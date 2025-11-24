Цифровая торговля давит на газ, банки тянут ручник: начинается борьба за кошельки покупателей

Рост цифровой торговли усилил конкуренцию за внимание покупателей, и теперь борьба развернулась между банками и маркетплейсами. Об этом сообщает Pravda.Ru. Инициатива Центробанка ограничить скидки в зависимости от способа оплаты вызвала дискуссию: банки настаивают на необходимости регулирования, тогда как участники рынка видят в этом попытку сохранить доходы традиционного финансового сектора.

Давление на маркетплейсы и позиция регулятора

Центробанк предложил Минэкономразвития ограничить практику, при которой маркетплейсы предоставляют скидки при оплате товара банковскими сервисами, связанными с самими площадками. Глава регулятора Эльвира Набиуллина считает, что такие схемы дают платформам преимущество перед независимыми участниками рынка.

В письме ЦБ подчёркивается, что скидки, завязанные на продукты дочерних банков, могут искажать конкурентную среду. Но, по мнению экспертов, истинные мотивы связаны с потерей банками привычного дохода от транзакций. Финансовые организации опасаются, что перераспределение платежных потоков в пользу маркетплейсов усилит изменения на рынке за их счёт.

Оценка аналитиков и конфликт интересов

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что инициатива исходит из желания банков сохранить влияние. Он отмечает:

Банки теряют сегмент, на котором зарабатывали, и стараются защитить его с помощью лоббистских инструментов, обращаясь к Центральному банку за поддержкой. Это не экономическая необходимость, а элемент корпоративной самообороны, направленный на сохранение привычных источников дохода».

По словам эксперта, маркетплейсы стали прямыми конкурентами банкам: клиенты всё чаще совершают покупки онлайн благодаря скидкам и кэшбэкам, что сокращает доходы финансовых организаций от операций по картам. Сдерживание таких механизмов Беляев называет попыткой остановить смену технологической модели.

Последствия для рынка и интересы потребителей

Аналитик подчёркивает, что вмешательство банков противоречит ожиданиям покупателей. По его словам, развитие цифровой торговли — закономерный этап технологической эволюции, а попытки ограничить её тормозят развитие экономики.

«Это защита узковедомственных интересов банков, которая идет против интересов простых людей. Подобные меры фактически тормозят развитие цифровой экономики и препятствуют научно-техническому прогрессу. Фактически речь идет о попытке административно затормозить движение рынка в сторону цифровизации, что противоречит мировым трендам и здравому смыслу», — отметил он.

Беляев считает, что предложенные ограничения вряд ли будут реализованы: они идут вразрез с принципами рыночной экономики и неизбежно вызовут сопротивление бизнеса. По мнению эксперта, подобные меры способны замедлить рост онлайн-торговли и ввести дополнительные барьеры для покупателей.