя, стало его главным спасением

Почему инженеры по всему миру постепенно перешли на масла с низкой вязкостью и как технологии позволили сделать их не только экономичными, но и надёжными.

Читать полностью » Geely представила электрический кроссовер EX5 в Лондоне и начала продажи в Великобритании сегодня в 8:50
Не демпинг, а доверие: как Geely завоёвывает Туманный Альбион

Китайская Geely выходит на британский рынок с электрическим кроссовером EX5 и планом продавать по 100 тысяч машин в год к 2030-му — амбиции подкреплены мощной инфраструктурой.

Читать полностью » Автоэксперт Власов: без ABS безопаснее использовать шипованные шины сегодня в 8:26
Гололёд приходит без предупреждения: кто первым теряет контроль на трассе

Почему даже самые современные фрикционные шины не способны заменить классические "шиповки" на российских дорогах — и в каких случаях они особенно необходимы.

Читать полностью » Porsche завершит выпуск бензинового Macan к середине 2026 года сегодня в 7:45
Конец эпохи ревущих моторов: Porsche убивает свой самый популярный кроссовер

Porsche завершит выпуск бензинового Macan в 2026 году, но гибридная версия уже готова продолжить успех модели и стать новым ориентиром бренда.

Читать полностью » Американский институт нефти уточнил, как классификация API влияет на выбор масла сегодня в 7:26
На канистре один знак, под капотом — другой мир: как бренды путают водителей

Масло с логотипом автопроизводителя кажется идеальным выбором, но не всё так очевидно. Разбираемся, что на самом деле скрывается в "фирменных" канистрах.

Читать полностью » Mercedes-Benz запатентовал систему, закрывающую крышу кабриолета при приближении грозы сегодня в 6:36
Гром прогремел — и кабриолет сам спас себя: Mercedes придумал, как закрыться до дождя

Mercedes запатентовала систему, способную услышать гром и закрыть крышу кабриолета до начала дождя. Как работает "слушающий погоду" автомобиль?

Читать полностью »

Новости
Общество
Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра
Красота и здоровье
Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток
Садоводство
Черешня из косточки вырастает устойчивой к морозам и вредителям — Ирина Власова
Общество
Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового этикета в переписках
Питомцы
Совместные занятия укрепляют отношения между человеком и собакой
Садоводство
Декоративный лук высаживают осенью до наступления заморозков
УрФО
Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet