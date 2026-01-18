Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомоибль ДПС
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:25

Бумажные права уходят в прошлое: водителям готовят новый формат проверки документов

В России может измениться привычный порядок проверки документов у автомобилистов. Власти рассматривают возможность полностью легализовать цифровой формат водительских удостоверений и регистрационных документов, доступных прямо со смартфона. Такой подход должен упростить проверки на дороге и снизить зависимость от бумажных носителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Цифровой формат вместо бумажных прав

Согласно проекту документа, российским водителям могут разрешить предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля через платформу MAX. Речь идёт не о временной мере, а о полноценном механизме, который планируется официально приравнять к традиционному способу подтверждения личности и права управления транспортным средством. Это означает, что наличие смартфона с доступом к сервису может заменить привычную пластиковую карточку и бумажные документы.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены непосредственно в правила дорожного движения. Для водителей это может означать меньше рисков, связанных с утерей или повреждением документов, а также более быстрые проверки на дороге. Особенно актуально это в ситуациях, когда проверка проводится вне стандартных условий, например при участии разных ведомств, включая случаи, когда Росгвардия останавливает автомобили для проверки документов.

QR-коды и связка с Госуслугами

Отдельное внимание в проекте уделено использованию двухмерного штрихкода. Предполагается, что водитель сможет демонстрировать QR-код, сформированный через взаимодействие платформы MAX с порталом "Госуслуги". Сканирование такого кода позволит инспектору получить подтверждённые данные о документах в электронном виде без передачи устройства в руки.

Подобный подход уже применяется в других государственных сервисах и показал свою эффективность. В дорожной сфере это может сократить количество спорных ситуаций, связанных с подлинностью документов, и упростить саму процедуру проверки. Кроме того, цифровой формат снижает вероятность человеческого фактора и ускоряет доступ к актуальной информации.

Контекст изменений и актуальные правила

Инициатива по цифровым документам обсуждается на фоне ужесточения подходов к действительности водительских удостоверений. С 1 января 2026 года в России прекращено автоматическое продление водительских прав, которое ранее действовало в качестве временной меры. Исключение сделали только для удостоверений, срок которых истёк в 2025 году — для них прежний порядок сохранили.

Эти изменения уже повлияли на повседневную практику водителей и усилили контроль за актуальностью документов. Подробно о последствиях этого решения и возможных санкциях рассказывалось в материале о том, что в России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года. На этом фоне переход к цифровым форматам выглядит логичным продолжением курса на системное обновление правил.

В совокупности предлагаемые нововведения могут заметно изменить привычный опыт автомобилистов, сделав проверки более технологичными и удобными. Окончательные параметры использования цифровых документов будут понятны после утверждения постановления и официального внесения изменений в ПДД.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

